الحرب على غزة | "أونروا" تحذر من الأوضاع الكارثية والاحتلال يواصل القصف

التحديثات الحية
19 فبراير 2026   |  آخر تحديث: 09:29 (توقيت القدس)
بينما يعقد "مجلس السلام"، الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اجتماعه الأول في واشنطن اليوم الخميس، يواصل الاحتلال خروقاته لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. فقد شهدت أجواء مدينة غزة تحليقاً لطيران الاحتلال على مستوى منخفض، بالتزامن مع إطلاق قنابل إنارة شرقي حي الشجاعية، فيما تعرّض مشروع بيت لاهيا شمالي القطاع لإطلاق نار كثيف. كذلك سُجل قصف مدفعي إسرائيلي على مناطق انتشار قوات الاحتلال شرقي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

إنسانياً، قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن الظروف الإنسانية في عموم قطاع غزة كارثية، بالتزامن مع القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية. وأكدت الوكالة أنها تواصل تقديم المساعدات في القطاع، إلا أن حجم الاحتياجات يفوق ما يُسمح به حالياً، مشددة على ضرورة رفع القيود لضمان تلبية الاحتياجات المتزايدة.

من جهته، أفاد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بأنه منذ فتح معبر رفح غادر القطاع نحو 260 مريضاً من أصل 18500 يحتاجون إلى الإجلاء، مشيراً إلى أن عمليات الإجلاء الطبي مستمرة يومياً، ولكن بأعداد محدودة، وأن تلبية احتياجات سكان القطاع تتطلب زيادة الإمدادات والمعدات الإنسانية.

ويأتي ذلك في ظل استمرار الحرب على غزة، بعد هدنة وُصفت بالهشة دخلت حيّز التنفيذ في أكتوبر/تشرين الأول، مع تقارير عن استشهاد مئات الفلسطينيين ومقتل أربعة جنود إسرائيليين منذ بدء سريانها. وأدت الحرب الإسرائيلية إلى استشهاد أكثر من 72 ألفاً، والتسبب في أزمة جوع ونزوح داخلي لكامل سكان القطاع، فيما يقول عدد من خبراء حقوق الإنسان والباحثين إن الحرب وصلت إلى مستوى الإبادة الجماعية. ودعا أعضاء مجلس الأمن، الأربعاء، إلى جعل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة دائماً.

"العربي الجديد" يتابع تطورات الحرب على غزة أولاً بأول...

08:20 am

الأناضول

الأناضول
كوسوفو وكازاخستان ترغبان في الانضمام إلى قوة الاستقرار بغزة

قالت قناة عبرية إن كوسوفو وكازاخستان أعربتا عن رغبتهما في الانضمام إلى قوة الاستقرار الدولية بقطاع غزة. ونقلت القناة 12 العبرية الخاصة، مساء الأربعاء، عن مصادر لم تسمها أن "قائمة الدول الراغبة في المشاركة في قوة الاستقرار الدولية تتزايد، حيث انضمت إليها أخيراً كوسوفو وكازاخستان". وأضافت: "ينضم البلدان إلى دول أخرى أعربت مبدئياً عن استعدادها للمشاركة في استقرار المنطقة، المغرب وإندونيسيا واليونان وألبانيا، لتمكين نزع سلاح حماس والحفاظ على وقف إطلاق النار".
 

08:19 am

العربي الجديد

العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
غزة
"أونروا": الأوضاع في غزة كارثية والقيود تعيق الاستجابة

4:03 AM
تحليق منخفض لطيران الاحتلال في أجواء مدينة غزة

شهدت أجواء مدينة غزة تحليقاً منخفضاً لطيران الاحتلال بالتزامن مع إطلاق قنابل إنارة شرقي حيّ الشجاعية.

4:02 AM
إطلاق نار كثيف على مشروع بيت لاهيا

قالت وسائل إعلام فلسطينية إن مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، تعرّض لإطلاق نار كثيف من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي.

3:46 AM
أبرز تطورات غزة أمس الأربعاء

الفلسطينيون في غزة يقيمون صلاة التراويح الأولى على الأنقاض

"حماس" تدعو "مجلس السلام" إلى الضغط على الاحتلال

جيش الاحتلال: مقتل جندي بنيران صديقة جنوبي قطاع غزة

"مجلس السلام" يعقد أول اجتماع له الخميس: المشاركون والرافضون

باكستان تريد ضمانات من واشنطن بشأن قواتها في غزة

الأناضول
العربي الجديد
