الحرب على غزة | آليات الاحتلال تستهدف غربي رفح

غزة

التحديثات الحية
27 يناير 2026
أطلقت آليات الاحتلال الإسرائيلي صباح الثلاثاء نيرانها غربي رفح جنوبي قطاع غزة بعد ساعات على استشهاد 4 فلسطينيين، بينما يواصل جيش الاحتلال خرقه اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، وسط تحذيرات من كارثة إنسانية من جراء اشتداد البرد، واستمرار الهجمات.

وتتجه الأنظار إلى معبر رفح الذي ينتظر فتحه في وجه عبور الفلسطينيين بالتزامن مع بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق في القطاع الذي تعرض لحرب إبادة إسرائيلية على مدار عامَين، بعد إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الاثنين، العثور على جثة الأسير الإسرائيلي الأخير في قطاع غزة، ما يعني إنهاء ملف المحتجزين في غزة.

وكشفت مصادر رسمية رفيعة المستوى، لـ"العربي الجديد"، أن معبر رفح البري بين مصر وقطاع غزة سيجري فتحه تمهيدياً يوم الأربعاء المقبل؛ بهدف تجهيزه لعبور الأشخاص في كلا الاتجاهين. وأوضح مصدر رفيع المستوى، أنّ المعبر سيفتح رسمياً أمام حركة المسافرين بعد إنهاء بعض التفاصيل العالقة الخاصة بطريقة الوصول للمعبر من الجانب الفلسطيني وقوائم المغادرين والعائدين.

وادّعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، أنّ المرحلة الثانية من خطة وقف إطلاق النار في غزة لا تهدف لإعادة إعمار القطاع، بل تركز على نزع سلاحه وتجريد حركة حماس من سلاحها. وفي وقت سابق الاثنين، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، العثور على جثة آخر أسير في قطاع غزة وهو الشرطي ران غفيلي، وقال إنه بذلك "جرى إعادة المختطفين كافّة من داخل قطاع غزة".

وكانت حكومة الاحتلال الإسرائيلي تتذرع طيلة الأشهر الماضية، ببقاء الجثة الوحيدة في غزة، لخرق اتفاق وقف إطلاق النار ومواصلة الحرب على القطاع وحصاره، ومنع المضي بمراحل الاتفاق، سواء العسكرية أو الإنسانية. من جانبها، قالت حركة حماس إنها "أنجزت كل ما عليها من التزامات بشكل واضح ومسؤول". وأضافت الحركة: "على الاحتلال استكمال تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار كاملةً، دون انتقاص أو مماطلة، والالتزام بجميع الاستحقاقات المترتبة عليه".

"العربي الجديد" يتابع تطورات الحرب على غزة أولاً بأول..

02:13 am

غزة
نيران الاحتلال تستهدف غربي رفح

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن آليات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت نيرانها غربي رفح جنوبي قطاع غزة.

01:44 am

القاهرة
فتح معبر رفح رسمياً مطلع الأسبوع المقبل

كشفت مصادر رسمية رفيعة المستوى، لـ"العربي الجديد"، أن معبر رفح البري بين مصر وقطاع غزة سيجري فتحه تمهيدياً يوم الأربعاء المقبل؛ بهدف تجهيزه لعبور الأشخاص في كلا الاتجاهين.

وأوضح مصدر رفيع المستوى، أنّ المعبر سيفتح رسمياً أمام حركة المسافرين بداية الأسبوع المقبل بعد إنهاء بعض التفاصيل العالقة الخاصة بطريقة الوصول للمعبر من الجانب الفلسطيني وقوائم المغادرين والعائدين.

معبر رفح من الجانب الفلسطيني، 10 أكتوبر 2023 (سعيد الخطيب/ فرانس برس)
خاص | فتح معبر رفح رسمياً مطلع الأسبوع المقبل

01:41 am

إسرائيل تواصل منع دخول الصحفيين الأجانب إلى غزة

أبلغت إسرائيل، الاثنين، المحكمة العليا أنها لن تسمح بدخول الصحفيين الأجانب إلى غزة حتى بعد فتح معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة، وفق إعلام عبري.

