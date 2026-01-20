الحرب على غزة | إطلاق نار على جباليا وقصف مدفعي على خانيونس

التحديثات الحية
20 يناير 2026
أطلقت آليات الاحتلال نيرانها باتجاه مناطق شرق مخيم جباليا، شمالي قطاع غزة المحاصر، في وقت شهدت فيه المناطق الواقعة غرب مدينة غزة تحليقاً مكثفاً للطيران الحربي وطائرات الاستطلاع، وذلك وسط قصف مدفعي استهدف مدينة خانيونس (جنوب). ويأتي هذا في ظل مواصلة جيش الاحتلال استهدافاته اليومية لمناطق شتى في القطاع منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. 

وعلى وقع الحراك الدولي لتشكيل ما يسمى "مجلس السلام" المقرر أن يرأسه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أعربت عدة دول عن رفضها أو تحفظها على المشاركة فيه. وعلى صعيد آخر، عرقلت سلطات الاحتلال بدء اللجنة الإدارية مهامها في القطاع. وكشف عضو في اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، فضّل عدم الكشف عن هويته، أن لا موعد حتى الآن لدخول اللجنة إلى قطاع غزة لبدء ممارسة أعمالها بسبب عراقيل تفرضها إسرائيل، وقال لـ"العربي الجديد"، الاثنين، إن "هناك محاولات من جانب الوسطاء من أجل دفع الولايات المتحدة للضغط على رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو للسماح بدخول اللجنة وعدم عرقلة عملها".

من جانب آخر، جدد نتنياهو، الاثنين، معارضته نشر قوات تركية أو قطرية في قطاع غزة، مشيراً إلى وجود خلافات مع الولايات المتحدة حول إدارة القطاع مستقبلاً. وقال نتنياهو خلال جلسة استماع برلمانية أسبوعية: "لن يكون هناك جنود أتراك أو قطريون في قطاع غزة". وأضاف أن إسرائيل "تختلف" مع حلفائها الأميركيين بشأن من سيواكبون تنفيذ خطة ترامب في القطاع المدمَّر.

تطورات الحرب على غزة يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول..

12:27 am

فرانس برس

avata
فرانس برس
باريس تتجه لرفض الانضمام لمجلس السلام

قال متحدث باسم الرئاسة الفرنسية، الاثنين، إنه من المتوقع أن ترفض باريس دعوة للمشاركة في مجلس السلام لقطاع غزة، الذي اقترحه الرئيس الأميركي دونالد ترامب. ​​​وقال المتحدث باسم الرئيس إيمانويل ماكرون: "لقد دُعيت فرنسا، مثل دول أخرى عديدة، للانضمام إلى مجلس السلام، وهي تراجع حالياً الإطار القانوني المقترح بالتعاون مع شركائها". وأضاف "ومع ذلك، لا تعتزم فرنسا قبول هذا العرض في الوقت الحالي".

وأوضح المتحدث أن اللوائح الأساسية للمجلس المخطط له تتجاوز نطاق قطاع غزة، كما تثير تساؤلات جوهرية، لا سيما في ما يتعلق باحترام مبادئ وهيكل الأمم المتحدة، مشدداً على أنه "لا ينبغي التشكيك في دور المنظمة الدولية تحت أي ظرف من الظروف". وتابع المتحدث: "تظل فرنسا ملتزمة تماماً بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة وإيجاد آفاق سياسية ذات مصداقية للفلسطينيين والإسرائيليين، كما ستواصل الدفاع عن العمل المتعدد الأطراف الفعال".

12:25 am

فرانس برس

avata
فرانس برس
نتنياهو يجدد رفضه نشر قوات تركية وقطرية في غزة

جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، معارضته نشر قوات تركية أو قطرية في قطاع غزة، مشيراً إلى وجود خلافات مع الولايات المتحدة حول إدارة القطاع مستقبلاً. وقال نتنياهو خلال جلسة استماع برلمانية أسبوعية: "لن يكون هناك جنود أتراك أو قطريون في قطاع غزة". وأضاف أن إسرائيل "تختلف" مع حلفائها الأميركيين بشأن من سيواكبون تنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في القطاع.

12:23 am

قنا

avata
قنا
أونروا: انتشار الأمراض في غزة بسبب البرد

حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، من مستويات قياسية لانتشار الأمراض في قطاع غزة، بسبب موجات البرد وحرمان الأطفال من اللقاحات، وسط انهيار شبه كامل للمنظومة الصحية نتيجة الحصار الإسرائيلي المستمر ومنع إدخال المساعدات الأساسية، بما فيها الطبية. وقال فيليب لازاريني، المفوض العام للوكالة، في بيان، الاثنين، إنه "في خضم ما يزيد على عامين من الحرب على قطاع غزة، حرم الأطفال مراراً وتكراراً من اللقاحات الضرورية لحمايتهم من الأمراض التي يمكن الوقاية منها".

وأضاف أن "طقس الشتاء القاسي يحكم قبضته على غزة، مع ما يرافق ذلك من البرد الشديد والأمطار الغزيرة والفيضانات، ما يفاقم من مخاطر انتشار الأمراض التي بلغت بالقطاع مستويات قياسية أصلاً"، موضحاً أن "سوء أوضاع المياه والصرف الصحي في مراكز الإيواء المكتظة وانهيار النظام الصحي عوامل تساهم في انتشار الأمراض في القطاع".

12:22 am

غزة
قصف مدفعي على خانيونس وإطلاق نار على جباليا

قصفت مدفعية جيش الاحتلال مناطق تقع شرق مدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة، وسط إطلاق نار باتجاه شرق مخيم جباليا (شمال).

12:01 am

لندن
أبرز تطورات أمس الاثنين

  • محمد السادس يقبل دعوة ترامب للانضمام لمجلس السلام

  • إسرائيل تعرقل دخول لجنة إدارة غزة إلى القطاع

  • 3 شهداء بنيران الاحتلال في خانيونس

  • ستارمر عن مجلس السلام: نتحدث مع الحلفاء بشأن البنود

  • جيش الاحتلال ينسف مباني تقع شرقي خانيونس
الحرب على غزة | شهداء بنيران الاحتلال بخانيونس وتحركات دولية متسارعة

