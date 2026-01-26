الحرب على غزة | إصرار إسرائيلي على عدم فتح معبر رفح قبل عودة آخر أسير

التحديثات الحية
26 يناير 2026   |  آخر تحديث: 01:40 (توقيت القدس)
يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خرقه اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وسط تحذيرات من كارثة إنسانية في القطاع من جراء اشتداد البرد، واستمرار الهجمات الإسرائيلية. وأمس الأحد، استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب ستة آخرون، جراء استهدافات إسرائيلية بقطاع غزة. إلى ذلك، أعلن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ليل الأحد- الاثنين موافقة إسرائيل على فتح معبر رفح، للأشخاص فقط، و"تحت إشراف إسرائيليّ كامل"، حال عودة آخر أسير إسرائيلي مُحتجَز في قطاع غزة.  

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي شرع في بحث مكثف عن جثة آخر أسراه في قطاع غزة الجندي ران غويلي، وفق بيان عممه مساء أمس الأحد، بموازاة إعلان أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب القسام، الجناح المسلّح لحركة "حماس"، أن "القسام" جادة بشأن العثور على جثة آخر أسير إسرائيلي في قطاع غزة، داعياً إلى إلزام الاحتلال الإسرائيلي باتفاق إطلاق النار الموقع في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

سياسيا، قال المبعوث الرئاسي الأميركي، ستيف ويتكوف، الأحد، إن وفدا أميركيا عقد اجتماعا "إيجابيا وبناء" مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تناول التقدم المحرز وخطط تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. وأوضح ويتكوف، في تدوينة على حسابه بمنصة شركة "إكس"، أن الوفد الذي كان ضمنه، إلى جانب جاريد كوشنر، وكبير المستشارين أرييه لايتستون، ومستشار البيت الأبيض جوش غرينباوم، التقى نتنياهو، السبت.

وأضاف ويتكوف أن "المناقشات تركزت على التقدم المستمر وخطط تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب ببنودها العشرين لقطاع غزة"، واصفا إياها بأنها كانت "بناءة وإيجابية". وأشار ويتكوف إلى أن الجانبين اتفقا خلال الاجتماع على الخطوات المقبلة، وعلى أهمية استمرار التعاون في جميع القضايا الحيوية للمنطقة.

"العربي الجديد" يتابع تطورات الحرب على غزة أولا بأول..

1:39 AM
التسريح القسري نكبة معيشية في غزة

بعد توقف حرب الإبادة على قطاع غزة، لم تنتهِ تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، بل بدأت مرحلة أكثر قسوة تمثلت في الانهيار المتسارع لسوق العمل، مع تسجيل موجة غير مسبوقة من تسريح الموظفين والعمال في مختلف القطاعات.

التفاصيل في الرابط: 

سوق شعبي في مخيّم النصيرات بقطاع غزة، 20 يناير 2026 (معز صالحي/الأناضول)
اقتصاد الناس
التحديثات الحية

التسريح القسري نكبة معيشية لموظفي غزة

1:38 AM
رفض القاهرة تهجير قطاع غزة

عاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ليطلق تحذيراً صريحاً من سيناريو تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة في توقيت لا يمكن فصله عن الحراك الدولي المتسارع حول "اليوم التالي للحرب"، ولا عن لقاءاته الأخيرة في دافوس، وعلى رأسها اجتماعه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي وعد فيه الأخير بالتدخل لحل أزمة سد النهضة. 

التفاصيل في الرابط: 

نازحون في مدينة غزة، 25 يناير 2026 (سعيد جرس/الأناضول)
تقارير عربية
التحديثات الحية

رفض القاهرة تهجير قطاع غزة قبل وعد ترامب وبعده

12:56 am

العربي الجديد

avata
العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
حيفا
بيان إسرائيلي بشأن فتح معبر رفح

أعلن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في وقت متأخر من مساء الأحد، أن إسرائيل ستفتح معبر رفح بمجرد اكتمال عملية البحث عن جثة آخر أسير إسرائيلي في قطاع غزة بموجب الاتفاق مع الولايات المتحدة.

12:33 AM
جيش الاحتلال يبحث عن آخر أسراه في مقبرة شمالي غزة

شرع جيش الاحتلال الإسرائيلي في البحث عن جثة آخر أسراه في قطاع غزة الجندي ران غويلي، وفق بيان عممه مساء اليوم الأحد، بموازاة إعلان أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب القسام، الجناح المسلّح لحركة "حماس"، اليوم، أن "القسام" جادة بشأن العثور على جثة آخر أسير إسرائيلي في قطاع غزة، داعياً إلى إلزام الاحتلال الإسرائيلي باتفاق إطلاق النار الموقع في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

التفاصيل في الرابط: 

خلال البحث عن جثة غويلي في مدينة غزة، 7 يناير 2026 (الأناضول)
أخبار
التحديثات الحية

جيش الاحتلال يبحث عن آخر أسراه في مقبرة شمالي غزة

 
12:24 AM
أبرز تطورات غزة يوم أمس الأحد | 25 يناير
  • مدفعية الاحتلال تقصف بشكل مكثف شرق مدينة غزة
  • جيش الاحتلال يشرع في البحث عن جثة آخر أسير إسرائيلي
  • أبو عبيدة: قدمنا معلومات عن جثة ران غويلي
  • الصليب الأحمر ينقل 7 معتقلين من غزة إلى مستشفى شهداء الأقصى
  • "أونروا": غزة أخطر مكان على الصحافيين
  • المباني المتصدعة تهدد حياة أهالي غزة: قنابل موقوتة
  • هآرتس: تل أبيب تطالب بتشغيل معبر رفح عبر شركات أمن خاصة
دلالات
المساهمون
العربي الجديد
