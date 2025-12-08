الحرب على غزة | إسرائيل تعلن "الخط الأصفر" حدوداً جديدة وتنتقد القوة الدولية

08 ديسمبر 2025   |  آخر تحديث: 12:51 (توقيت القدس)
مع تصاعد الدعوات للبدء بالمرحلة الثانية من اتفاق غزة وإتمام انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من القطاع المنكوب وبدء انتشار قوة الاستقرار الدولية، بحسب خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خرج رئيس أركان جيش الاحتلال، إيال زامير، خلال جولة تقييم ميداني أجراها، أمس الأحد، في قطاع غزة، ليعلن أنّ ما اصطلح على تسميته بـ"الخط الأصفر" الذي يقسّم القطاع إلى منطقة تحت السيطرة الفلسطينية وأخرى تحت السيطرة الإسرائيلية بات يشكّل "حدوداً جديدة، وخط دفاع متقدما عن المستوطنات، وخطاً هجومياً في الوقت نفسه" ضارباً عرض الحائط ببنود خطوة ترامب.

إسرائيل ترسّم "الخط الأصفر" في غزة وتهدد بقصف من يتجاوزه

في الأثناء، وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، انتقاداً مباشراً إلى المساعي الأميركية لإنشاء قوة دولية مؤقتة في قطاع غزة. وفي 18 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، اعتمد مجلس الأمن الدولي، بالأغلبية مشروع قرار أميركيا بشأن إنهاء الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، يأذن بإنشاء قوة دولية مؤقتة حتى نهاية عام 2027. ووفقاً لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية، فقد قال نتنياهو خلال لقائه بسفراء إسرائيليين الأحد، إن "أصدقاءنا في الولايات المتحدة يريدون إقامة قوة دولية لتنفيذ المهمة، قلت لهم تفضلوا، ولكن ليست كل الأمور يمكنهم القيام بها، وربما لا يستطيعون تنفيذ الأمر الأهم". وأضاف أن "ثمة مهام محددة يمكن لتلك القوة تنفيذها، لكن ليس كل شيء، وربما ليس الهدف الرئيسي (تجريد حماس من سلاحها)"، في إشارة إلى محدودية قدرة القوة الدولية المقترحة على تحقيق ما تطمح إليه إسرائيل في القطاع. وأكد نتنياهو عزمه لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب نهاية الشهر الجاري، مشيراً إلى أن اللقاء سيكون السادس بينهما منذ بداية العام.

وأمس الأحد، حذر رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، من أن الوضع الحالي في قطاع غزة "لا يمكن أن يستمر"، منبهاً إلى أنّ الانتهاكات الإسرائيلية تهدد بتجدد الصراع في القطاع. وأكد خلال حوار مع تاكر كارلسون، ضمن أعمال اليوم الثاني والأخير في منتدى الدوحة 2025، وفق ما نقلته وكالة الأنباء القطرية، أنّ "سكان غزة لا يريدون مغادرة بلادهم، ولا يمكن لأحد إجبارهم على ذلك"، في إشارة إلى رفض بلاده مخططات التهجير الإسرائيلية. والجمعة، أعلن وزراء خارجية تركيا ومصر وإندونيسيا والأردن وباكستان وقطر والسعودية والإمارات، في بيان مشترك، رفضهم بشكل قاطع أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه. وأكد وزراء الدول الإسلامية الثمانية، على ضرورة الالتزام الكامل بخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وما تضمنته من فتح معبر رفح في الاتجاهين، وضمان حرية حركة السكان، وعدم إجبار أيٍ من أبناء القطاع على المغادرة، بل تهيئة الظروف الملائمة لهم للبقاء على أرضهم والمشاركة في بناء وطنهم.

وفيما عاش الغزيون أمسية حماسية مع تأهل المنتخب الفلسطيني إلى الدور ربع النهائي في بطولة كأس العرب، المقامة في قطر، كانت مدفعية الاحتلال تدك المناطق الشرقية في مدينة غزة، كما أصيب شاب بنيران قوات الاحتلال في مواصي مدينة رفح، جنوبي القطاع.

ويتابع "العربي الجديد" آخر التطورات في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة أولاً بأول..

12:24 pm

نتنياهو ينتقد مساعي واشنطن لإنشاء قوة دولية في غزة

وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، انتقاداً مباشراً إلى المساعي الأميركية لإنشاء قوة دولية مؤقتة في قطاع غزة. ووفقاً لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية، فقد قال نتنياهو خلال لقائه بسفراء إسرائيليين، أمس الأحد، إنّ "أصدقاءنا في الولايات المتحدة يريدون إقامة قوة دولية لتنفيذ المهمة، قلت لهم تفضلوا، ولكن لا يمكنهم القيام بكل الأمور، وربما لا يستطيعون تنفيذ الأمر الأهم". 

