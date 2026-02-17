الحرب على غزة | استشهاد طفل في جباليا واتصالات بشأن القوة الدولية

لوغو العربي الجديد
17 فبراير 2026   |  آخر تحديث: 17:37 (توقيت القدس)
يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خروقه لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة المحاصر، وسط تلويحات بالعودة إلى الحرب، وهذه المرة بحال عدم نزع حركة حماس سلاحها، وفق مزاعم الاحتلال. وأفاد مراسل "العربي الجديد"، اليوم الثلاثاء، باستشهاد طفل برصاص جيش الاحتلال في بلدة جباليا شمالي قطاع غزة، بينما نفذ جيش الاحتلال عمليات نسف لمبانٍ سكنية شرقي مدينة خانيونس جنوبي القطاع خلال الساعات الماضية.

ووصلت دفعة جديدة من العائدين إلى القطاع عبر معبر رفح، نُقلوا إلى مجمع ناصر الطبي في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة. يأتي وصول الدفعة الجديدة بينما أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أمس الاثنين، أنّ 811 مسافراً فقط من أصل ألفين و800 مسافر، تمكنوا من عبور معبر رفح على الحدود مع مصر، ذهاباً وإياباً، منذ إعادة فتحه مطلع فبراير/ شباط الجاري، وسط قيود إسرائيلية مشددة. وقال المكتب في بيان، إنّ "حركة السفر عبر معبر رفح البري خلال الفترة من 2 حتى 15 فبراير الجاري، أسفرت عن عبور 811 مسافراً ذهاباً وإياباً، من أصل 2800، بنسبة التزام (إسرائيلي) تقارب 29%".

وبالعودة إلى تلويحات الاحتلال بالحرب، قال سكرتير الحكومة الإسرائيلية يوسي فوكس، أمس الاثنين، إنّ حكومته ستمنح حركة حماس مهلة لمدة 60 يوماً لنزع سلاحها، مهدداً بالعودة إلى الحرب في حال عدم الاستجابة. ونقل موقع "تايمز أوف إسرائيل" عن فوكس قوله، خلال مؤتمر في القدس، إنّ "إدارة دونالد ترامب طلبت منح حماس مهلة 60 يوماً لنزع سلاحها، ونحن نحترم ذلك".

ولم يحدد المسؤول الإسرائيلي موعد بدء المهلة، لكنه أشار إلى احتمال انطلاقها بعد انعقاد مجلس السلام، برئاسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في واشنطن الخميس المقبل. وأوضح أن المهلة تتضمن مطالبة "حماس" بالتخلي عن جميع أسلحتها، بما فيها الأسلحة الفردية، مضيفاً أنه في حال عدم تنفيذ ذلك "سيتعيّن على الجيش إتمام المهمة"، في إشارة إلى استئناف حرب الإبادة.

في غضون ذلك، تجري الولايات المتحدة اتصالات متقدمة مع كل من المغرب واليونان وألبانيا لإرسال جنود ضمن قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة المحاصر، بحسب ما أفادت القناة 11 العبرية التابعة لهيئة البث الإسرائيلي، مساء أمس الاثنين. وأضافت القناة أنّ المغرب ستكون أول دولة عربية من المتوقع أن تشارك في هذه القوة.

وفي سياق متصل، ذكرت القناة نفسها أنّ ممثلين من مقر القيادة الأميركية في كريات غات، جنوبي دولة الاحتلال، تواصلوا خلال الأيام الأخيرة مع قيادة المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، بهدف تنسيق دخول قوات إلى منطقة تقع بين رفح وخانيونس جنوبي قطاع غزة، وذلك ضمن الاستعدادات لبناء قاعدة جديدة للقوة متعددة الجنسيات. ويتناول الحديث قاعدة كبيرة في جنوب قطاع غزة يُفترض أن تستوعب ممثلين من عدة جيوش، على أن يدخل مع الممثلين الأميركيين أيضاً مقاولون سيخططون لبناء القاعدة، فيما من المقرر أن تبدأ الأعمال أواخر الشهر الحالي.

