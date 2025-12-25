الحرب على غزة | الوسطاء يستعدون للدخول في المرحلة الثانية

أطلقت قوات الاحتلال قنابل إنارة في أجواء شمال شرق مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.
يستعد الوسطاء للدخول في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة المحاصر، مع وصول وفد إسرائيلي إلى القاهرة، على ما أفادت وسائل إعلام عبرية مساء الأربعاء، بينما يواصل جيش الاحتلال عمليات نسف المنازل في مناطق شرق خانيونس وفي مدينة رفح جنوبي القطاع.
وقالت هيئة البث العبرية إن منسق شؤون الأسرى والمفقودين الإسرائيلي، غال هيرش، اجتمع مع مسؤولين مصريين وقطريين الأربعاء في القاهرة وبحث معهم الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة، ومسألة إعادة جثة آخر أسير إسرائيلي في القطاع. وفي السياق، أفاد مصدر سياسي إسرائيلي رفيع، مساء الأربعاء، بأن المرحلة الثانية قد تبدأ مطلع يناير/كانون الثاني المقبل، وذلك في ضوء اللقاء المرتقب عقده بين رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب في الولايات المتحدة نهاية الشهر الجاري. وبحسب القناة 13 العبرية، أبلغ المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، الوسطاء بهذه التقديرات.