بعد توقف حرب الإبادة على قطاع غزة، لم تنتهِ تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، بل بدأت مرحلة أكثر قسوة تمثلت في الانهيار المتسارع لسوق العمل، مع تسجيل موجة غير مسبوقة من تسريح الموظفين والعمال في مختلف القطاعات.
يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خرقه اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وسط تحذيرات من كارثة إنسانية في القطاع من جراء اشتداد البرد، واستمرار الهجمات الإسرائيلية. وأمس الأحد، استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب ستة آخرون، جراء استهدافات إسرائيلية بقطاع غزة. إلى ذلك، أعلن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ليل الأحد- الاثنين موافقة إسرائيل على فتح معبر رفح، للأشخاص فقط، و"تحت إشراف إسرائيليّ كامل"، حال عودة آخر أسير إسرائيلي مُحتجَز في قطاع غزة.
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي شرع في بحث مكثف عن جثة آخر أسراه في قطاع غزة الجندي ران غويلي، وفق بيان عممه مساء أمس الأحد، بموازاة إعلان أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب القسام، الجناح المسلّح لحركة "حماس"، أن "القسام" جادة بشأن العثور على جثة آخر أسير إسرائيلي في قطاع غزة، داعياً إلى إلزام الاحتلال الإسرائيلي باتفاق إطلاق النار الموقع في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
سياسيا، قال المبعوث الرئاسي الأميركي، ستيف ويتكوف، الأحد، إن وفدا أميركيا عقد اجتماعا "إيجابيا وبناء" مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تناول التقدم المحرز وخطط تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. وأوضح ويتكوف، في تدوينة على حسابه بمنصة شركة "إكس"، أن الوفد الذي كان ضمنه، إلى جانب جاريد كوشنر، وكبير المستشارين أرييه لايتستون، ومستشار البيت الأبيض جوش غرينباوم، التقى نتنياهو، السبت.
وأضاف ويتكوف أن "المناقشات تركزت على التقدم المستمر وخطط تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب ببنودها العشرين لقطاع غزة"، واصفا إياها بأنها كانت "بناءة وإيجابية". وأشار ويتكوف إلى أن الجانبين اتفقا خلال الاجتماع على الخطوات المقبلة، وعلى أهمية استمرار التعاون في جميع القضايا الحيوية للمنطقة.
عاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ليطلق تحذيراً صريحاً من سيناريو تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة في توقيت لا يمكن فصله عن الحراك الدولي المتسارع حول "اليوم التالي للحرب"، ولا عن لقاءاته الأخيرة في دافوس، وعلى رأسها اجتماعه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي وعد فيه الأخير بالتدخل لحل أزمة سد النهضة.
