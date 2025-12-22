الحرب على غزة | أنقرة تتوقع بدء المرحلة الثانية من الاتفاق مطلع العام الجديد

أخبار
غزة

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
التحديثات الحية
22 ديسمبر 2025   |  آخر تحديث: 15:43 (توقيت القدس)
+ الخط -

في وقت تتواصل فيه المعاناة الإنسانية في قطاع غزة المحاصر، في ظل نقص المستلزمات الأساسية بما في ذلك الأغطية والملابس وسط الأجواء الماطرة والباردة ومخاوف من انهيار الأبنية المتضررة من القصف على رؤوس ساكنيها، تتكثف الجهود الدولية الرامية للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، في حين تصرّ إسرائيل على المماطلة في مفاوضات هذه المرحلة كما تتنصل من الإيفاء بالتزاماتها التي نص عليها الاتفاق، بدءاً من وقف النار، وصولاً إلى منع دخول الكميات المتفق عليها من شاحنات المساعدات الغذائية والطبية ومواد الإيواء.

وشنّ طيران الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، عدة غارات على مدينة رفح والمناطق الشرقية من مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، فيما توغلت آليات الاحتلال نحو مخيم جباليا شمالي القطاع، وسط قصف مدفعي. وأعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة مصرع 18 فلسطينياً بانهيار 46 مبنى متضرراً من الإبادة الإسرائيلية، وذلك منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وفي حين أكدت وزارة الصحة في غزة، أنّ نحو 1500 طفل ينتظرون فتح المعابر للسفر وتلقي العلاج خارج القطاع، في ظل نقص كبير في الأدوية والمستهلكات الطبية الأساسية أدى إلى تعليق عدد كبير من العمليات الجراحية، رجح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، معاناة أكثر من 100 ألف طفل و37 ألف حامل ومرضعة في غزة من سوء تغذية حاد بحلول إبريل/ نيسان 2026، موضحاً أن مكافحة المجاعة بالقطاع لا تزال "هشة للغاية".

في غضون ذلك، دعا عضو مجلس الشيوخ الأميركي ليندسي غراهام خلال زيارته إسرائيل، أمس الأحد، إلى استئناف العمل العسكري ضد حركة حماس وحزب الله اللبناني إذا لم يتخليا عن سلاحهما، متهماً الحركة الفلسطينية بتعزيز نفوذها في غزة. وقال غراهام في مؤتمر صحافي خلال زيارته "من الضروري أن نضع خطة بسرعة، وأن نمنح حماس مهلة لتحقيق هدف نزع السلاح". وأضاف "وإذا لم تفعل ذلك، سأشجع الرئيس (الأميركي دونالد) ترامب على إطلاق العنان لإسرائيل للقضاء على حماس". وتابع "إنها حرب طويلة ووحشية لكن لا يمكنكم تحقيق النجاح في أي مكان في المنطقة حتى تنجحوا في إخراج حماس من مستقبل غزة ونزع سلاحها"، مؤكداً أن المرحلة الثانية من الهدنة ستفشل إذا بقيت حماس محتفظة بسلاحها.

وادعى غراهام "بعد 90 يوماً من وقف إطلاق النار، تقوم (حماس) بتعزيز سلطتها في غزة". وفي تصريحاته أيضاً، أيّد غراهام معارضة إسرائيل إدراج تركيا في قوة الاستقرار في غزة قائلاً إن ذلك "سيهز إسرائيل في صميمها". في المقابل، قالت حركة حماس، الأحد، إنّ إسرائيل تصعّد من انتهاكاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة في وقت تتحدث فيه الأطراف عن الانتقال للمرحلة الثانية. واعتبر متحدث الحركة حازم قاسم في بيان "تصعيد الانتهاكات الإسرائيلية المتمثلة في القتل اليومي، كما حدث صباح الأحد في حي الشجاعية، استمراراً لخروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، ومن شأنه زيادة خطورة الأوضاع الإنسانية".

