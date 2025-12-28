الحرب على غزة | أمطار تغرق خيام النازحين وغارات إسرائيلية لا تتوقف

أخبار
غزة

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
التحديثات الحية
28 ديسمبر 2025
+ الخط -

في ظلّ استمرار الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، تتكاثف التطورات السياسية والميدانية والإنسانية، وسط مساعٍ إقليمية ودولية للانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، في وقت تؤكد فيه مصر تمسكها بوحدة الأراضي الفلسطينية ورفضها أي ترتيبات من شأنها تكريس التقسيم أو فرض وقائع جديدة على الأرض. وتأتي هذه التحركات الدبلوماسية بينما يعيش القطاع أوضاعًا إنسانية شديدة التعقيد، مع تدهور في الخدمات الأساسية، وتواصل القيود الإسرائيلية على إدخال الوقود والمياه ومواد إعادة الإعمار، ما ينذر بتفاقم الأزمة في مختلف مناطق غزة ولا سيما في الشمال الذي تصفه البلديات بأنه منطقة منكوبة.

ميدانيًا، تتواصل تداعيات حرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، مع ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى نتيجة القصف المستمر وعمليات انتشال الضحايا من تحت الأنقاض. وفي الوقت الذي تكافح فيه المستشفيات لمواصلة العمل في ظل نقص حاد في الوقود والإمدادات الطبية، حذّرت مؤسسات صحية من أن أي انقطاع جديد قد يؤدي إلى توقف كامل للخدمات المنقذة للحياة. كما تكشف المعطيات الميدانية عن دمار واسع طاول البنية التحتية، بما في ذلك شبكات الطرق والمياه والأراضي الزراعية، ما يعمّق معاناة السكان ويقوّض أي قدرة على الصمود أو التعافي في المدى القريب.

سياسيًا وأمنيًا، تتزايد المؤشرات على تعقيدات المشهد في مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار، مع بروز خلافات بين الولايات المتحدة ودولة الاحتلال الإسرائيلي بشأن ترتيب أولويات المرحلة المقبلة في غزة، بين إعادة الإعمار ونزع السلاح. وفي موازاة ذلك، تلقي تقارير إسرائيلية الضوء على إخفاقات استخبارية طويلة الأمد في اختراق قيادة حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، في مقابل ما تصفه إسرائيل بـ"اختراقات" حققتها في ساحات إقليمية أخرى.

تطورات الحرب على غزة يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول..

12:17 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
الرياح والأمطار تُغرق خيام النازحين في المواصي

تسببت الرياح القوية والأمطار الغزيرة بتطاير وغرق عشرات خيام النازحين في منطقة المواصي جنوب قطاع غزة، ما فاقم الأوضاع الإنسانية الصعبة للنازحين، في ظل نقص حاد في المأوى ومواد الإغاثة.

12:16 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
قصف مدفعي شرقي حي التفاح بمدينة غزة

تعرّضت المناطق الشرقية من حي التفاح، شرقي مدينة غزة، لقصف مدفعي نفّذه جيش الاحتلال الإسرائيلي، تزامنًا مع تحليق مكثف للطيران في أجواء المدينة.

12:16 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
طائرات الاحتلال تقصف شرق خانيونس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي الحربية شنّت غارة استهدفت مناطق شرقي مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

12:12 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غزة
غارة جوية على محيط المقبرة الشرقية في مخيم البريج

شنّت طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية استهدفت محيط المقبرة الشرقية في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

12:05 AM
أبرز تطورات الوضع في قطاع غزة يوم أمس السبت
  • إصابتان برصاص جيش الاحتلال شمالي القطاع
  • الصحة: وصول 29 شهيدًا إلى المستشفيات خلال آخر 48 ساعة
  • حماس ترفض استخدام "أرض الصومال" وجهة لتهجير أبناء غزة
  • بلديات محافظة غزة: الاحتلال حوّل الشمال إلى منطقة منكوبة
  • مستشفى العودة يستأنف خدماته بعد تسلمه كمية من الوقود
  • غارات على المناطق الشرقية في غزة
  • خلاف إسرائيلي أميركي بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق
دلالات
المساهمون
العربي الجديد
المزيد في سياسة
جنود صوماليون في منطقة سبيد جنوب مقديشو، 11 نوفمبر 2025 (طوني كارومبا/فرانس برس)
التحديثات الحية
تقارير عربية
مباشر

تحركات مصرية لاحتواء تداعيات الاعتراف الإسرائيلي بإقليم أرض الصومال

قاعدة عسكرية جوية في نيامي، 27 أغسطس 2023 (فرانس برس)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

المجلس العسكري الحاكم في النيجر يعلن "التعبئة العامة"

بوتين خلال ترؤسه اجتماعاً أمنياً من موسكو، 26 ديسمبر 2025 (بافيل بيركين/ فرانس برس)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

بوتين يتلقى إحاطة في أحد مراكز القيادة حول تطورات الوضع بأوكرانيا