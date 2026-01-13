الحرب على غزة | المنخفض الجوي يفاقم المأساة وسط استمرار القصف

استهدف قصف مدفعي إسرائيلي شرق مدينة غزة.
يواصل الاحتلال الإسرائيلي خروقاته اليومية لوقف إطلاق النار في غزة وسط أوضاع مأساوية للأهالي ستزداد تفاقماً في ظل المنخفض الجوي الذي يضرب المنطقة واستمرار القصف. فقد حذر الدفاع المدني في غزة من أن المنخفض الذي يبدأ الثلاثاء يهدد نحو 1.5 مليون فلسطيني يعيشون في الخيام، مؤكداً أن نتائجه قد تشمل سقوط ضحايا وانهيار خيام النازحين أو غرقها.
إلى ذلك، أعلنت الأمم المتحدة أن الوضع الإنساني في قطاع غزة "لا يزال خطيراً" في ظل الظروف الجوية القاسية، مشيرة إلى أن عدد حالات سوء التغذية الحاد ارتفع إلى نحو 95 ألفاً. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن "1.1 مليون شخص لا يزالون بحاجة ماسة إلى المساعدة في ظل استمرار الأمطار الغزيرة بإلحاق أضرار بمعظم الملاجئ القائمة وتدميرها".
من جانب آخر، يصعّد الاحتلال عمليات النسف التي طاولت 2500 منزل منذ وقف إطلاق النار بهدف "تعميق الكارثة الإنسانية، وفرض واقع التهجير القسري والعقاب الجماعي على شعبنا في غزة"، بحسب حركة المبادرة الفلسطينية.
وفي حين تتواصل الجهود الدبلوماسية لتطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت بأن جيش الاحتلال يعمل على مدار الساعة لرصد الأنفاق وتدميرها داخل "الخط الأصفر"، علماً أن تل أبيب تتعنت في الانتقال إلى المرحلة الثانية قبل عودة جثمان الأسير الإسرائيلي الأخير في غزة، كما تصر على نزع سلاح المقاومة.
