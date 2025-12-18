الحرب على غزة | اجتماع مرتقب للوسطاء لبحث الانتقال للمرحلة الثانية

18 ديسمبر 2025   |  آخر تحديث: 01:25 (توقيت القدس)
يعقد الوسطاء في اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة المحاصر، اجتماعا غدا الجمعة، لوضع تصور للانتقال للمرحلة الثانية، وفق رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وذلك وسط تواصل الغموض حول شكل القوة الدولية المقرر نشرها في القطاع، وأدوارها. وقال رئيس الوزراء، الأربعاء، في مؤتمر صحافي بعد مباحثات مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، إن الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار "تضع الوسطاء في مواقف محرجة"، مؤكدًا أن بلاده أثارت قضية استمرار عمليات القصف والاغتيالات الإسرائيلية في القطاع.

في غضون ذلك، يواصل جيش الاحتلال قصفه على القطاع، بالطائرات والمدفعية، مركزا على المناطق الشرقية، فيما تتواصل الأزمة الإنسانية جراء مواجهة النازحين المشردين في مئات آلاف الخيام ظروفا جوية صعبة وموجة برد شديد. وقالت وكالة "أونروا" الأربعاء إنها سجلت 16 حالة وفاة بينهم 3 أطفال في غزة خلال الأيام الأخيرة جراء الأمطار الغزيرة والطقس البارد وانهيار مبان عدة.

تطورات الحرب على غزة يتابعها "العربي الجديد" أولًا بأول..

01:23 am

الأمم المتحدة: العراقيل الإسرائيلية تضع جهود الإغاثة في خطر

حذرت الأمم المتحدة ومنظمات إغاثة الأربعاء من أن العمليات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، وخاصة في غزة، معرضة لخطر الانهيار إذا لم تقم إسرائيل بإزالة العراقيل التي تشمل عمليات تسجيل "إشكالية وتعسفية ومسيسة للغاية".

وقالت الأمم المتحدة وأكثر من 200 منظمة إغاثة محلية ودولية في بيان مشترك إن العشرات من منظمات الإغاثة الدولية معرضة لإلغاء تسجيلها بحلول 31 ديسمبر/كانون الأول، مما يعني أن عليها إغلاق عملياتها في غضون 60 يوما. جاء في البيان "سيكون لإلغاء تسجيل المنظمات غير الحكومية الدولية (منظمات الإغاثة الدولية) في غزة تأثير كارثي على إتاحة الخدمات الأساسية والضرورية".

وأضاف البيان أن "المنظمات غير الحكومية الدولية تشغّل أو تدعم غالبية المستشفيات الميدانية، ومراكز الرعاية الصحية الأساسية، وتتولى الاستجابة للطلبات العاجلة لتوفير المأوى، وخدمات المياه والصرف الصحي، والمراكز المعنية بضمان استقرار التغذية للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد، والأنشطة الحرجة المتعلقة بالتعامل مع الألغام".

12:27 am

قطر: اجتماع للوسطاء الجمعة لبحث الانتقال للمرحلة الثانية

أعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، الأربعاء، أن الوسطاء سيعقدون اجتماعا الجمعة المقبل، لوضع تصور للانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة. جاء ذلك بحسب تصريحات متلفزة أدلى بها رئيس الوزراء القطري خلال زيارة غير محددة المدة لواشنطن بدأت الثلاثاء.

وقال رئيس الوزراء القطري، إنه بحث في واشنطن أهمية مضاعفة الجهود للانتقال إلى المرحلة الثانية لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة. وأضاف أن التحضير جارٍ مع الجانب الأميركي لاجتماع كافة الوسطاء، الجمعة، لوضع تصور لكيفية الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، دون تحديد مكان الاجتماع. وشدد رئيس الوزراء القطري، على ضرورة تشكيل لجنة إدارة قطاع غزة بأسرع وقت، محذرا من أن الوضع الحالي يعرض الاتفاق للخطر كل يوم.

12:26 am

الدفاع المدني بغزة يحذر: موجة برد قارص تهدد حياة الأطفال

حذر جهاز الدفاع المدني بقطاع غزة، الأربعاء، من موجة برد قارص تهدد حياة الأطفال، في ظل غياب المأوى ووسائل التدفئة، مع استمرار التداعيات الإنسانية لحرب الإبادة الإسرائيلية.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني (الحماية المدنية) محمود بصل، في بيان، إن "درجات الحرارة تنخفض بشكل واضح خلال ساعات الليل". وحذر بصل من أن "البرد القارص يهدد حياة الأطفال الصغار في ظل غياب المأوى ووسائل التدفئة". وأضاف: "ما نعيشه الآن في غزة كارثة إنسانية حقيقية، أنقذوا أطفال غزة قبل أن يحصدهم البرد".

12:25 am

أونروا: 16 وفاة جراء البرد خلال الأيام الأخيرة

قالت وكالة "أونروا" الأربعاء إنها سجلت 16 حالة وفاة بينهم 3 أطفال في غزة خلال الأيام الأخيرة جراء الأمطار الغزيرة والطقس البارد وانهيار مبان عدة.

12:23 am

قصف مدفعي على شمال غرب غزة

استهدف قصف مدفعي إسرائيلي منطقة السودانية في شمال غرب مدينة غزة.

12:05 am

أبرز تطورات أمس الأربعاء
  • رئيس الوزراء القطري: خروقات إسرائيل لاتفاق غزة تحرج الوسطاء
  • إصابتان جراء إطلاق نار على النازحين في مخيم حلاوة
  • مصر تدعو للإسراع بنشر قوة الاستقرار الدولية
  • الاحتلال يفرج عن 10 أسرى فلسطينيين من غزة
  • شهيد وإصابة خلال آخر 24 ساعة
  • الأمم المتحدة: وقف إطلاق النار بغزة لا يزال هشاً
  • سلسلة غارات عنيفة على شرق غزة