وفي حديثه عن الأوضاع الإنسانية، تطرق قاسم إلى استمرار انهيار المباني المتضررة من القصف الإسرائيلي خلال الإبادة، وذلك على رؤوس ساكنيها. وأشار إلى أن ذلك يعكس "تفاقم المخاطر المحدقة بالأوضاع الإنسانية في القطاع، في ظل تشديد الحصار الإسرائيلي، ومنع عمليات الإعمار، وعدم السماح بإدخال مستلزمات الإيواء المناسبة". ودعا متحدث "حماس" الوسطاء إلى التحرك الجاد من أجل وقف الخروق الإسرائيلية، والضغط على تل أبيب لبدء عملية إعمار حقيقية للقطاع لإنقاذ حياة الفلسطينيين. ومن المتوقع أن يتصدر الحديث عن المرحلة الثانية من اتفاق غزة، مباحثات الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال لقائهما المرتقب في البيت الأبيض في 29 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

تطورات الحرب على غزة يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول..

3:36 PM
تركيا: نتوقع بدء المرحلة الثانية من اتفاق غزة مطلع العام

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان من دمشق إن أنقرة تتوقع بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة مطلع العام الجديد، حسبما نقلت عنه وكالة رويترز.

2:04 PM

نور الدين أعرج

نور الدين أعرج
نور الدين أعرج
باحث وصحافي فلسطيني. محرّر في غرفة الأخبار السياسية في موقع "العربي الجديد".
رام الله
خاص | قيود إسرائيلية على إعادة إعمار غزة

علم "العربي الجديد" من مصدر مطّلع على النقاشات الجارية بين الجهات المعنية بإعداد خطط إعادة إعمار قطاع غزة وإسرائيل، أن واحدة من العقد الرئيسية في هذه المباحثات تتمثل في إصرار إسرائيل على تصنيف نطاق واسع من المعدات ومواد البناء ضمن فئة "مزدوجة الاستخدام"، ما يفرض قيوداً أمنية مشددة على إدخالها إلى القطاع، ويهدّد بتعطيل أي مسار عملي لإعادة الإعمار، حتى في حال التوصل إلى ترتيبات سياسية وأمنية جديدة.

التفاصيل في الرابط: 

خيام النازحين وسط الشتاء في غزة، 12 ديسمبر 2025 (فرانس برس)
أخبار
التحديثات الحية

خاص | قيود إسرائيلية على إعادة إعمار غزة تعطل المسار

02:02 pm

الأناضول

avata
الأناضول
شهيد في الشجاعية

استشهد فلسطيني بقصف إسرائيلي، صباح الاثنين، شرقي حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، رغم اتفاق وقف إطلاق النار. وأفاد مصدر طبي لوكالة الأناضول، بأن الفلسطيني "عماد فوزي الميدنة" استشهد بقصف إسرائيلي صباح اليوم، في حي الشجاعية، حيث وصل جثمانه للمستشفى المعمداني شرقي مدينة غزة. وقال شهود عيان إن مسيرة إسرائيلية أطلقت صاروخا باتجاه الميدنة أثناء توجهه لتفقد منزله في منطقة تقع ضمن سيطرة الجيش بموجب اتفاق وقف النار.

02:01 pm

الأناضول

avata
الأناضول
كنائس القدس: إسرائيل لا تزال تقتل مئات الفلسطينيين

قال بطاركة ورؤساء الكنائس في القدس، الاثنين، إن مئات الفلسطينيين في قطاع غزة ما يزالون يقتلون أو يصابون رغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. وأضاف البطاركة في رسالة بمناسبة عيد الميلاد: "نفرح هذا العام، لأن وقفا لإطلاق النار (بغزة) أتاح لكثير من رعايانا أن يحتفلوا بأفراح الميلاد على نحو أوسع". واستدركوا: "رغم الإعلان عن وقف الأعمال العدائية، ما زال مئات (الفلسطينيين) يقتلون أَو يُصابون بإصابات جسيمة، وعدد أكبر قد تعرض لاعتداءات عنيفة طالت أشخاصهم وممتلكاتهم وحرياتهم". وتابعوا: "نُواصل الوقوف بصدق إِلى جانب جميع المتألمين ومُنكسري القلوب، وندعو المسيحيين وسائر أصحاب الإرادة الصالحة في العالم إلى المثابرة في الصلاة، والعمل من أجل سلام حقيقي وعادل".

