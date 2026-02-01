الحرب على غزة | إطلاق نار على شرق القطاع بعد يوم دام

- شهد قطاع غزة يومًا داميًا مع استشهاد 32 شخصًا، بينهم نساء وأطفال، جراء غارات إسرائيلية عنيفة، بينما أطلقت زوارق الاحتلال النار بكثافة على سواحل غزة. - الغارات جاءت عشية الافتتاح المحدود لمعبر رفح بين غزة ومصر، مما أثار تنديدًا من مصر وقطر اللتين شاركتا في جهود الوساطة مع الولايات المتحدة. - الفصائل الفلسطينية اعتبرت التصعيد محاولة لضرب جهود وقف إطلاق النار، وفق بيان للجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، نشرته حركة حماس.

بعد يوم دام سقط فيه أكثر من 30 شهيدًا جراء غارات إسرائيلية عنيفة على القطاع المحاصر، أطلقت زوارق جيش الاحتلال النار بكثافة في اتجاه سواحل مدينة غزة في وقت مبكر ليل السبت- الأحد. وأسفرت غارات جوية إسرائيلية منذ فجر السبت في أنحاء مختلفة من قطاع غزة عن استشهاد 32 شخصا بينهم نساء وأطفال، وفق الدفاع المدني. ولقيت الغارات التي تأتي عشية الافتتاح المرتقب لمعبر رفح بين غزة ومصر أمام الأفراد بشكل محدود ومقيّد، تنديدا من مصر وقطر اللتين شاركتا مع الولايات المتحدة في جهود الوساطة.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة فرانس برس السبت: "انتهت قبل قليل طواقمنا من عملية انتشال الشهداء من تحت أنقاض مركز شرطة الشيخ رضوان بمدينة غزة، وبذلك ارتفع عدد الشهداء منذ فجر اليوم إلى 32 شهيدا، جلّهم من الأطفال والنساء".

وقالت فصائل فلسطينية، السبت، إن "التصعيد العدواني الخطير للاحتلال" محاولة مكشوفة لضرب الجهود والمساعي الجارية لتمتين وقف إطلاق النار. جاء ذلك في بيان للجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية (تضم معظم الفصائل الفلسطينية)، نشرته حركة حماس عبر منصاتها الرقمية.