"العربي الجديد" يتابع تطورات الحرب على غزة أولاً بأول...

05:27 pm

الأناضول

avata
الأناضول
إسرائيل.. النيابة العسكرية تشرف على محاكمة مقاتلي حماس

أعلنت المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية غالي ميارا، أن النيابة العسكرية ستشرف على محاكمة عناصر من قوات "النخبة" في حركة حماس عبر محكمة عسكرية خاصة سيتم تشكيلها لهذا الغرض، وفق صحيفة عبرية.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الثلاثاء، إن المستشارة القانونية للحكومة أعلنت أن "هيئة المدعين العسكريين (النيابة العسكرية) ستتولى الإشراف على محاكمة عناصر حركة حماس النخبة" المتهمين بتنفيذ عملية "طوفان الأقصى"، بدلا من مكتب المدعي العام للدولة.

ويتزامن هذا القرار، وفق الصحيفة، مع "طرح مشروع قانون ينظم محاكمة هؤلاء العناصر في الكنيست، والذي وافقت عليه لجنة الدستور والقانون والعدل البرلمانية تمهيدا للتصويت عليه". وقدرت الصحيفة وجود نحو 300 مقاتل من "النخبة" في حماس معتقلين لدى إسرائيل.

02:24 pm

فرانس برس

avata
فرانس برس
فيتنام تؤكد حضور زعيمها الاجتماع الافتتاحي لـ"مجلس السلام"

أكدت فيتنام، اليوم الثلاثاء، أن الزعيم تو لام سيحضر هذا الأسبوع في الولايات المتحدة الاجتماع الافتتاحي لـ"مجلس السلام" الذي أطلقه الرئيس الأميركي دونالد ترامب. ويتولى تو لام الأمانة العامة للحزب الشيوعي الحاكم، وهو المنصب الأعلى في السلطة في البلاد، يليه منصب الرئيس. وقالت وزارة الخارجية الفيتنامية، في بيان، إن تو لام، الذي أُعيد اختياره في يناير/كانون الثاني الماضي رئيساً للحزب، سيكون في الولايات المتحدة من الأربعاء إلى الجمعة.
 

02:20 pm

لوغو العربي الجديد
القدس المحتلة
بنك كندي يبيع حصته في "إلبيت" بسبب مشاركتها بالإبادة

باعت شركة 1832 لإدارة الأصول التابعة لبنك سكوتيا الكندي كامل حصتها في شركة تصنيع الأسلحة الإسرائيلية "إلبيت" Elbit، كما أظهرت الإفصاحات التنظيمية، بعد أن واجه البنك انتقادات حادة بسبب الاستثمار في شركة ساهمت في الإبادة في غزة.

لمزيد من التفاصيل عبر الرابط: 

استعراض لطائرة مسيرة من إلبيت، 13 يوليو 2023 (Getty)
بنك كندي يبيع حصته في إلبيت الإسرائيلية بسبب مشاركتها بالإبادة

 

2:17 PM

نايف زيداني

نايف زيداني
نايف زيداني
صحافي فلسطيني من الجليل، متابع للشأن الإسرائيلي وشؤون فلسطينيي 48. عمل في العديد من وسائل الإعلام العربية المكتوبة والمسموعة والمرئية، مراسل "العربي الجديد" في الداخل الفلسطيني.
حيفا
الاحتلال لا يحاسب جنوده رغم "توثيقات النهب" من غزة ولبنان

كثيرة هي المشاهد التي راجت في وسائل الإعلام ومواقع التواصل، لجنود في جيش الاحتلال الإسرائيلي يقومون بعمليات نهب، وممارسات أخرى غير أخلاقية، من قبيل ارتداء ملابس نسائية، في ذروة حرب الإبادة على قطاع غزة والعدوان على لبنان. وكثيرًا ما تفاخر جيش الاحتلال، رغم سلوكيات جنوده، بأنه الجيش "الأكثر أخلاقية" في العالم، وهو ما رددته أيضًا معظم وسائل الإعلام العبرية في حينه، خاصة تلك التي كانت متماهية تمامًا مع الإبادة. وأخيرًا، يتضح أنه على الرغم من سلسلة من عمليات النهب وتخريب الممتلكات التي ارتكبها جنود الاحتلال خلال العملية البرية في غزة ولبنان، لم يفض سوى حادث واحد فقط إلى تقديم لائحة اتهام جنائية ضد جندي، ولكن حتى هذه لم تكتمل وأُبرمت صفقة أفضت إلى تسوية.

