أعلنت منظمة الأمم المتحدة، الثلاثاء، أن أكثر من 16 ألفاً و500 مريض فلسطيني لا يزالون بحاجة إلى رعاية منقذة للحياة خارج قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمر صحافي، إنه مع حلول فصل الشتاء بتحدياته التي تواجه الفلسطينيين المنهكين بقطاع غزة، تعمل الأمم المتحدة وشركاؤها في المجال الإنساني بلا كلل لتوسيع نطاق تقديم المساعدة للمحتاجين، بمن فيهم الأطفال.
وأشار دوجاريك إلى تقديم الآلاف من المواد الأساسية للأشخاص الذين عانوا بشدة على مدار العامين الماضيين نتيجة الحرب في غزة، وشملت هذه المواد الأحذية والملابس والبطانيات والمناشف، إلى جانب توزيع الإمدادات الأساسية الأخرى.
وذكر أنه جرى أيضاً توزيع 160 "خيمة للأنشطة" نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، "مما مكّن آلاف الأطفال من الوصول إلى أنشطة الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي وخدمات إدارة الحالات".
وتطرق دوجاريك إلى الجانب الصحي، مؤكداً أن فريقاً من منظمة الصحة العالمية قاد عملية إجلاء طبي يوم الاثنين لـ18 مريضاً و54 مرافقاً لهم من غزة لتلقي العلاج في الخارج.
وشدّد على أنه "لا يزال أكثر من 16 ألفاً و500 مريض بحاجة إلى رعاية منقذة للحياة خارج قطاع غزة".