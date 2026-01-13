الحرب على غزة | المنخفض الجوي يفاقم المأساة وسط استمرار القصف

13 يناير 2026
يواصل الاحتلال الإسرائيلي خروقاته اليومية لوقف إطلاق النار في غزة وسط أوضاع مأساوية للأهالي ستزداد تفاقماً في ظل المنخفض الجوي الذي يضرب المنطقة واستمرار القصف. فقد حذر الدفاع المدني في غزة من أن المنخفض الذي يبدأ الثلاثاء يهدد نحو 1.5 مليون فلسطيني يعيشون في الخيام، مؤكداً أن نتائجه قد تشمل سقوط ضحايا وانهيار خيام النازحين أو غرقها.

إلى ذلك، أعلنت الأمم المتحدة أن الوضع الإنساني في قطاع غزة "لا يزال خطيراً" في ظل الظروف الجوية القاسية، مشيرة إلى أن عدد حالات سوء التغذية الحاد ارتفع إلى نحو 95 ألفاً. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن "1.1 مليون شخص لا يزالون بحاجة ماسة إلى المساعدة في ظل استمرار الأمطار الغزيرة بإلحاق أضرار بمعظم الملاجئ القائمة وتدميرها".

من جانب آخر، يصعّد الاحتلال عمليات النسف التي طاولت 2500 منزل منذ وقف إطلاق النار بهدف "تعميق الكارثة الإنسانية، وفرض واقع التهجير القسري والعقاب الجماعي على شعبنا في غزة"، بحسب حركة المبادرة الفلسطينية.

وفي حين تتواصل الجهود الدبلوماسية لتطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت بأن جيش الاحتلال يعمل على مدار الساعة لرصد الأنفاق وتدميرها داخل "الخط الأصفر"، علماً أن تل أبيب تتعنت في الانتقال إلى المرحلة الثانية قبل عودة جثمان الأسير الإسرائيلي الأخير في غزة، كما تصر على نزع سلاح المقاومة.

"العربي الجديد" يتابع تطورات الحرب على غزة أولاً بأول...

12:39 am

غزة
قصف مدفعي يستهدف شرق غزة

استهدف قصف مدفعي إسرائيلي شرق مدينة غزة.

12:37 am

غزة
3 وفيات من جراء انهيارات جزئية لمبانٍ بفعل المنخفض

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بتسجيل ثلاث حالات وفاة وثلاث إصابات بفعل المنخفض الجوي في مدينة غزة، في حين قال الدفاع المدني إن ذلك جاء نتيجة لانهيارات جزئية لمبانٍ آيلة للسقوط نتيجة المنخفض الجوي الذي يضرب قطاع غزة حالياً.

12:35 am

الأناضول

تحذيرات من كارثة من جراء المنخفض الجوي

حذر المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة محمود بصل من تداعيات كارثية لمنخفض جوي قطبي يبدأ الثلاثاء، ويهدد نحو 1.5 مليون فلسطيني. وقال بصل: "منخفض قطبي جديد يضرب غزة، ومأساة هذا المنخفض ستكون كارثية بشكل كبير على كثير من العائلات".

وأضاف: "نحن نتحدث عن أكثر من مليون ونصف مليون مواطن يعيشون الآن في الخيام، في واقع يُرثى له". وأعرب المتحدث عن خشيته من النتائج المتوقعة للمنخفض قائلاً: "اليوم بدأت الحالة الجوية، ولن تنتهي إلا بمأساة حقيقية؛ ربما نسجل ضحايا، وربما نشهد انهيارات أو غرقاً لخيام المواطنين". وجدد بصل مناشدته المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية ضرورة "إدراك حجم الكارثة وتحمل المسؤولية لإنهاء المعاناة، وتوفير ما يلزم للمدنيين بما يحفظ كرامتهم الإنسانية".

12:30 am

الأناضول

الصحة العالمية: أكثر من 18 ألف مريض بحاجة إلى إجلاء طبي

أعلن مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أن أكثر من 18 ألفاً و500 مريض في قطاع غزة ما زالوا بحاجة إلى إجلاء طبي عاجل. جاء ذلك في تدوينة لغيبريسوس على منصة إكس بشأن مستجدات الوضع الصحي في قطاع غزة.

وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية دعمت الأسبوع الماضي الإجلاء الطبي لـ18 مريضاً و36 مرافقاً من قطاع غزة إلى الأردن لتلقي الرعاية الطبية اللازمة لعلاج الإصابات والسرطان والأمراض الخطيرة الأخرى. وأعرب المسؤول الأممي عن شكره للأردن على تضامنه المتواصل واستقباله المحتاجين إلى رعاية طبية.

وذكر غيبريسوس أن أكثر من 30 دولة استقبلت، منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، ما يزيد على 10 آلاف و700 مريض من غزة لتلقي العلاج. وقال: "ولكن أكثر من 18 ألفاً و500 مريض، بينهم 4 آلاف طفل، ما زالوا بحاجة ماسة إلى إجلاء طبي عاجل". ودعا إلى فتح مزيد من الدول أبوابها أمام مرضى غزة، واستئناف عمليات الإجلاء الطبي إلى الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

12:08 AM
أبرز الأحداث الاثنين | 13 يناير

  • جيش الاحتلال يعلن قتل 3 مواطنين وإصابة رابع في غزة

  • فيدان يشارك في اجتماع لبحث المرحلة الثانية من وقف النار بغزة

  • مصر وأيرلندا تبحثان الوضع في غزة والسودان واليمن والصومال

  • اليابان قلقة من الوضع الإنساني في غزة

  • منظمات: الاحتلال يحوّل وقف النار في غزة إلى غطاء للإبادة

  • نيويورك تايمز: تدمير 2500 مبنى في غزة بعد وقف إطلاق النار

  • مليشيا تتبنى اغتيال مدير مباحث خانيونس