01:59 pm

الأناضول

avata
الأناضول
الدفاع المدني بغزة: اكتشاف رفات شهداء في غزة

قال الدفاع المدني بقطاع غزة، الاثنين، إن رفات فلسطينيين استشهدوا خلال عامي الإبادة الإسرائيلية باتت تُكتشف في أماكن متفرقة، في مشهد يتكرر مع اتساع رقعة الدمار. جاء ذلك في كلمة مصورة لمتحدث الدفاع المدني بغزة محمود بصل، أثناء انتشال رفات فلسطيني مجهول الهوية، عُثر عليه الاثنين في ساحة المستشفى المعمداني شرقي مدينة غزة، خلال القيام بأعمال تجريف. وهذا الرفات هو الثاني الذي يتم العثور عليه في ذات المكان، غداة العثور على رفات آخر الأحد أثناء أعمال التجريف، وفق بصل.

وأضاف بصل في حديثه عن العثور على الرفات: "هذا المشهد يتكرر في قطاع غزة، حيث يعثر أي مواطن يقوم (مثلا) بأعمال زراعة على جثث لفلسطينيين". واستكمل قوله: "أي مواطن يحفر بجوار منزله يجد جماجم ورؤوس، أو أيا من رفات الفلسطينيين". وأشار إلى أن الذين يُعثر على رفاتهم في المقابر العشوائية مجهولو الهوية لعدم وجود أجهزة متخصصة لإجراء اختبار الحمض النووي "دي إن إي". وطالب الجهات المعنية والمجتمع الدولي بموقف من أجل المساهمة في تحديد هويات رفات هؤلاء الفلسطينيين.

01:38 pm

الأناضول

avata
الأناضول
"أطباء بلا حدود" تحذر من تهديد إسرائيلي لأنشطتها في غزة

حذرت منظمة "أطباء بلا حدود"، اليوم الاثنين، من إجراءات إسرائيلية جديدة خاصة بتسجيل المنظمات الدولية العاملة في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، ما يعرّض الأنشطة الإنسانية للخطر. وقالت المنظمة في بيان: "القواعد الإسرائيلية الجديدة لتسجيل المنظمات الدولية غير الحكومية قد تترك مئات آلاف الأشخاص في غزة دون القدرة على الوصول إلى الرعاية الصحية المنقِذة للحياة بحلول العام 2026". وتابعت: "هذه المتطلبات الجديدة تهدّد بسحب تسجيل هذه المنظمات اعتباراً من الأول من يناير/ كانون الثاني المقبل".

التفاصيل عبر الرابط:

صورة نشرتها منظمة أطباء بلا حدود لإحدى عياداتها في مدينة غزة - شمال قطاع غزة - يونيو 2025 (إكس)
قضايا وناس
التحديثات الحية

"أطباء بلا حدود" تحذر من تهديد إسرائيلي لأنشطتها في غزة

12:52 pm

الأناضول

avata
الأناضول
أونروا: واجهنا منذ أكثر من عامين حملة تضليل غير مسبوقة

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" إنها واجهت خلال أكثر من عامين حملة تضليل إعلامي منسقة بهدف تفكيكها، وإن هذه الحملة بلغت "مستويات غير مسبوقة". جاء ذلك في تدوينة للوكالة على منصة "إكس" مساء الأحد، ذكرت فيها أن "إحدى الخرافات الشائعة في سياق التضليل الإعلامي تفيد بأن أونروا تُبقي لاجئي فلسطين في حالة لجوء دائمة".

وفي تفنيدها ذلك، أوضحت أونروا أن "اللاجئين، أينما كانوا، يبقون لاجئين في غياب حلول سياسية عادلة ودائمة لمحنتهم". وأكدت الوكالة الأممية أن "تفكيكها لن يُنهي صفة اللجوء عن الفلسطينيين في ظل غياب حل سياسي". وحذرت من أن الجهة التي ستدفع الثمن إزاء ذلك "هم هؤلاء الأكثر فقراً بين لاجئي فلسطين، أولئك الذين يعيشون في المخيمات ولا بديل لديهم عن أونروا للحصول على الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية".

وتابعت: "سيؤدي نشر التضليل الإعلامي إلى تشتيت الانتباه وإلحاق ضرر حقيقي بإحدى أكثر الفئات ضعفاً في الشرق الأوسط". وأشارت إلى أن البديل الحقيقي للاجئين هو "استثمار حقيقي في السلام وفي مؤسسات فلسطينية مستقبلية مُمكّنة ومؤهلة".

12:31 PM

نايف زيداني

نايف زيداني
نايف زيداني
صحافي فلسطيني من الجليل، متابع للشأن الإسرائيلي وشؤون فلسطينيي 48. عمل في العديد من وسائل الإعلام العربية المكتوبة والمسموعة والمرئية، مراسل "العربي الجديد" في الداخل الفلسطيني.
حيفا
صور توثق تدميراً ممنهجاً للمناطق الواقعة تحت سيطرة الاحتلال

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ تدمير منهجي لمناطق تقع تحت سيطرته في قطاع غزة، حتى بعد اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وأشارت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الاثنين، إلى أن هذا الأمر يتضح من صور أقمار اصطناعية حديثة للقطاع، إذ صوّر قمر اصطناعي تابع لشركة بلانيت لابز (Planet Labs)، الأسبوع الماضي، شرق مدينة غزة وحي الشجاعية الواقع في تلك المنطقة، وقارن بين الصورة الحديثة وصورة التُقطت بعد أيام قليلة من دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ.

التفاصيل عبر الرابط:

دخان وغبار بعد تفجير الاحتلال منازل في مدينة غزة 25 أغسطس 2025 (Getty)
أخبار
التحديثات الحية

صور توثق تدميراً ممنهجاً للمناطق الواقعة تحت سيطرة الاحتلال في غزة

11:47 AM

نايف زيداني

نايف زيداني
نايف زيداني
صحافي فلسطيني من الجليل، متابع للشأن الإسرائيلي وشؤون فلسطينيي 48. عمل في العديد من وسائل الإعلام العربية المكتوبة والمسموعة والمرئية، مراسل "العربي الجديد" في الداخل الفلسطيني.
حيفا
هل حصلت إسرائيل على قائمة بأسماء مرشحين لإدارة غزة؟

في الوقت الذي تواصل فيه دولة الاحتلال الإسرائيلي عرقلة الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة، نقلت إذاعة ريشت بيت العبرية، اليوم الاثنين، عن دبلوماسي عربي من إحدى الدول الوسيطة لم تسمّه، أن "إسرائيل تلقّت قائمة بأسماء مرشحين سيشكّلون الهيئة الفلسطينية المؤقتة من التكنوقراط، التي ستدير القطاع خلال الفترة الانتقالية تحت إشراف مجلس السلام".

التفاصيل عبر الرابط:

ظروف صعبة يعيشوها الفلسطينيون في الشيخ رضوان 6 نوفمبر 2025 (Getty)
رصد
التحديثات الحية

هل حصلت إسرائيل على قائمة بأسماء مرشحين لإدارة غزة؟

11:02 am

العربي الجديد

avata
العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
غزة
12 شهيداً في 48 ساعة

أفادت وزارة الصحة في غزة بوصول 12 شهيداً، بينهم أربعة جدد، بالإضافة إلى سبع إصابات، إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ48 الماضية، مشيرة إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار بلغ 405. وبذلك ترتفع حصيلة حرب الإبادة من 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 70 ألفاً و937 شهيداً و171 ألفاً و192 إصابة. ولفتت الوزارة إلى تسجيل أربع وفيات نتيجة انهيار مبنى، ما يرفع عدد الضحايا نتيجة انهيار المباني بفعل المنخفض الجوي إلى 15.

