الحرب على غزة | آليات الاحتلال تستهدف خانيونس بإطلاق نار كثيف

01 ديسمبر 2025   |  آخر تحديث: 01:27 (توقيت القدس)
يواصل الاحتلال الإسرائيلي خرقه المستمر لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الفائت، حيث تعرضت مناطق في مدينة خانيونس لإطلاق نار كثيف بالإضافة لاستهداف الاحتلال لخيم النازحين في محيط حي النمساوي غربي خانيونس، وعلى صعيد الحراك السياسي عقد رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) دافيد زيني جولة مباحثات، أمس الأحد، في القاهرة مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية حسن رشاد بحثا فيه المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

وعن ملف مقاتلي كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، الموجودين في رفح أكد عضو المكتب السياسي لحماس حسام بدران في تصريحات صحافية، الأحد، أن الحركة أجرت مفاوضات عبر الوسطاء مع إسرائيل لحل قضية مقاتلي كتائب القسام المحاصرين داخل نفق بمدينة رفح، غير أن تل أبيب "ماطلت وقدمت شروطاً تعجيزية وتراجعت عن مقترحات سابقة".

يتابع "العربي الجديد" تطورات الحرب على غزة أولأً بأول..

صدمات غزة... كأنّ كل ما عاشه الفلسطينيون وقع قبل دقائق

إلى جانب الدمار الهائل الذي أتى على نحو 90% من البنى التحتية في القطاع المحاصر وطاول مئات آلاف الوحدات السكنية، جاعلاً أهل غزة بمعظمهم مشرّدين في أرضهم، حفرت صدمات الحرب عميقاً في نفوس كثيرين من هؤلاء؛ سواء أكانوا أطفالاً أم نساءً أم شبّاناً أم كباراً في السنّ. وهكذا لم تنتهِ معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة مع وقف إطلاق النار، فما قاسوه يتخطّى حدود القصف والخراب والموت، ويلاحقهم في كلّ تفاصيل حياتهم ما بعد الحرب ليمثّل عبئاً إضافياً عليهم. يأتي ذلك في حين أنّ الخروق الإسرائيلية العسكرية تتواصل، الأمر الذي يجعل هؤلاء يستعيدون ويلات العدوان التي عاشوها ويتخوّفون من تكرارها.

أطفال فلسطينيون وسط الدمار في مدينة غزة - شمال قطاع غزة - 20 نوفمبر 2025 (عمر القطّاع/ فرانس برس)
بدران: الاحتلال أفشل حل قضية المقاتلين في رفح

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران، الأحد، إن الحركة أجرت مفاوضات عبر الوسطاء مع إسرائيل لحل قضية مقاتلي كتائب القسام المحاصرين داخل نفق بمدينة رفح التي تحتلها القوات الإسرائيلية، غير أن حكومة الاحتلال "ماطلت وقدمت شروطاً تعجيزية وتراجعت عن مقترحات سابقة". وأوضح بدران، في مقابلة صحفية أنه منذ بدء قضية المقاتلين "الموجودين في منطقة خارج الخط الأصفر في رفح (تحتلها إسرائيل) أجرينا مفاوضات عديدة مع الوسطاء للوصول إلى حل يحفظ حياتهم، لكن الاحتلال كان يماطل ويطرح أفكارا تعجيزية، وأحيانا يطرح أفكاراً ثم يتراجع عنها".

إطلاق نار كثيف على خانيونس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن مناطق في جنوب شرق مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة، تعرضت لإطلاق نار بشكل مكثف من قبل آليات الاحتلال.

أبرز التطورات في الحرب الإسرائيلية على غزة ليوم الأحد
  • هيئة البث: رئيسا "الشاباك" والمخابرات المصرية يبحثان ملف غزة
  • آليات الاحتلال تستهدف النازحين غربي خانيونس
  • قوات الاحتلال تنسف عدداً من المنازل شرقي غزة
  • جيش الاحتلال: قتلنا أكثر من 40 من العالقين بالأنفاق شرقي رفح
  • توثيق 591 انتهاكاً لوقف إطلاق النار في غزة في يومه الخمسين
  • تظاهرات عالمية حاشدة في يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني
  • مصر تدرّب قوة شرطية فلسطينية للمشاركة في حفظ أمن غزة
  • الاحتلال يعلن اغتيال أربعة مسلحين داخل أنفاق رفح
  • غارة إسرائيلية شرقي حي الشجاعية
مصاب من حرب غزة يشعل أجواء كأس العرب بأغانٍ فلسطينية

عاشت الجالية الفلسطينية ومجموعة من المشجعين العرب ليلة استثنائية في الدوحة، بعدما قاد أحد المصابين الناجين من حرب الإبادة، التي يشنّها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، احتفالاً عفوياً في شوارع العاصمة القطرية، قبل ليلة واحدة فقط من انطلاق بطولة كأس العرب 2025، التي تقام على ملاعب مونديالية استثنائية، وتمتد حتى 18 ديسمبر/ كانون الأول.

مشجعو منتخب فلسطين أشعلوا الأجواء في شوراع الدوحة، 30 نوفمبر 2025 (العربي الجديد/Getty)
مصاب من حرب غزة يشعل أجواء كأس العرب بأغانٍ فلسطينية