نتنياهو خلال مؤتمر صحافي في القدس المحتلة 7 ديسمبر 2025 (Getty)
نتنياهو ينتقد مساعي واشنطن لإنشاء قوة دولية في غزة

12:23 PM

الدوحة
تعقيدات المرحلة الثانية تستحوذ على لقاء نتنياهو وترامب

لا يزال التخطيط للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يتبلور، حتّى لدى الإدارة الأميركية؛ إذ فعلياً لم يُحسم أي شيء بعد، على ما أفاد موقع واينت العبري، اليوم الاثنين، مشيراً إلى أن إسرائيل والولايات المتحدة صاغتا "الخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة"، والمكوّنة من 21 بنداً، والتي تضمنت توافقاً واضحاً على نزع سلاح حركة حماس. 
تعقيدات المرحلة الثانية في غزة تستحوذ على لقاء نتنياهو وترامب

12:22 pm

إسرائيل تحتجز 32 أسيرا من غزة رغم انتهاء محكوميتهم

قال مكتب إعلام الأسرى التابع لحركة "حماس"، إن إسرائيل تواصل احتجاز 32 أسيرا فلسطينيا من قطاع غزة بعد انتهاء مدة محكومياتهم، في انتهاك وصفه بـ"الجريمة القانونية والإنسانية".

جاء ذلك في بيان صدر عن المكتب، وأعرب فيه عن قلقه إزاء مواصلة إسرائيل تلك السياسة التي تشكل "جريمة حرب تخالف القوانين الدولية والإنسانية". وأوضح في التفاصيل، أن إسرائيل تحتجز "32 أسيرا أنهوا مدة أحكامهم دون أي مبرر قانوني"، وسط توقعات بانضمام أعداد أخرى إلى القائمة مع بداية العام الجديد.

وتابع: "بعض هؤلاء الأسرى انتهت محكومياتهم منذ عدة أشهر بل وحتى سنوات دون الإفراج عنهم أو عرضهم على أي جهة قضائية، ما يجعل استمرار اعتقالهم احتجازا تعسفيا وغير مشروع يرتقي إلى جريمة حرب".

09:02 am

رام الله
منتخب فلسطين يرسم الفرحة على وجوه أبناء غزة

رسم لاعبو منتخب فلسطين لكرة القدم الفرحة على وجوه أبناء شعبهم، من قطاع غزة إلى الضفة الغربية والقدس، بعد الإنجاز الذي حققوه في بطولة كأس العرب 2025، المقامة حالياً في قطر، وذلك عقب التأهل إلى ربع النهائي، بعد تصدّر المجموعة الأولى برصيد خمس نقاط، والتي احتلّت وصافتها سورية بالرصيد ذاته، ثم تونس الثالثة (أربع نقاط)، وقطر بنقطة واحدة في المركز الرابع.

التفاصيل عبر الرابط:

فرحة فلسطينية بتألق الفدائي في كأس العرب (فيسبوك)
"الفدائي" يرسم الفرحة على وجوه أبناء فلسطين من غزة إلى رام الله

08:29 am

غزة
سلسلة غارات إسرائيلية شرقي مدينة رفح

شنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

12:52 am

غزة
إصابة شاب برصاص الاحتلال في رفح

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بإصابة شاب فلسطيني بجراح نتيجة تعرضة لإطلاق نار من قبل جنود الاحتلال في مواصي مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.

12:49 am

غزة
فرحة الغزيين بتأهل المنتخب الفلسطيني في كأس العرب

نشرت صفحات إخبارية فلسطينية على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع فيديو تظهر فرحة الفلسطينيين في قطاع غزة المنكوب بتأهل منتخبهم الفلسطيني إلى الدور ربع النهائي بطولة كأس العرب، المقامة حالياً في قطر.

12:45 am

غزة
قصف على المناطق الشرقية لمدينة غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي استهدفت المناطق الشرقية لمدينة غزة.

12:43 am

رام الله
رئيس أركان جيش الاحتلال: "الخط الأصفر" هو الحدود الجديدة

قال رئيس أركان جيش الاحتلال، إيال زامير، خلال جولة تقييم ميداني أجراها اليوم الأحد في قطاع غزة، إن "الخط الأصفر" الذي يقسّم القطاع إلى منطقة تحت السيطرة الفلسطينية وأخرى تحت السيطرة الإسرائيلية بات يشكّل "حدوداً جديدة، وخط دفاع متقدما عن المستوطنات، وخطاً هجومياً في الوقت نفسه".

التفاصيل عبر الرابط:

زامير خلال مشاركته في جنازة أحد الجنود القتلى، 11 نوفمبر 2025 (فرانس برس)
رئيس أركان جيش الاحتلال: "الخط الأصفر" هو الحدود الجديدة لقطاع غزة

 

12:28 AM
أبرز التطورات في غزة يوم الأحد
  • إسرائيل تفرج عن 5 أسرى فلسطينيين نُقلوا لمستشفى وسط غزة
  • جنوب أفريقيا تُلغي إعفاء الفلسطينيين من تأشيرتها
  • إصابة طفل برصاص الاحتلال في حي التفاح
  • قصف مدفعي يستهدف المناطق الشرقية لخانيونس
  • طفل فلسطيني مصاب ووحيد بعد فقدان عائلته في الحرب على غزة
  • حماس تعلن استعدادها لتسليم سلاحها لسلطة فلسطينية بشرط
  • نتنياهو يبحث سراً مع بلير ترتيبات "اليوم التالي" بغزة
  • قطر ومصر تدعوان للانتقال إلى المرحلة الثانية من وقف النار
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض مبان مدمرة في مخيم النصيرات 10 أكتوبر 2025 (Getty)
الحرب على غزة | دعوات للانتقال إلى المرحلة الثانية من وقف النار