09:06 am

فرانس برس

avata
فرانس برس
سيناتور أميركي يدعو إلى تجديد الحرب على غزة لنزع سلاح حماس

دعا عضو مجلس الشيوخ الأميركي ليندسي غراهام، خلال زيارته إلى إسرائيل الأحد، إلى استئناف الحرب على غزة ولبنان إذا لم تتخلّ حركة حماس وحزب الله اللبناني عن السلاح، متهماً الحركة الفلسطينية بتعزيز نفوذها في القطاع المدمر. وقال غراهام في مؤتمر صحافي خلال زيارته: "من الضروري أن نضع خطة بسرعة، وأن نمنح حماس مهلة لتحقيق هدف نزع السلاح". وأضاف: "وإذا لم تفعل ذلك، فسأشجع الرئيس (الأميركي دونالد) ترامب على إطلاق العنان لإسرائيل للقضاء على حماس".

ليندسي غراهام يصافح نتنياهو، القدس 21 ديسمبر 2025 (Getty)
أخبار
التحديثات الحية

سيناتور أميركي يدعو لتجديد الحرب على غزة لنزع سلاح حماس

08:38 am

الأناضول

avata
الأناضول
نداء استغاثة عاجل لإنقاذ المرضى في غزة

حذرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الأحد، من تدهور خطير في الأرصدة الدوائية بمستشفيات القطاع جراء نسب عجز بلغت 52% في الأدوية و71% في المستهلكات الطبية. وقالت الوزارة، في بيان، إن المنظومة الصحية تشهد "حالة من الاستنزاف الخطير وغير المسبوق، بعد عامين من الحرب والحصار المطبق، والذي أدى إلى انخفاض حاد في قدرتها على تقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية".

4355
08:36 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
الجوع في غزة... سوء التغذية ينخر أجساد آلاف الأطفال

تهدّد الأمراض الناجمة عن سوء التغذية الأطفال في قطاع غزة الذين عاشوا ويلات العدوان الإسرائيلي على مدار عامين متواصلين، ما ينذر بإزهاق المزيد من الأرواح بفعل الحصار المُطبق الذي تفرضه سلطات الاحتلال على القطاع، بعد مرور أكثر من شهرين على اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

التفاصيل عبر الرابط:

رضع يعالجون من سوء التغذية، مدينة غزة، 2 ديسمبر 2025 (حمزة قريقع/الأناضول)
صحة
التحديثات الحية

الجوع في غزة... سوء التغذية ينخر أجساد آلاف الأطفال

07:11 am

إبراهيم عثمان

avata
إبراهيم عثمان
إبراهيم عثمان
أوكلاند
سندات الحرب الإسرائيلية... ودور "أليانز" في إبادة غزة

في ظل تصاعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة واتساع الجدل الدولي حول مصادر تمويلها، تتزايد التساؤلات بشأن دور المؤسسات المالية العالمية في تغذية آلة الحرب، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. وبينما تعلن حكومات وشركات غربية التزامها قيم حقوق الإنسان والقانون الدولي، تكشف الوقائع المالية عن صورة مغايرة، تتداخل فيها الاستثمارات والعوائد مع النزاعات المسلحة.

التفاصيل عبر الرابط:

بنايات مدمرة في غزة / 16 ديسمبر 2025 (Getty)
اقتصاد عربي
التحديثات الحية

سندات الحرب الإسرائيلية... ودور "أليانز" في إبادة غزة

07:10 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
غارات جوية على رفح وخانيونس

شنّ طيران الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، عدة غارات على مدينة رفح والمناطق الشرقية من مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

06:45 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
طائرات الاحتلال تطلق النار في رفح

أطلقت طائرات الاحتلال النيران في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

12:26 am

فرانس برس

avata
فرانس برس
سيناتور أميركي يدعو لتجديد الحرب لنزع سلاح حماس

دعا عضو مجلس الشيوخ الأميركي ليندسي غراهام خلال زيارته لإسرائيل، إلى استئناف العمل العسكري ضد حماس، متهما الحركة بتعزيز نفوذها في غزة. وقال غراهام في مؤتمر صحافي خلال زيارته "من الضروري أن نضع خطة بسرعة، وأن نمنح حماس مهلة لتحقيق هدف نزع السلاح". وأضاف "وإذا لم تفعل ذلك، فسأشجع الرئيس (الأميركي دونالد) ترامب على إطلاق العنان لإسرائيل للقضاء على حماس". وتابع: "إنها حرب طويلة ووحشية لكن لا يمكنكم تحقيق النجاح في أي مكان في المنطقة حتى تنجحوا في إخراج حماس من مستقبل غزة ونزع سلاحها"، مؤكداً أن المرحلة الثانية من الهدنة ستفشل إذا بقيت حماس محتفظة بسلاحها.

