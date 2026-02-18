الحرب على غزة | الاحتلال يستهدف خانيونس عشية اجتماع "مجلس السلام"

غزة

العربي الجديد

18 فبراير 2026   |  آخر تحديث: 10:10 (توقيت القدس)
تستقبل غزة رمضان هذا العام على وقع استمرار الخروق الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، حيث استهدفت دبابات الاحتلال مناطق شرقي مدينة خانيونس، فيما انتُشل شاب من وسط ركام أحد المنازل وسط القطاع. وأدّى أهالي القطاع صلاة التراويح الأولى في الجامع العمري الكبير بمدينة غزة، شمالي القطاع المنكوب، إيذاناً بدخول شهر رمضان، وقد سُجّلت أجواء إيمانية وتلاوات خاشعة. وأقام آلاف الفلسطينيين، مساء الثلاثاء، صلاة التراويح الأولى لشهر رمضان في المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة، على وقع انتشار للقوات الإسرائيلية ووسط قيود مشدّدة.

ووسط أوضاع إنسانية مأساوية ودمار رهيب، يحلّ أوّل شهر رمضان على سكان قطاع غزة المنكوب بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية الأخيرة، وإن كانت خروق كثيرة لا تزال تُسجَّل منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول 2025. وينطلق شهر رمضان بعد توقّف متقطّع للإبادة، إذ حلّ في العامَين الماضيَين وسط ويلات الحرب وتحت وطأة مأسأة إنسانية تخلّلها جوع حاد، ليصل الأمر إلى حدّ إعلان الأمم المتحدة المجاعة في مدينة غزة الواقعة شمالي القطاع، وبالتالي لم يتمكّن كثيرون من أهالي القطاع من توفير الطعام اللازم لإعداد موائد الإفطار أو السحور.

وعدت حركة حماس الفلسطينية، مساء الثلاثاء، شهر رمضان "فرصة للتحرك الجاد من أبناء الأمة الإسلامية للوقوف إلى جانب قطاع غزة وللتخفيف من معاناة المواطنين"، وذلك إثر الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل. وفي بيان منفصل، دعت "حماس" "مجلس السلام" الذي شكّله الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الضغط على إسرائيل لوقف الخروق المستمرة لوقف إطلاق النار في غزة.

ومن المقرر أن يعقد غداً الخميس، الاجتماع الأول لـ"مجلس السلام" في واشنطن، وسيتضمن مؤتمراً للمانحين مخصصاً لإعادة إعمار غزة، وفق ما أفاد به موقع أكسيوس الأميركي، في وقت سابق. وفي 15 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تأسيس "مجلس السلام"، وهو مرتبط بخطة طرحها لقطاع غزة، حيث اعتمده مجلس الأمن الدولي في قراره رقم 2803 الصادر في نوفمبر/ تشرين الثاني 2025. وهو هيئة من أربعة هياكل خُصصت لإدارة المرحلة الانتقالية في غزة إضافة إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة، ومجلس غزة التنفيذي، وقوة الاستقرار الدولية، وفق خطة ترامب.

"العربي الجديد" يتابع تطورات الحرب على غزة أولاً بأول...

09:52 am

رويترز

رويترز
الفاتيكان لن يشارك في مبادرة "مجلس السلام"

قال الكاردينال بيترو بارولين، كبير الدبلوماسيين في الفاتيكان، الثلاثاء، إن الفاتيكان لن يشارك في مبادرة "مجلس السلام" التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مضيفاً أن الجهود المبذولة للتعامل مع الأزمات ينبغي أن تُدار عبر الأمم المتحدة. وأوضح بارولين أن الفاتيكان "لن يشارك في مجلس السلام بسبب طبيعته الخاصة، التي تختلف بالطبع عن طبيعة الدول الأخرى". وأضاف: "أحد بواعث القلق هو أنه على المستوى الدولي ينبغي، قبل أي شيء، أن تكون الأمم المتحدة هي التي تدير هذه الأزمات. وهذه إحدى النقاط التي نصرّ عليها". وكان البابا ليو، أول بابا أميركي للفاتيكان، قد تلقى دعوة للانضمام إلى المجلس في يناير/كانون الثاني الماضي.

 

09:51 am

أسوشييتد برس

أسوشييتد برس
المسكيك ترفض الانضمام لـ"مجلس السلام"

قالت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم، الثلاثاء، إن بلادها لن تنضم إلى "مجلس السلام" الذي أطلقه الرئيس الأميركي دونالد ترامب حديثاً، لكنها ستشارك فيه بصفة مراقب. وأضافت شينباوم أن المكسيك تؤيد السعي إلى السلام في أي إطار يُفتح لهذا الغرض، لكنها أوضحت أنه "عندما يتعلق الأمر تحديداً بالسلام في الشرق الأوسط، وفي فلسطين، وبما أننا نعترف بفلسطين كدولة، فمن المهم أن يشارك الطرفان، إسرائيل وفلسطين، في هذه المبادرة، وهذا ليس الحال في الاجتماع الحالي". وأشارت إلى أن المكسيك "على الأرجح" سترسل سفيرها لدى الأمم المتحدة لحضور الاجتماع الأول للمجلس.
 

