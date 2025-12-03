الحرب على غزة | الاحتلال يواصل خروقه اليومية وترامب يضغط على نتنياهو

تقارير عربية
غزة

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
التحديثات الحية
03 ديسمبر 2025
+ الخط -

يواصل الاحتلال الإسرائيلي خرقه المستمر لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إذ استشهد بنيران جيشه فلسطينيان أحدهما طفل، وأصيب 15 آخرون على الأقل بينهم نساء، مساء الثلاثاء، جراء قصف مدفعي استهدف حي التفاح شرقي مدينة غزة، ما رفع حصيلة الفلسطينيين الذين استشهدوا بالقطاع الثلاثاء إلى 4 بينهم صحافي، إضافة إلى 37 مصاباً.

إلى ذلك، نقلت وكالة رويترز عن قيادي في حركة حماس، أمس الثلاثاء، قوله إنّ الحركة ستسلم إحدى جثتَي أسيرَين متبقيتَين في غزة. وأعلنت إسرائيل، أنها ستتسلم عبر الصليب الأحمر "عينات" عثر عليها في قطاع غزة ربما تعود لآخر أسيرين يُفترض أن تقوم حماس بتسليم جثمانيهما وفق اتفاق وقف إطلاق النار. بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه برعاية أميركية، تعهّدت "حماس" إعادة كل الأسرى الـ48 الذين كانت لا تزال تحتجزهم، وبينهم 20 أحياء. وأعادت الحركة 46، بما في ذلك جثة جندي قُتل واحتجز جثمانه لأكثر من عقد.

في غضون ذلك، يبدو مصير المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ المتعلق بتنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن وقف إطلاق النار في غزة ضبابياً، في ضوء المماطلة الإسرائيلية والعراقيل المتواصلة أمام تنفيذ بنود اتفاق غزة والانتقال بين المرحلتَين الأولى شبه المنتهية والثانية التي تنتظرها الكثير من العراقيل والموانع والصعوبات. ويعتبر تعثر تشكيل القوة الدولية وآليات نزع السلاح الخاصة بحركة حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية من العقبات التي تعترض المرحلة الثانية من اتفاق غزة، علاوة على السلوك الأمني والميداني الإسرائيلي في القطاع وآليات الانسحاب منه.

تطوّرات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يتابعها "العربي الجديد أولاً بأول...

12:27 am

الأناضول

avata
الأناضول
4 شهداء بينهم طفل وصحافي بقصف إسرائيلي على غزة الثلاثاء

استشهد بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيان أحدهما طفل، وأصيب 15 آخرون على الأقل بينهم نساء، مساء الثلاثاء، جراء قصف مدفعي استهدف حي التفاح شرقي مدينة غزة، ما رفع حصيلة الفلسطينيين الذين استشهدوا بالقطاع الثلاثاء إلى 4 بينهم صحافي، إضافة إلى 37 مصاباً.

يأتي ذلك ضمن خروقات جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخلت مرحلته الأولى حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

12:26 am

الأناضول

avata
الأناضول
الأمم المتحدة: أكثر من 16500 مريض بحاجة لرعاية خارج غزة

أعلنت منظمة الأمم المتحدة، الثلاثاء، أن أكثر من 16 ألفاً و500 مريض فلسطيني لا يزالون بحاجة إلى رعاية منقذة للحياة خارج قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمر صحافي، إنه مع حلول فصل الشتاء بتحدياته التي تواجه الفلسطينيين المنهكين بقطاع غزة، تعمل الأمم المتحدة وشركاؤها في المجال الإنساني بلا كلل لتوسيع نطاق تقديم المساعدة للمحتاجين، بمن فيهم الأطفال.

وأشار دوجاريك إلى تقديم الآلاف من المواد الأساسية للأشخاص الذين عانوا بشدة على مدار العامين الماضيين نتيجة الحرب في غزة، وشملت هذه المواد الأحذية والملابس والبطانيات والمناشف، إلى جانب توزيع الإمدادات الأساسية الأخرى.

وذكر أنه جرى أيضاً توزيع 160 "خيمة للأنشطة" نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، "مما مكّن آلاف الأطفال من الوصول إلى أنشطة الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي وخدمات إدارة الحالات".

وتطرق دوجاريك إلى الجانب الصحي، مؤكداً أن فريقاً من منظمة الصحة العالمية قاد عملية إجلاء طبي يوم الاثنين لـ18 مريضاً و54 مرافقاً لهم من غزة لتلقي العلاج في الخارج.

وشدّد على أنه "لا يزال أكثر من 16 ألفاً و500 مريض بحاجة إلى رعاية منقذة للحياة خارج قطاع غزة".

12:16 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
لندن
أكسيوس: ترامب يضغط على نتنياهو لتنفيذ اتفاق غزة

نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين أميركيين، أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مكالمة هاتفية جرت أمس الاثنين عدم التصعيد في سورية، والالتزام بتنفيذ اتفاق إنهاء الحرب على غزة، إضافة إلى مناقشة ملف العفو الذي يطلبه نتنياهو في ملفات يُحاكم عليها داخل إسرائيل.

التفاصيل عبر الرابط:

دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو، واشنطن 29 سبتمبر 2025 (أليكس وونغ/Getty)
أخبار
التحديثات الحية

أكسيوس: ترامب يضغط على نتنياهو لوقف التصعيد بسورية وتنفيذ اتفاق غزة

12:13 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
أبرز تطورات الحرب وتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار أمس الثلاثاء
  • شهيدان أحدهما طفل بقصف إسرائيلي على منزل في حي التفاح
  • إسرائيل تتسلم عينات رفات تعود لأحد الأسيرين المتبقيَين في غزة
  • مصر تعلن تدريب الشرطة الفلسطينية واستضافة مؤتمر إعمار غزة
  • يونيسف: 9 آلاف طفل دون الخامسة في غزة يعانون سوء تغذية حاداً
  • استشهاد الصحافي محمود وادي في خانيونس
  • الدفاع المدني في غزة يُجلي إصابتين وعشرات الأسر
دلالات
المساهمون
الأناضول
العربي الجديد
المزيد في سياسة
آثار هجوم لـ"الدعم السريع" على سوق في الفاشر 1 سبتمبر 2023 فرانس برس
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

العفو الدولية تتهم "الدعم السريع" بارتكاب جرائم حرب في مخيّم بدارفور

تينوبو يلقي خطابا في أبوجا، 1 أكتوبر 2025 (الأناضول)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

الرئيس النيجيري يختار قائد الأركان السابق وزيراً للدفاع

صورة للألغام التي ضُبطت في سورية، 2 ديسبمر 2025 (تليغرام/ سانا)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

سورية تعلن إحباط تهريب ألغام إلى لبنان وتفكيك شبكة مخدرات في دمشق