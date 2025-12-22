قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان من دمشق إن أنقرة تتوقع بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة مطلع العام الجديد، حسبما نقلت عنه وكالة رويترز.
- أخبار
- سياسة
- اقتصاد
- مقالات
- مجتمع
- منوعات
- ثقافة
- رياضة
- تحقيقات
- المزيد
- النسخة الورقية
في وقت تتواصل فيه المعاناة الإنسانية في قطاع غزة المحاصر، في ظل نقص المستلزمات الأساسية بما في ذلك الأغطية والملابس وسط الأجواء الماطرة والباردة ومخاوف من انهيار الأبنية المتضررة من القصف على رؤوس ساكنيها، تتكثف الجهود الدولية الرامية للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، في حين تصرّ إسرائيل على المماطلة في مفاوضات هذه المرحلة كما تتنصل من الإيفاء بالتزاماتها التي نص عليها الاتفاق، بدءاً من وقف النار، وصولاً إلى منع دخول الكميات المتفق عليها من شاحنات المساعدات الغذائية والطبية ومواد الإيواء.
وشنّ طيران الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، عدة غارات على مدينة رفح والمناطق الشرقية من مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، فيما توغلت آليات الاحتلال نحو مخيم جباليا شمالي القطاع، وسط قصف مدفعي. وأعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة مصرع 18 فلسطينياً بانهيار 46 مبنى متضرراً من الإبادة الإسرائيلية، وذلك منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وفي حين أكدت وزارة الصحة في غزة، أنّ نحو 1500 طفل ينتظرون فتح المعابر للسفر وتلقي العلاج خارج القطاع، في ظل نقص كبير في الأدوية والمستهلكات الطبية الأساسية أدى إلى تعليق عدد كبير من العمليات الجراحية، رجح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، معاناة أكثر من 100 ألف طفل و37 ألف حامل ومرضعة في غزة من سوء تغذية حاد بحلول إبريل/ نيسان 2026، موضحاً أن مكافحة المجاعة بالقطاع لا تزال "هشة للغاية".
في غضون ذلك، دعا عضو مجلس الشيوخ الأميركي ليندسي غراهام خلال زيارته إسرائيل، أمس الأحد، إلى استئناف العمل العسكري ضد حركة حماس وحزب الله اللبناني إذا لم يتخليا عن سلاحهما، متهماً الحركة الفلسطينية بتعزيز نفوذها في غزة. وقال غراهام في مؤتمر صحافي خلال زيارته "من الضروري أن نضع خطة بسرعة، وأن نمنح حماس مهلة لتحقيق هدف نزع السلاح". وأضاف "وإذا لم تفعل ذلك، سأشجع الرئيس (الأميركي دونالد) ترامب على إطلاق العنان لإسرائيل للقضاء على حماس". وتابع "إنها حرب طويلة ووحشية لكن لا يمكنكم تحقيق النجاح في أي مكان في المنطقة حتى تنجحوا في إخراج حماس من مستقبل غزة ونزع سلاحها"، مؤكداً أن المرحلة الثانية من الهدنة ستفشل إذا بقيت حماس محتفظة بسلاحها.
وادعى غراهام "بعد 90 يوماً من وقف إطلاق النار، تقوم (حماس) بتعزيز سلطتها في غزة". وفي تصريحاته أيضاً، أيّد غراهام معارضة إسرائيل إدراج تركيا في قوة الاستقرار في غزة قائلاً إن ذلك "سيهز إسرائيل في صميمها". في المقابل، قالت حركة حماس، الأحد، إنّ إسرائيل تصعّد من انتهاكاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة في وقت تتحدث فيه الأطراف عن الانتقال للمرحلة الثانية. واعتبر متحدث الحركة حازم قاسم في بيان "تصعيد الانتهاكات الإسرائيلية المتمثلة في القتل اليومي، كما حدث صباح الأحد في حي الشجاعية، استمراراً لخروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، ومن شأنه زيادة خطورة الأوضاع الإنسانية".
وفي حديثه عن الأوضاع الإنسانية، تطرق قاسم إلى استمرار انهيار المباني المتضررة من القصف الإسرائيلي خلال الإبادة، وذلك على رؤوس ساكنيها. وأشار إلى أن ذلك يعكس "تفاقم المخاطر المحدقة بالأوضاع الإنسانية في القطاع، في ظل تشديد الحصار الإسرائيلي، ومنع عمليات الإعمار، وعدم السماح بإدخال مستلزمات الإيواء المناسبة". ودعا متحدث "حماس" الوسطاء إلى التحرك الجاد من أجل وقف الخروق الإسرائيلية، والضغط على تل أبيب لبدء عملية إعمار حقيقية للقطاع لإنقاذ حياة الفلسطينيين. ومن المتوقع أن يتصدر الحديث عن المرحلة الثانية من اتفاق غزة، مباحثات الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال لقائهما المرتقب في البيت الأبيض في 29 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان من دمشق إن أنقرة تتوقع بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة مطلع العام الجديد، حسبما نقلت عنه وكالة رويترز.
علم "العربي الجديد" من مصدر مطّلع على النقاشات الجارية بين الجهات المعنية بإعداد خطط إعادة إعمار قطاع غزة وإسرائيل، أن واحدة من العقد الرئيسية في هذه المباحثات تتمثل في إصرار إسرائيل على تصنيف نطاق واسع من المعدات ومواد البناء ضمن فئة "مزدوجة الاستخدام"، ما يفرض قيوداً أمنية مشددة على إدخالها إلى القطاع، ويهدّد بتعطيل أي مسار عملي لإعادة الإعمار، حتى في حال التوصل إلى ترتيبات سياسية وأمنية جديدة.
التفاصيل في الرابط:
يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ تدمير منهجي لمناطق تقع تحت سيطرته في قطاع غزة، حتى بعد اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وأشارت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الاثنين، إلى أن هذا الأمر يتضح من صور أقمار اصطناعية حديثة للقطاع، إذ صوّر قمر اصطناعي تابع لشركة بلانيت لابز (Planet Labs)، الأسبوع الماضي، شرق مدينة غزة وحي الشجاعية الواقع في تلك المنطقة، وقارن بين الصورة الحديثة وصورة التُقطت بعد أيام قليلة من دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ.
التفاصيل عبر الرابط:
في الوقت الذي تواصل فيه دولة الاحتلال الإسرائيلي عرقلة الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة، نقلت إذاعة ريشت بيت العبرية، اليوم الاثنين، عن دبلوماسي عربي من إحدى الدول الوسيطة لم تسمّه، أن "إسرائيل تلقّت قائمة بأسماء مرشحين سيشكّلون الهيئة الفلسطينية المؤقتة من التكنوقراط، التي ستدير القطاع خلال الفترة الانتقالية تحت إشراف مجلس السلام".
التفاصيل عبر الرابط: