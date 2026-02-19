بينما يعقد "مجلس السلام"، الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اجتماعه الأول في واشنطن اليوم الخميس، يواصل الاحتلال خروقاته لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. فقد شهدت أجواء مدينة غزة تحليقاً لطيران الاحتلال على مستوى منخفض، بالتزامن مع إطلاق قنابل إنارة شرقي حي الشجاعية، فيما تعرّض مشروع بيت لاهيا شمالي القطاع لإطلاق نار كثيف. كذلك سُجل قصف مدفعي إسرائيلي على مناطق انتشار قوات الاحتلال شرقي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.
إنسانياً، قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن الظروف الإنسانية في عموم قطاع غزة كارثية، بالتزامن مع القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية. وأكدت الوكالة أنها تواصل تقديم المساعدات في القطاع، إلا أن حجم الاحتياجات يفوق ما يُسمح به حالياً، مشددة على ضرورة رفع القيود لضمان تلبية الاحتياجات المتزايدة.
من جهته، أفاد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بأنه منذ فتح معبر رفح غادر القطاع نحو 260 مريضاً من أصل 18500 يحتاجون إلى الإجلاء، مشيراً إلى أن عمليات الإجلاء الطبي مستمرة يومياً، ولكن بأعداد محدودة، وأن تلبية احتياجات سكان القطاع تتطلب زيادة الإمدادات والمعدات الإنسانية.
ويأتي ذلك في ظل استمرار الحرب على غزة، بعد هدنة وُصفت بالهشة دخلت حيّز التنفيذ في أكتوبر/تشرين الأول، مع تقارير عن استشهاد مئات الفلسطينيين ومقتل أربعة جنود إسرائيليين منذ بدء سريانها. وأدت الحرب الإسرائيلية إلى استشهاد أكثر من 72 ألفاً، والتسبب في أزمة جوع ونزوح داخلي لكامل سكان القطاع، فيما يقول عدد من خبراء حقوق الإنسان والباحثين إن الحرب وصلت إلى مستوى الإبادة الجماعية. ودعا أعضاء مجلس الأمن، الأربعاء، إلى جعل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة دائماً.
