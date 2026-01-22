الحرب على غزة | الاحتلال يواصل استهدافاته وتحذير من كارثة إنسانية

غزة

التحديثات الحية
22 يناير 2026
يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خرقه لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث سقط الأربعاء 11 شهيداً، بينهم ثلاثة مصورين صحافيين، وسط تحذيرات من كارثة إنسانية في القطاع جراء اشتداد البرد، واستمرار الهجمات الإسرائيلية. وقال منسق مشاريع منظمة أطباء بلا حدود في غزة هانتر ماكغوفرن، إن قطاع غزة يمر حالياً بظروف شتوية قاسية، مشيراً إلى أن الأطفال يموتون من شدة البرد، والبالغين كذلك، معتبراً أن وصف "كارثة" لا يكفي لتصوير حجم المأساة.

سياسياً، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في مؤتمر دافوس، إنه سيعرف ما إذا كانت حركة حماس ستتخلى عن أسلحتها أم لا، خلال فترة ثلاثة أسابيع، محذراً من أنه سيتم تدميرها إذا لم توافق على نزعها. وقال رداً على أسئلة في المؤتمر إن "حماس وافقت على التخلي عن أسلحتها... كما تعلمون، لقد ولدوا والسلاح في أيديهم، لذا ليس من السهل عليهم فعل ذلك. لقد ولدوا والبنادق في أيديهم. إذا لم يفعلوا ذلك فسوف يتم القضاء عليهم بسرعة". وأشار ترامب إلى أن "دولاً غير شرق أوسطية، ولكنها قريبة من الشرق الأوسط، ترغب في التدخل ونزع سلاح حماس". وأردف: "لدينا 59 دولة في هذا الاتفاق… ودول تريد التدخل وتفعل كل ما يلزم فعله، سواء مع حماس أو حزب الله في لبنان".

في غضون ذلك، وبعد أن أعرب في السابق عن معارضته لاقتراح ترامب بالانضمام إلى ما يُسمّى "مجلس السلام"، الذي سيدير قطاع غزة بسبب "غياب التنسيق"، أعلن ديوان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، الأربعاء، أن الأخير سينضم إليه. وذكرت القناة 12 العبرية، أن نتنياهو وجد نفسه في وضع لا يستطيع فيه الرفض. وأوضحت أنه بعد تبنّي إسرائيل مبادئ خطة ترامب، فإن الغياب عن الهيئة التي من المفترض أن تشرف على هذه الخطة، ليس خياراً ممكناً من الناحية السياسية. واعتبرت أن إعلان نتنياهو بدا طبيعياً نوعاً ما، إذ لدى إسرائيل مصلحة واضحة في أن تكون حاضرة في القرارات المتعلّقة بمستقبل غزة، التي تقع تحت مسؤوليتها المباشرة.

كل تطورات الحرب على غزة يتابعها "العربي الجديد" لحظة بلحظة:

12:15 am

غزة
غارة إسرائيلية شرقي مخيم البريج

شنت طائرات الاحتلال غارة شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة.

12:14 am

غزة
طيران مسيّر يحلّق فوق خانيونس

يحلّق الطيران المسيّر على علو منخفض فوق مدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة.

12:14 am

غزة
تجدد القصف المدفعي شرقي خانيونس

تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي على المناطق الشرقية لمدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة.

12:13 am

"فرانس برس" تطالب بتحقيق شفاف باستشهاد صحافي متعاون معها

طالبت وكالة فرانس برس بإجراء تحقيق كامل وشفاف في ملابسات استشهاد عبد الرؤوف شعث الذي تعاون بانتظام مع الوكالة، في غارة إسرائيلية مع صحافيَين فلسطينيين آخرين في قطاع غزة اليوم. وقالت وكالة فرانس برس في بيان: "لقد قُتل عدد كبير من الصحافيين المحليين في غزة خلال العامين الماضيين، بينما لا يزال الوصول الحر للصحافيين الأجانب مستحيلاً" إلى القطاع المحاصر والمدمر.

وأعربت عن "حزنها الشديد" لاستشهاد عبد الرؤوف شعث "الذي كان مساهماً منتظماً في إنتاج الوكالة منذ عامين تقريباً"، و"كان يحظى بتقدير كبير من قبل فريق وكالة فرانس برس".

12:05 AM
أبرز التطورات يوم أمس الأربعاء | 21 يناير
  • الاحتلال ينسف مباني سكنية شرقي بيت لاهيا ومخيم جباليا
  • تزايد الإصابات بالتهاب الكبد الفيروسي في غزة
  • نتنياهو: قبلت دعوة ترامب للانضمام إلى "مجلس السلام"
  • دول عربية وإسلامية تعلن قبولها الانضمام إلى "مجلس السلام"
  • النرويج والسويد وإيطاليا ترفض المشاركة في المجلس
  • "يونيسف": مقتل 100 طفل في غزة منذ اتفاق وقف إطلاق النار
  • أطباء بلا حدود: الأطفال يموتون من البرد في غزة
  • استشهاد 11 فلسطينياً بينهم 3 مصورين صحافيين في غزة
  • الكرملين: بوتين سيعقد محادثات مع عباس في موسكو غداً
