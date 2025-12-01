الحرب على غزة | آليات الاحتلال تستهدف خانيونس بإطلاق نار كثيف

إلى جانب الدمار الهائل الذي أتى على نحو 90% من البنى التحتية في القطاع المحاصر وطاول مئات آلاف الوحدات السكنية، جاعلاً أهل غزة بمعظمهم مشرّدين في أرضهم، حفرت صدمات الحرب عميقاً في نفوس كثيرين من هؤلاء؛ سواء أكانوا أطفالاً أم نساءً أم شبّاناً أم كباراً في السنّ. وهكذا لم تنتهِ معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة مع وقف إطلاق النار، فما قاسوه يتخطّى حدود القصف والخراب والموت، ويلاحقهم في كلّ تفاصيل حياتهم ما بعد الحرب ليمثّل عبئاً إضافياً عليهم. يأتي ذلك في حين أنّ الخروق الإسرائيلية العسكرية تتواصل، الأمر الذي يجعل هؤلاء يستعيدون ويلات العدوان التي عاشوها ويتخوّفون من تكرارها.
