الحرب على غزة | إجلاء عشرات الأسر المحاصرة بمنطقة التفاح

غزة

التحديثات الحية
02 ديسمبر 2025
يواصل الاحتلال الإسرائيلي خرقه المستمر لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث استهدف القصف الإسرائيلي مناطق عدة شرقي خانيونس، جنوباً، ونفذ غارة جوية شرقي مدينة غزة، شمالاً. وأفاد الدفاع المدني في قطاع غزة أن طواقمه توجهت بعد التنسيق عبر مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "أوتشا" إلى منطقة التفاح في شارع صلاح الدين بمدينة غزة، مضيفاً أنها تمكنت من إخلاء إصابتين (طفل وسيدة) وإجلاء عشرات الأسر التي حاصرها جيش الاحتلال في منازلها وسط نيران دباباته وطائراته المسيّرة.

من جانب آخر، أكد المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم، أن ما يدخل من شاحنات إلى قطاع غزة لا يلبّي إطلاقاً الحدّ الأدنى من الاحتياجات الأساسية للسكان. وأوضح في بيان نقلته قناة الحركة عبر تليغرام، أن معظم الشاحنات التي يسمح الاحتلال بدخولها مخصّصة للقطاع التجاري، وتحمل مواد تكميلية لا تُعدّ ضرورية للمواطنين في ظل الكارثة الإنسانية القائمة.

يأتي ذلك، بينما ادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي قتله علاء الدين خضر، "مسؤول وحدة النخبة" في سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، في مدينة غزة، وذلك في غارة نفذها في الـ22 من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. كذلك أعلن قتل من ادعى أنهما "مسلحان" فلسطينيان اجتازا الخط الأصفر شمالي قطاع غزة، وزعم أنهما شكلا "تهديداً مباشراً".

وفق وقت سابق، أفادت وزارة الصحة في غزة بوصول 9 شهداء جرى انتشال جثامينهم، وإصابة واحدة إلى مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أنه منذ وقف إطلاق النار بلغ إجمالي الشهداء 356، والإصابات 909، والجثامين التي جرى انتشالها 616. وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 70112 شهيداً و170986 إصابة منذ السابع من أكتوبر 2023.

12:33 am

غزة
الدفاع المدني يخلي إصابتين ويجلي عشرات الأسر

أفاد الدفاع المدني في قطاع غزة أن طواقمه توجهت بعد التنسيق عبر مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "أوتشا" إلى منطقة التفاح في شارع صلاح الدين بمدينة غزة، مضيفاً أنها تمكنت من إخلاء إصابتين (طفل وسيدة) وإجلاء عشرات الأسر التي حاصرها جيش الاحتلال في منازلها وسط نيران دباباته وطائراته المسيّرة.

وذكر في بيان أن عدد الإصابات التي نقلها من المنطقة ارتفعت إلى 5 بينهم سيدتين وطفلين.

12:27 am

غزة
جيش الاحتلال يقصف شرق خانيونس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف بالقصف مناطق عدة شرقي خانيونس، جنوباً، ونفذ غارة جوية شرقي مدينة غزة، شمالاً.

12:22 AM

ما هي تقديرات الاحتلال بشأن عدد عناصر المقاومة العالقين؟

تشير تقديرات جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى أنّ أقل من 30 من عناصر المقاومة العالقين في أنفاق رفح ما زالوا على قيد الحياة، وأن أكثر من 100 قد استشهدوا. 
ونقل موقع ماكو العبري، عن مسؤول عسكري رفيع لم يسمّه، أن معظم قادة العالقين، بينهم قائد كتيبة شرق رفح، استشهدوا عندما خرجوا من الأنفاق، على الأرجح بحثاً عن الطعام والماء أو في محاولة لمغادرة المكان.

جندي إسرائيلي يقف عند مدخل نفق في رفح، 13 سبتمبر 2023 (Getty)
ما هي تقديرات الاحتلال بشأن عدد عناصر المقاومة العالقين بأنفاق رفح؟

12:10 am

غزة
أبرز التطورات في الحرب الإسرائيلية على غزة أمس الاثنين

حماس: ما يدخل من شاحنات لا يلبّي الحدّ الأدنى من الاحتياجات

الاحتلال يعلن اغتيال مسؤول في "سرايا القدس"

استهداف خيام النازحين على شواطئ رفح

انتشال جثامين 9 شهداء

إطلاق نار كثيف على خانيونس

