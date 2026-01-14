الحرب على غزة | استشهاد 100 طفل منذ سريان وقف النار

أخبار
غزة

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
التحديثات الحية
14 يناير 2026   |  آخر تحديث: 01:28 (توقيت القدس)
+ الخط -

على وقع القصف المتواصل من جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) إن أكثر من 100 قاصر استشهدوا في القطاع منذ بدء سريان وقف إطلاق في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

يأتي ذلك فيما تتكرّر كوارث الطقس في قطاع غزة، مع تأثره بمنخفض جوي جديد يصنّف على أنه أقوى من المنخفضات السابقة، إذ تبلغ سرعة الرياح 90 كيلومتراً في الساعة، مع أمطار غزيرة، ما أدى إلى اقتلاع الخيام وتطاير الشوادر البلاستيكية التي تغطيها، إضافة إلى غرق آلاف الخيام، وتسجيل انهيارات في المنازل المتضررة من القصف الإسرائيلي.

سياسياً، انقضى أسبوعان على لقاء رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، والرئيس الأميركي دونالد ترامب، في فلوريدا، وفيما تجرى استعدادات رسمية للانتقال إلى المرحلة الثانية من الخطة الأميركية لإنهاء الحرب على قطاع غزة، لم تُحلّ إلى الآن قضية معبر رفح، الذي تواصل إسرائيل اشتراط فتحه بإعادة جثة آخر أسير إسرائيلي لدى حركة حماس.

في غضون ذلك، يدفع البيت الأبيض نحو منح تفويض واسع لـ"مجلس السّلام" الذي من المفترض أن يدير قطاع غزة، بطريقة تتيح له، في مرحلة لاحقة، التعامل أيضاً مع حلّ نزاعات أخرى حول العالم، بدلاً من الأمم المتحدة، وذلك وفق ما نقلته صحيفة هآرتس العبرية، الثلاثاء، عن ثلاثة مصادر لم تسمّها. وأوضح أحد المصادر أنّ المسؤولين الأميركيين الذين يروّجون للمبادرة "يعتقدون أنه (أي المجلس) سيكون منظمة شبيهة جداً بالأمم المتحدة، بصيغة جديدة، تضم دولاً مختارة تتخذ قرارات بشأن العالم"، وقال دبلوماسي غربي للصحيفة إنّ بلاده تخشى من الخطوة، لأنها قد تخلق آلية موازية للأمم المتحدة دون سند من القانون الدولي.

"العربي الجديد" يتابع التطورات في غزة أولاً بأول..

12:54 AM
واشنطن تسعى لتفويض "مجلس السلام" في غزة بحلّ نزاعات

يدفع البيت الأبيض نحو منح تفويض واسع لـ"مجلس السّلام" الذي من المفترض أن يدير قطاع غزة، بطريقة تتيح له، في مرحلة لاحقة، التعامل أيضاً مع حلّ نزاعات أخرى حول العالم، بدلاً من الأمم المتحدة، وذلك وفق ما نقلته صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الثلاثاء، عن ثلاثة مصادر لم تسمّها.

التفاصيل عبر الرابط:

مناطق كاملة مدمرة في غزة، 6 ديسمبر 2026 (سعيد جرس/الأناضول)
رصد
التحديثات الحية

واشنطن تسعى لتفويض "مجلس السلام" في غزة بحل نزاعات بدل الأمم المتحدة

12:41 AM
قصف مدفعي شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة

قالت وسائل إعلام فلسطينية إن قصف مدفعياً طاول مخيم البريج وسط قطاع غزة.

12:38 am

اسوشيتد برس

avata
اسوشيتد برس
استشهاد 100 طفل منذ سريان وقف النار

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) إن أكثر من 100 قاصر استشهدوا في القطاع منذ بدء سريان وقف إطلاق في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وأفادت المنظمة باستشهاد 60 فتى و40 فتاة تحت سن 18 عاما.

12:29 AM
أبرز الأحداث الثلاثاء | 13 يناير
  • الصحة العالمية: أكثر من 18 ألف مريض بحاجة إلى إجلاء طبي
  • تحذيرات من كارثة في غزة من جراء المنخفض الجوي
  • 4 شهداء بانهيار حائط مبنى غربيّ غزة
  • وفاة طفل في دير البلح نتيجة البرد القارس
  • الأنصاري: لا جداول زمنية في غزة وما يجري هناك كارثة مستمرة
  • جيش الاحتلال يعلن اشتباكًا مع مسلحين غرب رفح
دلالات
المساهمون
اسوشيتد برس
المزيد في سياسة
عناصر أمن في طهران، 12 يناير 2026 (Getty)
التحديثات الحية
تقارير دولية
مباشر

تراجع التفاؤل الإسرائيلي بقدرة الاحتجاجات على إسقاط النظام الإيراني

أعلام الإخوان خلال مسيرة في عمّان دعماً لفلسطين، 27 يناير 2023 (خليل مزرعاوي/ فرانس برس)
التحديثات الحية
تقارير دولية
مباشر

لهذه الأسباب وضعت واشنطن إخوان لبنان بتصنيف أشد خطورة من مصر والأردن

ترامب أثناء حديثه للصحافيين في فلوريدا، 28 ديسمبر 2025 (Getty)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

ترامب يدعو الأميركيين وحلفاءهم إلى مغادرة إيران