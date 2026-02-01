الحرب على غزة | إطلاق نار على شرق القطاع بعد يوم دام

غزة

01 فبراير 2026   |  آخر تحديث: 01:21 (توقيت القدس)
دمار جراء غارات على قطاع غزة / 30 يناير 2026 (رويترز)
دمار جراء غارات على قطاع غزة / 30 يناير 2026 (رويترز)
خيام النازحين في غزة / 12 يناير 2026 (Getty)
- شهد قطاع غزة يومًا داميًا مع استشهاد 32 شخصًا، بينهم نساء وأطفال، جراء غارات إسرائيلية عنيفة، بينما أطلقت زوارق الاحتلال النار بكثافة على سواحل غزة.
- الغارات جاءت عشية الافتتاح المحدود لمعبر رفح بين غزة ومصر، مما أثار تنديدًا من مصر وقطر اللتين شاركتا في جهود الوساطة مع الولايات المتحدة.
- الفصائل الفلسطينية اعتبرت التصعيد محاولة لضرب جهود وقف إطلاق النار، وفق بيان للجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، نشرته حركة حماس.

بعد يوم دام سقط فيه أكثر من 30 شهيدًا جراء غارات إسرائيلية عنيفة على القطاع المحاصر، أطلقت زوارق جيش الاحتلال النار بكثافة في اتجاه سواحل مدينة غزة في وقت مبكر ليل السبت- الأحد. وأسفرت غارات جوية إسرائيلية منذ فجر السبت في أنحاء مختلفة من قطاع غزة عن استشهاد 32 شخصا بينهم نساء وأطفال، وفق الدفاع المدني. ولقيت الغارات التي تأتي عشية الافتتاح المرتقب لمعبر رفح بين غزة ومصر أمام الأفراد بشكل محدود ومقيّد، تنديدا من مصر وقطر اللتين شاركتا مع الولايات المتحدة في جهود الوساطة.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة فرانس برس السبت: "انتهت قبل قليل طواقمنا من عملية انتشال الشهداء من تحت أنقاض مركز شرطة الشيخ رضوان بمدينة غزة، وبذلك ارتفع عدد الشهداء منذ فجر اليوم إلى 32 شهيدا، جلّهم من الأطفال والنساء".

وقالت فصائل فلسطينية، السبت، إن "التصعيد العدواني الخطير للاحتلال" محاولة مكشوفة لضرب الجهود والمساعي الجارية لتمتين وقف إطلاق النار. جاء ذلك في بيان للجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية (تضم معظم الفصائل الفلسطينية)، نشرته حركة حماس عبر منصاتها الرقمية.

تطورات الحرب على غزة يتابعها "العربي الجديد" أولًا بأول..

12:32 am

غزة
إطلاق نار مكثف شرقي غزة

أطلقت آليات الاحتلال نيرانها بكثافة شرقي مدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق نار مكثف من زوارق الاحتلال باتجاه سواحل المدينة شمالي القطاع.

12:29 am

لندن
ارتفاع حصيلة غارات السبت إلى 32 شهيداً

قال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة فرانس برس إن حصيلة غارات الاحتلال على القطاع ارتفعت إلى 32 شهيدا جلهم نساء وأطفال، وذلك بعد انتهاء طواقمه من عملية انتشال الشهداء من تحت أنقاض مركز شرطة الشيخ رضوان بمدينة غزة.

12:27 am

غزة
أبرز تطورات أمس السبت
  • 32 شهيدا بينهم نساء وأطفال في غارات إسرائيلية على غزة

  • حماس تدعو الوسطاء إلى إلزام الاحتلال بوقف جرائمه

  • جاسبر جيفرز.. الحاكم بأمر ترامب عسكرياً في غزة

  • واشنطن قد تعلن تركيبة قوة الاستقرار الدولية في غزة

  • إسرائيل ترسّخ سياسة القصف وتمنع عودة الهدوء إلى غزة

  • وفاة 50% من مرضى الكلى في غزة بسبب الحصار

  • جيش الاحتلال يعلن اعتقال قيادي بـ"القسام" شرقي رفح

