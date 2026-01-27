الحرب على غزة | آليات الاحتلال تستهدف غربي رفح

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن آليات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت نيرانها غربي رفح جنوبي قطاع غزة.
أطلقت آليات الاحتلال الإسرائيلي صباح الثلاثاء نيرانها غربي رفح جنوبي قطاع غزة بعد ساعات على استشهاد 4 فلسطينيين، بينما يواصل جيش الاحتلال خرقه اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، وسط تحذيرات من كارثة إنسانية من جراء اشتداد البرد، واستمرار الهجمات.
وتتجه الأنظار إلى معبر رفح الذي ينتظر فتحه في وجه عبور الفلسطينيين بالتزامن مع بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق في القطاع الذي تعرض لحرب إبادة إسرائيلية على مدار عامَين، بعد إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الاثنين، العثور على جثة الأسير الإسرائيلي الأخير في قطاع غزة، ما يعني إنهاء ملف المحتجزين في غزة.
وكشفت مصادر رسمية رفيعة المستوى، لـ"العربي الجديد"، أن معبر رفح البري بين مصر وقطاع غزة سيجري فتحه تمهيدياً يوم الأربعاء المقبل؛ بهدف تجهيزه لعبور الأشخاص في كلا الاتجاهين. وأوضح مصدر رفيع المستوى، أنّ المعبر سيفتح رسمياً أمام حركة المسافرين بعد إنهاء بعض التفاصيل العالقة الخاصة بطريقة الوصول للمعبر من الجانب الفلسطيني وقوائم المغادرين والعائدين.
وادّعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، أنّ المرحلة الثانية من خطة وقف إطلاق النار في غزة لا تهدف لإعادة إعمار القطاع، بل تركز على نزع سلاحه وتجريد حركة حماس من سلاحها. وفي وقت سابق الاثنين، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، العثور على جثة آخر أسير في قطاع غزة وهو الشرطي ران غفيلي، وقال إنه بذلك "جرى إعادة المختطفين كافّة من داخل قطاع غزة".
وكانت حكومة الاحتلال الإسرائيلي تتذرع طيلة الأشهر الماضية، ببقاء الجثة الوحيدة في غزة، لخرق اتفاق وقف إطلاق النار ومواصلة الحرب على القطاع وحصاره، ومنع المضي بمراحل الاتفاق، سواء العسكرية أو الإنسانية. من جانبها، قالت حركة حماس إنها "أنجزت كل ما عليها من التزامات بشكل واضح ومسؤول". وأضافت الحركة: "على الاحتلال استكمال تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار كاملةً، دون انتقاص أو مماطلة، والالتزام بجميع الاستحقاقات المترتبة عليه".