لمزيد من التفاصيل عبر الرابط: 

جنود من جيش الاحتلال على دبابة قرب قطاع غزة، 18 نوفمبر 2025 (Getty)
نهب بلا عقاب... الاحتلال لا يحاسب جنوده رغم التوثيقات من غزة ولبنان

 

12:52 pm

لوغو العربي الجديد
غزة
استشهاد طفل برصاص الاحتلال شمال قطاع غزة

أفاد مراسل "العربي الجديد" باستشهاد طفل فلسطيني، صباح اليوم الثلاثاء، برصاص جيش الاحتلال في بلدة جباليا شمالي قطاع غزة.
 

12:50 PM

عن فشل عملية إسرائيلية في غزة وشيفرة حماس قبل هجوم 7 أكتوبر

بعد نحو عامين ونصف العام من بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، يتكشّف مزيد من التفاصيل بشأن عمليات سرّية إسرائيلية في القطاع، بعضها فشل، وكذلك حول الطريقة التي خدعت فيها حماس إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، بعد تكتم إسرائيلي على جزء من التفاصيل لفترة، في وقت يبدو أن المزيد سيتكشّف لاحقاً.

التفاصيل عبر الرابط: 

مقاتلو القسام في مدينة غزة، 24 يناير 2025 (Getty)
عن فشل عملية إسرائيلية سرّية في غزة و"شيفرة" حماس قبل هجوم 7 أكتوبر

10:26 am

الأناضول

avata
الأناضول
فلسطينية تعيد فوانيس رمضان إلى غزة بطرود الإغاثة

في أحد مخيمات النزوح بمنطقة المواصي غربي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، تحول الفلسطينية ريحان شراب، الكرتون المتبقي من طرود المساعدات الفارغة إلى فوانيس رمضانية ملونة تبعث على البهجة وتخفف وطأة تداعيات حرب الإبادة الإسرائيلية. وأمام خيمتها، تجلس شراب (32 عاماً) محاطة بمجموعة من تلك الكراتين التي تقصها إلى قطع صغيرة تشكّل هياكل الفوانيس، لتلصق عليها لاحقاً أقمشة تحمل زخارف مشرقية مختلفة الأشكال والألوان.

فلسطينية تعيد فوانيس رمضان لغزة بكرتون طرود الإغاثة
10:23 AM

اتصالات مع المغرب واليونان وألبانيا للانضمام للقوة الدولية

تجري الولايات المتحدة اتصالات متقدمة مع كل من المغرب واليونان وألبانيا لإرسال جنود ضمن قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة المحاصر، بحسب ما أفادت القناة 11 العبرية التابعة لهيئة البث الإسرائيلي، مساء أمس الاثنين. وأضافت القناة أنّ المغرب سيكون أول دولة عربية من المتوقع أن تشارك في هذه القوة.

التفاصيل عبر الرابط:

جنود مغاربة خلال عرض عسكري في أبيدجان، أغسطس 2029 (Getty)
اتصالات مع المغرب واليونان وألبانيا للانضمام للقوة الدولية في غزة

12:59 am

الأناضول

avata
الأناضول
1007 شهداء من منتسبي الحركة الرياضية وتدمير 265 منشأة

أعلن نائب رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية أسعد المجدلاوي، الاثنين، استشهاد ألف و7 فلسطينيين من منتسبي الحركة الرياضية والشبابية والكشفية، وتدمير 265 منشأة رياضية، خلال حرب الإبادة الإسرائيلية التي استمرت عامين منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023. وقال المجدلاوي في مؤتمر صحافي عقدته اللجنة الأولمبية الفلسطينية بقطاع غزة، إن "1007 فلسطينيين من منتسبي الحركة الرياضية والشبابية والكشفية استشهدوا خلال حرب الإبادة، من بينهم 45 سيدة".

