الحرب على غزة | استشهاد طفلة غرب جباليا وغارتان على المناطق الشرقية

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدافاته في قطاع غزة المحاصر، وسط عمليات التدمير الممنهجة لإعادة تشكيل جغرافية المناطق الواقعة تحت سيطرته وراء الخط الأصفر، الذي استولت إسرائيل بموجبه على مناطق واسعة من القطاع، في ظل غياب أي مؤشرات على انسحاب محتمل بموجب المرحلة الثانية المتعثرة من اتفاق وقف إطلاق النار. وبشكل يومي تقصف مدفعية جيش الاحتلال المناطق الفلسطينية المدمرة على طول الخط الأصفر، مع غارات متقطعة على عدة مناطق. وقالت السلطات الصحية في غزة مساء أمس الأربعاء إن غارة جوية إسرائيلية أسفرت عن استشهاد فلسطينيين اثنين على الأقل، فيما زعم جيش الاحتلال أن القصف جاء رداً على تعرض قواته لإطلاق نار.
واستأنفت المقاومة الفلسطينية، أمس الأربعاء، عمليات البحث عن جثة آخر أسير إسرائيلي بعد توقف لأسبوعين. ويتذرّع الاحتلال بعدم المضي في اتفاق وقف إطلاق النار بعدم تسليم حركة حماس الجثة الوحيدة المتبقية، حيث تواجه الحركة صعوبة في العثور عليها نظراً للدمار الشامل الذي خلفته حرب الإبادة. وفي 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025 بدأت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، إلا أن إسرائيل تؤخر الانتقال إلى مرحلته الثانية، متذرعة ببقاء رفات جندي إسرائيلي في القطاع. وتشمل المرحلة الثانية ملفات جوهرية، أبرزها "إعادة إعمار، وتوسيع الانسحاب الإسرائيلي، وتشكيل لجنة تكنوقراط لإدارة القطاع، ونزع سلاح حماس، إضافة لتشكيل مجلس السلام وإنشاء القوات الدولية".
كما تتنصل إسرائيل من الإيفاء بالتزاماتها التي نصت عليها المرحلة الأولى من الاتفاق، وأبرزها وقف الأعمال العدائية حيث تواصل إطلاق النار والقصف في قطاع غزة، ما أسفر منذ 11 أكتوبر الماضي وحتى الثلاثاء عن استشهاد 424 فلسطينياً وإصابة 1199 آخرين. والأحد، تحدثت صحيفة هآرتس العبرية عن انتهاء استعدادات إسرائيلية لفتح معبر رفح الحدودي مع مصر، جنوبي قطاع غزة، في الاتجاهين "قريباً".
لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عاود الثلاثاء وأصر على تعنته بشأن رفضه فتح معبر رفح، إلا بعد عودة رفات الأسير ران غويلي، وفق هيئة البث العبرية. وتغلق إسرائيل المعبر بالكامل منذ مايو/ أيار 2024، بعد سيطرتها عليه خلال عملية برية واسعة في مدينة رفح، وكان قبل ذلك مفتوحاً جزئيا أمام سفر حالات محددة بتنسيق أممي ودولي.
تطورات الحرب على غزة يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول..