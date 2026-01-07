الحرب على غزة | اسئتناف البحث عن جثة آخر جندي إسرائيلي

انطلقت اليوم الأربعاء، قافلة المساعدات الإنسانية رقم 111 من الجانب المصري من معبر رفح متجهة إلى قطاع غزة، عبر معبر كرم أبو سالم جنوب شرق القطاع، في إطار الجهود المصرية المتواصلة لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في الأراضي الفلسطينية.
وضمّت القافلة عشرات الشاحنات المحمّلة بآلاف الأطنان من المساعدات الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية، إضافة إلى مواد إغاثية وإيوائية واحتياجات عاجلة، جرى تجهيزها وفق أولويات الاحتياج داخل القطاع، ولا سيما في ظل تدهور الأوضاع الصحية والمعيشية، واستمرار النقص الحاد في الغذاء والدواء.
وتأتي هذه القافلة ضمن سلسلة القوافل الإغاثية التي تسيرها مصر منذ اندلاع الحرب على غزة، حيث يشرف الهلال الأحمر المصري على تنظيمها وتجهيزها بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنظمات إنسانية دولية، لضمان وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر تضررًا داخل القطاع.