وأوضح أن "الشهداء يتوزعون على 34 اتحاداً ومؤسسة رياضية، بينهم لاعبون ومدربون وحكام وإداريون وكوادر مختلفة". وأشار المجدلاوي إلى أن اتحاد كرة القدم الفلسطيني فقد وحده 565 شهيدا من منتسبيه، فيما قدمت جمعية الكشافة والمرشدات أكثر من 125 شهيدا، لافتا إلى أن اللجنة وثقت فقدان خمسة رياضيين. وأكد أن هذه الأرقام تعكس حجم الاستهداف وعمق الخسارة التي طاولت الرياضة الفلسطينية.

12:40 am

الأناضول

avata
الأناضول
29% فقط نسبة الالتزام الإسرائيلي بفتح معبر رفح

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الاثنين، أن 811 مسافراً فقط من أصل ألفين و800 مسافر، تمكنوا من عبور معبر رفح على الحدود مع مصر، ذهاباً وإياباً، منذ إعادة فتحه مطلع فبراير/ شباط الجاري، وسط قيود إسرائيلية مشددة. وقال المكتب، في بيان، إن "حركة السفر عبر معبر رفح البري خلال الفترة من 2 حتى 15 فبراير/ شباط الجاري، أسفرت عن عبور 811 مسافراً ذهاباً وإياباً، من أصل 2800، بنسبة التزام (إسرائيلي) تقارب 29%".

12:39 am

لوغو العربي الجديد
غزة
وصول دفعة جديدة من العائدين إلى قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بوصول دفعة جديدة من العائدين إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، مشيرة إلى أنه جرى نقلهم إلى مجمع ناصر الطبي في مدينة خانيونس.

 

12:36 am

لوغو العربي الجديد
غزة
عمليات نسف لمبان شرق خانيونس

نفذ جيش الاحتلال عمليات نسف لمبانٍ سكنية شرقي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، وفق أفادت به وسائل إعلام فلسطينية.

12:33 AM
أبرز تطورات غزة أمس الاثنين
  • تونس تدعو المجتمع الدولي لضمان استمرار وقف إطلاق النار
  • وصول دفعة جديدة من العائدين عبر معبر رفح
  • شهيد بقصف إسرائيلي على حي الشجاعية
  • إسرائيل ترسّخ معادلة القتل في غزة
  • انتشال 3 شهداء من مخيّم جباليا
  • إندونيسيا تجهز ألف جندي لنشر محتمل في غزة بحلول مطلع إبريل
  • إسرائيل تمهل حماس 60 يوماً لنزع السلاح وتهدّد باستئناف الحرب
  • الإفراج عن 8 أسرى عبر معبر كرم أبو سالم
12:37 AM
سكرتير حكومة الاحتلال: 60 يوماً لنزع سلاح حماس أو..

 

قال سكرتير الحكومة الإسرائيلية يوسي فوكس، الاثنين، إن حكومته ستمنح حركة حماس مهلة لمدة 60 يوماً لنزع سلاحها، مهدداً بالعودة إلى الحرب في حال عدم الاستجابة. ونقل موقع "تايمز أوف إسرائيل" عن فوكس قوله، خلال مؤتمر في القدس، إنّ "إدارة دونالد ترامب طلبت منح حماس مهلة 60 يوماً لنزع سلاحها، ونحن نحترم ذلك".

التفاصيل عبر الرابط:

عناصر من حماس في خانيونس، 20 فبراير 2025 (فرانس برس)
سكرتير حكومة الاحتلال: 60 يوماً لنزع سلاح حماس أو استئناف الحرب

نايف زيداني
الأناضول
فرانس برس
العربي الجديد
