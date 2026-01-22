الحرب على غزة | الاحتلال يواصل استهدافاته وتحذير من كارثة إنسانية

شنت طائرات الاحتلال غارة شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة.
يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خرقه لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث سقط الأربعاء 11 شهيداً، بينهم ثلاثة مصورين صحافيين، وسط تحذيرات من كارثة إنسانية في القطاع جراء اشتداد البرد، واستمرار الهجمات الإسرائيلية. وقال منسق مشاريع منظمة أطباء بلا حدود في غزة هانتر ماكغوفرن، إن قطاع غزة يمر حالياً بظروف شتوية قاسية، مشيراً إلى أن الأطفال يموتون من شدة البرد، والبالغين كذلك، معتبراً أن وصف "كارثة" لا يكفي لتصوير حجم المأساة.
سياسياً، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في مؤتمر دافوس، إنه سيعرف ما إذا كانت حركة حماس ستتخلى عن أسلحتها أم لا، خلال فترة ثلاثة أسابيع، محذراً من أنه سيتم تدميرها إذا لم توافق على نزعها. وقال رداً على أسئلة في المؤتمر إن "حماس وافقت على التخلي عن أسلحتها... كما تعلمون، لقد ولدوا والسلاح في أيديهم، لذا ليس من السهل عليهم فعل ذلك. لقد ولدوا والبنادق في أيديهم. إذا لم يفعلوا ذلك فسوف يتم القضاء عليهم بسرعة". وأشار ترامب إلى أن "دولاً غير شرق أوسطية، ولكنها قريبة من الشرق الأوسط، ترغب في التدخل ونزع سلاح حماس". وأردف: "لدينا 59 دولة في هذا الاتفاق… ودول تريد التدخل وتفعل كل ما يلزم فعله، سواء مع حماس أو حزب الله في لبنان".
في غضون ذلك، وبعد أن أعرب في السابق عن معارضته لاقتراح ترامب بالانضمام إلى ما يُسمّى "مجلس السلام"، الذي سيدير قطاع غزة بسبب "غياب التنسيق"، أعلن ديوان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، الأربعاء، أن الأخير سينضم إليه. وذكرت القناة 12 العبرية، أن نتنياهو وجد نفسه في وضع لا يستطيع فيه الرفض. وأوضحت أنه بعد تبنّي إسرائيل مبادئ خطة ترامب، فإن الغياب عن الهيئة التي من المفترض أن تشرف على هذه الخطة، ليس خياراً ممكناً من الناحية السياسية. واعتبرت أن إعلان نتنياهو بدا طبيعياً نوعاً ما، إذ لدى إسرائيل مصلحة واضحة في أن تكون حاضرة في القرارات المتعلّقة بمستقبل غزة، التي تقع تحت مسؤوليتها المباشرة.