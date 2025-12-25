الحرب على غزة | الوسطاء يستعدون للدخول في المرحلة الثانية

غزة

التحديثات الحية
25 ديسمبر 2025
يستعد الوسطاء للدخول في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة المحاصر، مع وصول وفد إسرائيلي إلى القاهرة، على ما أفادت وسائل إعلام عبرية مساء الأربعاء، بينما يواصل جيش الاحتلال عمليات نسف المنازل في مناطق شرق خانيونس وفي مدينة رفح جنوبي القطاع.

وقالت هيئة البث العبرية إن منسق شؤون الأسرى والمفقودين الإسرائيلي، غال هيرش، اجتمع مع مسؤولين مصريين وقطريين الأربعاء في القاهرة وبحث معهم الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة، ومسألة إعادة جثة آخر أسير إسرائيلي في القطاع. وفي السياق، أفاد مصدر سياسي إسرائيلي رفيع، مساء الأربعاء، بأن المرحلة الثانية قد تبدأ مطلع يناير/كانون الثاني المقبل، وذلك في ضوء اللقاء المرتقب عقده بين رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب في الولايات المتحدة نهاية الشهر الجاري. وبحسب القناة 13 العبرية، أبلغ المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، الوسطاء بهذه التقديرات. 

تطورات الحرب على غزة يتابعها "العربي الجديد" أولًا بأول..

12:03 am

غزة
قنابل إنارة في سماء مخيم النصيرات

أطلقت قوات الاحتلال قنابل إنارة في أجواء شمال شرق مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.

12:02 am

غزة
تواصل نسف المنازل في خانيونس ورفح

يواصل جيش الاحتلال عمليات نسف المنازل في مناطق شرق خانيونس وفي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

12:02 am

رام الله
ويتكوف يبلغ تل أبيب بالاستعداد للمرحلة الثانية من اتفاق غزة

أفاد مصدر سياسي إسرائيلي رفيع، مساء الأربعاء، بأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة قد تبدأ مطلع يناير/كانون الثاني المقبل، وذلك في ضوء اللقاء المرتقب عقده بين رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب في الولايات المتحدة نهاية الشهر الجاري. وبحسب القناة 13 العبرية، أبلغ المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، الوسطاء بهذه التقديرات.

ستيف ويتكوف خلال مؤتمر صحافي في واشنطن، 4 فبراير 2025 (فرانس برس)
رصد
التحديثات الحية

ويتكوف يبلغ تل أبيب بالاستعداد للمرحلة الثانية من اتفاق غزة

11:46 pm

غزة
أبرز تطورات أمس الأربعاء

  • حماس تنشر روايتها حول "طوفان الأقصى"

  • القناة 13: ويتكوف أبلغ الوسطاء ببدء المرحلة 2 في يناير

  • حماس: انفجار رفح وقع بمنطقة خاضعة لسيطرة الاحتلال

  • حماس: وفد برئاسة الحية بحث في أنقرة تطورات الاتفاق

  • وفد إسرائيلي في مصر لبحث إعادة جثة آخر أسير في غزة

  • إسرائيل تتوعد بمواصلة العدوان على لبنان وسورية وغزة واليمن

  • أردوغان يوبخ نتنياهو: وقح ويداه ملطختان بدماء الفلسطينيين

  • نتنياهو يتهم حماس بخرق الاتفاق

  • ديوان نتنياهو يؤكد إصابة ضابط في غزة: سنردّ

  • نتنياهو قد يقدّم مقترحاً لترامب لقضم قطاع غزة

  • فيدان يناقش المرحلة الثانية من اتفاق غزة مع وفد "حماس"