التفاصيل عبر الرابط:

ليندسي غراهام يصافح نتنياهو، القدس 21 ديسمبر 2025 (Getty)
أخبار
التحديثات الحية

سيناتور أميركي يدعو لتجديد الحرب على غزة لنزع سلاح حماس

12:23 am

الأناضول

avata
الأناضول
تحذير أممي: 100 ألف طفل في غزة معرّضون لسوء تغذية حاد

رجّح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أن يعاني أكثر من 100 ألف طفل و37 ألف امرأة حامل ومرضعة في قطاع غزة من سوء تغذية حاد بحلول إبريل/ نيسان 2026، لافتاً إلى أنّ مكافحة المجاعة في غزة ما زالت "هشة جداً". يأتي ذلك بعد حرب استمرّت أكثر من عامَين، شدّد الاحتلال الإسرائيلي خلالها حصاره على القطاع وحرم أهله من الإمدادات الأساسية من غذاء ومستلزمات صحية وطبية وغيرها، من بينها تلك المنقذة للحياة.

التفاصيل عبر الرابط: 

علاج لسوء التغذية في مدينة غزة - 2 ديسمبر 2025 (حمزة قريقع/ الأناضول)
صحة
التحديثات الحية

تحذير أممي: 100 ألف طفل في غزة معرّضون لسوء تغذية حاد في إبريل 2026

12:19 am

الأناضول

avata
الأناضول
السعودية والأردن يبحثان جهود الانتقال للمرحلة الثانية

بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان،، مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، جهود الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، ووقف التصعيد الإسرائيلي بالضفة الغربية المحتلة. جاء ذلك خلال لقاء جمعهما في الرياض، وفق بيانين منفصلين نشرتهما وزارتا الخارجية الأردنية والسعودية.

وبحسب الخارجية الأردنية، جاء اللقاء في إطار التنسيق والتشاور المستمرين بين البلدين، وبحث سبل تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية بين المملكتين الشقيقتين، وزيادة التعاون في مختلف المجالات. كما ناقش الوزيران الأوضاع الإقليمية، لا سيما الجهود المبذولة لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة. وبحث الجانبان، بحسب البيان، الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة مع إسرائيل، ووقف "التصعيد (الإسرائيلي) الخطير" في الضفة الغربية المحتلة.

12:16 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
آليات الاحتلال تتوغل نحو مخيم جباليا

توغلت آليات الاحتلال نحو مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، وسط قصف مدفعي.

11:55 PM
أبرز الأحداث يوم الأحد 21 ديسمبر
  • الاحتلال يفرج عن 6 أسرى فلسطينيين من قطاع غزة
  • استشهاد امرأة برصاص قناص إسرائيلي شرقي غزة
  • 4 إصابات برصاص قوات الاحتلال شرقي غزة
  • 5 شهداء في انهيار المنزل في حي الشيخ رضوان
  • شهيدان جديدان في الشجاعية
  • إطلاق نار من آليات الاحتلال شرقي خانيونس
دلالات
المساهمون
نايف زيداني
نور الدين أعرج
إبراهيم عثمان
الأناضول
فرانس برس
العربي الجديد
العربي الجديد
المزيد في سياسة
متظاهرون في تل أبيب يطالبون بتحقيق مستقل بإخفاق 7 أكتوبر 20 ديسمبر 2025 (Getty)
التحديثات الحية
رصد
مباشر

حكومة نتنياهو تقرّر تشكيل لجنة سياسية للتحقيق بإخفاق 7 أكتوبر

غارة إسرائيلية على سيارة في صيدا جنوبي لبنان 22/12/2025 (الأناضول)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

3 شهداء بغارة إسرائيلية على صيدا جنوبي لبنان

من الانتخابات البرلمانية في مصر، 24 نوفمبر 2025 (الأناضول)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

مصر: حجز 48 طعناً على نتيجة 30 دائرة ملغاة لانتخابات مجلس النواب