09:15 am

الأناضول

الأناضول
"حماس" تدعو "مجلس السلام" إلى الضغط على الاحتلال

دعت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، أمس الثلاثاء، "مجلس السلام" الذي شكله الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى الضغط على إسرائيل لوقف الخروقات المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة. وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم، قبيل الاجتماع الافتتاحي للمجلس الذي سيعقد غداً الخميس في واشنطن: "ندعو مجلس السلام في اجتماعه القادم والقيادات المشاركة فيه إلى التحرك الجاد لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف خروقاته في غزة، لأن حرب الإبادة ما زالت متواصلة".

وفي بيان مصور تابع قاسم بأنّ التجربة خلال الأشهر الأربعة الماضية في غزة تقول إن "الاحتلال الإسرائيلي لم يوقف حرب الإبادة، إنما غيّر أدواتها وأشكالها"، مضيفاً أنّ الحركة تدعو "مجلس السلام في اجتماعه المقبل إلى تطبيق ما أعلن من شعارات ومبادئ لتحقيق السلام في غزة"، إضافة إلى التحرك الجاد لوقف الخروقات الإسرائيلية. وذكّر بأنّ "الحرب مستمرة، وعمليات القتل والتهجير والحصار والتجويع بغزة لم تتوقف حتى اللحظة". وحذر قاسم من اتخاذ الاحتلال الإسرائيلي اجتماع مجلس السلام "غطاءً لاستمرار حربه على غزة وتجويعه وحصاره ومنع الإعمار".

وفي السياق، دعا قاسم المجلس إلى العمل لإدخال اللجنة الوطنية لإدارة غزة إلى القطاع، كي تبدأ عملها، فضلاً عن توفير الموارد اللازمة كي تبدأ مرحلة إغاثة وإعمار حقيقية. وطالب قاسم المجلس برفع الحصار عن القطاع وفتح المعابر وعدم الاكتفاء بـ"الفتح الجزئي البسيط لمعبر رفح"، الذي يتعرض خلاله المسافرون لـ"انتهاكات كبيرة".

08:25 am

أحمد أبو قمر

غزة
أسواق رمضان في غزة بلا مشترين بسبب انعدام الدخل

تبدو أسواق قطاع غزة بعيدة عن المشهد الطبيعي مع حلول موسم الصيام، فبدلاً من الازدحام أمام محال المواد الغذائية واللحوم والخضراوات، يسود هدوء ثقيل الأسواق، في ظل انعدام الدخل وتراجع حاد في حركة البيع والشراء وارتفاع أسعار العديد من السلع الأساسية.

فلسطيني يرسم فوانيس رمضان على خيمة في منطقة البريج بوسط القطاع، 14 فبراير 2026 (فاضل المغاري/الأناضول)
أسواق رمضان في غزة بلا مشترين بسبب انعدام الدخل

12:31 am

العربي الجديد

غزة
مدفعية الاحتلال تستهدف مناطق شرق خانيونس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن دبابات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مناطق في شرق مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

12:27 am

العربي الجديد

غزة
انتشال شاب إثر انهيار ركام منزل بالنصيرات

أعلن الدفاع المدني بقطاع غزة أن طواقم الإنقاذ التابعة له بمحافظة الوسطى تمكنت من انتشال شاب نتيجة انهيار ركام أحد المنازل عليه بمحيط مسجد معاذ ابن جبل بالمخيم الجديد بالنصيرات.

12:11 am

الأناضول

الأناضول
الفلسطينيون في غزة يقيمون صلاة التراويح الأولى على الأنقاض

أقام فلسطينيون في قطاع غزة صلاة التراويح الأولى لشهر رمضان بين ركام المساجد وفي مصلّيات داخل خيام، وسط الدمار الهائل الذي خلّفته حرب الإبادة التي ارتكبتها إسرائيل على مدى أكثر من عامَين. وأتى ذلك بالتزامن مع صلاة التراويح التي أقامها فلسطينيون آخرون في المسجد الأقصى بالقدس المحتلة، مساء الثلاثاء، بعدما أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية رئيس مجلس الإفتاء الأعلى محمد حسين أنّ الأربعاء هو أوّل أيام شهر رمضان.

صلاة تراويح في مسجد الكنز - غزة - 17 فبراير 2026 (سعيد جرس/ الأناضول)
التراويح على أنقاض مساجد غزة في أولى ليالي رمضان

12:08 AM
أبرز تطورات غزة أمس الثلاثاء
  • حماس: رمضان فرصة للتحرك الجاد والوقوف إلى جانب غزة
  • سموتريتش يدعو للاستيطان في غزة
  • حماس تدعو "مجلس السلام" لإجبار إسرائيل على وقف الخروق
  • الاحتلال لا يحاسب جنوده رغم "توثيقات النهب"
  • استشهاد طفل برصاص الاحتلال شمال قطاع غزة
  • اتصالات مع المغرب واليونان وألبانيا للانضمام للقوة الدولية
  • 29% فقط نسبة الالتزام الإسرائيلي بفتح معبر رفح

 