جاء ذلك خلال جلسة قضائية على خلفية التماس قدمه اتحاد الصحفيين الأجانب في إسرائيل يطالب بالسماح للصحفيين بدخول قطاع غزة، فيما قرر القضاة تأجيل البت في القضية إلى وقت لاحق.

وقالت صحيفة "هآرتس" إن ممثل الحكومة الإسرائيلية "أبلغ المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) أنه لن يتم السماح بدخول الصحفيين الأجانب لغزة انطلاقا من مخاطر أمنية"، وفق قوله.

وصباح الاثنين، ناقشت المحكمة التماسا قدمه اتحاد الصحفيين الأجانب في إسرائيل (FPA) يطالب فيه بالسماح للصحفيين بدخول قطاع غزة.

وقُدِّم الالتماس قبل عام وأربعة أشهر، إلا أن المحكمة وافقت مرارًا على طلبات بتأجيل الرد عليه. وهذا هو الالتماس الثاني الذي يُقدَّم في هذا الشأن، بعد رفض الالتماس الأول فور بدء الحرب، وفق المصدر ذاته.

01:36 am

لولا يطلب من ترامب حصر عمل "مجلس السلام" بغزة

طلب الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا من نظيره الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، أن يقتصر عمل "مجلس السلام" الذي أنشأه على قطاع غزة، وذلك خلال مكالمة هاتفية اتفقا خلالها على عقد اجتماع في واشنطن.

وأفادت الرئاسة البرازيلية في بيان بأن لولا الذي دُعي كغيره من قادة الدول للمشاركة في "مجلس السلام" الذي أنشأه ترامب، اقترح أن يقتصر عمل هذه الهيئة "على قضية غزة وأن تشمل مقعداً لفلسطين".

لقاء بين لولا وترامب على هامش قمة بكوالالمبور 26 أكتوبر 2025 (أندرو هارنيك/ Getty)
لولا يطلب من ترامب حصر عمل "مجلس السلام" بغزة

01:34 am

غزة
استهداف إسرائيلي ممنهج لفرص الإنجاب

خلال عامَي الحرب تعرضت غزة لتدمير ديمغرافي ممنهج بفعل الإبادة الإسرائيلية للفلسطينيين، عبر القتل الجماعي والنزوح القسري، وتفكيك البنية المجتمعية، ما أدّى إلى انخفاض عدد السكان وتشويه الهرم السكاني، خصوصاً في فئات الأطفال والشباب، كما انعكس على حالة الإنجاب، وما رافقها من مشاكل صحية عديدة لدى الحوامل، مثل انخفاض معدلات الولادة، وزيادة الإجهاض، والولادة المبكرة، والوفيات داخل الرحم، والتشوهات، وارتفاع نسبة الولادة بأوزان غير طبيعية، والتي من المرجح أن تستمر لسنوات نتيجة تدمير مراكز الرعاية الصحية المتخصصة.

يعاني حديثو الولادة مشاكل عدة، خانيونس، 18 ديسمبر 2025 (عبد الله العطار/ الأناضول)
ديمغرافيا غزة... استهداف إسرائيلي ممنهج لفرص الإنجاب

01:34 am

استشهاد 4 فلسطينيين برصاص الاحتلال منذ صباح الاثنين

استشهد فلسطيني، أمس الاثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خارج مناطق انتشارها في جباليا شمالي قطاع غزة لترتفع بذلك حصيلة الشهداء إلى 4 شهداء منذ صباح الاثنين.

وكانت مستشفيات القطاع قد استقبلت في وقت سابق 3 شهداء بينهم شهيد جرى انتشال جثمانه، بالإضافة إلى 20 مصاباً.

01:25 am

غزة
أبرز تطورات غزة أمس الاثنين | 26 يناير
  • إسرائيل تفرج عن 9 أسرى
  • حماس: المقاومة أنجزت كل ما عليها
  • نتنياهو: المرحلة التالية نزع سلاح غزة وليس إعادة إعمارها
  • جيش الاحتلال يعلن العثور على رفات آخر أسير إسرائيلي في غزة
  • إلقاء قنابل في محيط دوار بني سهيلا
  • حماس: الاحتلال يواصل حربه تحت غطاء الحديث عن السلام ومجلسه
  • 3 شهداء و20 جريحاً في غزة خلال 24 ساعة
  • القاهرة تحذر من سيناريو تهجير الفلسطينيين
