الحرب على غزة | الوسطاء يجتمعون اليوم مع ويتكوف في ميامي

تقارير عربية
غزة

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
التحديثات الحية
19 ديسمبر 2025
+ الخط -

بينما يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه قطاع غزة رغم اتفاق وقف إطلاق النار المعلن، وفي ظل الأزمة الإنسانية جراء مواجهة النازحين المشردين في مئات آلاف الخيام ظروفًا جوية صعبة وموجة برد شديد بالإضافة إلى سقوط شهداء وإصابات جراء مخلفات الحرب، يرتقب أن يعقد المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف اليوم الجمعة اجتماعاً في ميامي مع الوسطاء من قطر ومصر وتركيا.

وكشفت تقارير إعلامية أمس الخميس أن ويتكوف يستعد لعقد اللقاء مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزيري الخارجية التركي هاكان فيدان، والمصري بدر عبد العاطي، لمناقشة المرحلة التالية من وقف إطلاق النار في غزة. ويأتي اللقاء الذي سيكون الأرفع مستوى بين الوسطاء والولايات المتحدة الأميركية منذ توقيع اتفاق غزة في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي وسط تواصل الغموض حول شكل القوة الدولية المقرر نشرها في القطاع، وأدوارها.

ومنذ بدء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل، تخرقه الأخيرة يومياً، ما خلّف مئات الشهداء. وتماطل إسرائيل في الدخول بمفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، متذرعة بجثة لأسير إسرائيلي متبقية داخل القطاع، وذلك على الرغم من مواصلة المقاومة عمليات البحث عنها في ظل الصعوبات التي خلقها الدمار الشامل الذي حلّ في البنية المدنية، وتغير معالم معظم المناطق والأحياء والمدن، من جراء حرب الإبادة.

تطورات الحرب على غزة يتابعها "العربي الجديد" أولًا بأول..

11:54 pm

الأناضول

avata
الأناضول
نتنياهو يعقد اجتماعاً أمنياً لبحث تطورات المرحلة الثانية

عقد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أمس الخميس، اجتماعاً أمنياً مصغراً لبحث تطورات المرحلة الثانية في قطاع غزة، والسيناريوهات المحتملة في ضوء التحركات السياسية الإقليمية والدولية المرتبطة بالملف.

ووفق ما أفادت به قناة "كان" التابعة لهيئة البث الرسمية، فإنّ نتنياهو عقد اجتماعاً للمجلس الوزاري الأمني (الكابنيت)، حيث بحث خلاله تطورات المرحلة الثانية في غزة، والسيناريوهات السياسية الإقليمية والدولية المرتبطة به.

وبحسب القناة الرسمية، يأتي الاجتماع قبيل اللقاء المرتقب بين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب (في 29 ديسمبر/كانون الأول الجاري بولاية فلوريدا) في إطار محاولات لتقليص الفجوات بين الأطراف المختلفة، بما في ذلك اتصالات تجري مع قطر حول مستقبل الترتيبات في غزة.

ونقلت قناة "كان" الرسمية عن مصادر مطلعة لم تسمها قوها، إنّ الاجتماع ناقش احتمالات تغير الموقف الأميركي، بما في ذلك سيناريو انسحاب واشنطن من الانخراط المباشر في ملف غزة أو دعم حلول لا تحظى بقبول حكومة نتنياهو، إضافة إلى تداعيات ذلك على الوضعين الأمني والسياسي في المنطقة.

ونقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي وصفته بـ"الرفيع" قوله إن فرص تخلي ترامب عن مسار التهدئة في غزة تبقى محدودة.

وأشار إلى أن الإدارة الأميركية معنية بالحفاظ على حالة الهدوء القائمة في القطاع، إلا أنه أكد أن المؤسسة الأمنية في إسرائيل بحثت أيضا خيارات بديلة، بحسب القناة العبرية.

وأضافت المصادر أن أحد السيناريوهات المطروحة يتمثل في تنفيذ مناورة عسكرية جديدة داخل قطاع غزة، بزعم تفكيك حركة حماس بشكل كامل، في حال طرأ تغيير جذري على الموقف الأميركي أو فشلت المساعي السياسية القائمة.

11:48 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
أبرز تطورات أمس الخميس
  • جيش الاحتلال: إعادة إسرائيليين بعد دخولهم إلى غزة
  • استشهاد طفل إثر انفجار جسم من مخلفات الاحتلال بمخيم النصيرات
  • نتنياهو يرأس فريقاً لتحديد صلاحيات لجنة التحقيق بـ7 أكتوبر
  • شهيد بنيران الاحتلال شرقي خانيونس
  • "حماس": حكومة نتنياهو تعمل بشكل منهجي على تعميق معاناة شعبنا
  • شهيد و13 جريحاً في غزة خلال 24 ساعة
  • الأمم المتحدة: العراقيل الإسرائيلية تضع جهود الإغاثة في خطر
  • قطر: اجتماع للوسطاء الجمعة لبحث الانتقال للمرحلة الثانية
دلالات
المساهمون
الأناضول
العربي الجديد
المزيد في سياسة
جنود لبنانيين في الجنوب، 29 نوفمبر 2025 (أنور عمرو/ فرانس برس)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

إسرائيل ترفع مستوى مشاركتها في المحادثات المباشرة مع لبنان

ترامب خلال تواجده بمركز كينيدي بواشنطن، 17 مارس 2025 (جيم واتسون/ فرانس برس)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

مركز ترامب كينيدي الثقافي.. واشنطن تواصل مسايرة أهواء الرئيس

صاروخ مضاد للصواريخ الباليستية من طراز "آرو 3" الإسرائيلي، 25 فبراير 2016(Getty)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

أكبر صفقة سلاح في تاريخ الاحتلال الإسرائيلي بتمويل ألماني