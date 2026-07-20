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الحرب في المنطقة | مقتل جندي أميركي بالعراق ودوي صفارات الإنذار في البحرين

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طهران

صابر غل عنبري

avata
صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
التحديثات الحية
20 يوليو 2026
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أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، في بيان الأحد، مقتل جندي في شمال العراق خلال عملية تفجير السبت لذخائر غير منفجرة ناتجة عن مسيّرة إيرانية كانت قد سقطت في وقت سابق. وقالت سنتكوم في بيان "قُتل عسكري أميركي في شمال العراق أثناء أداء مهامه في 18 يوليو/تموز، وذلك خلال عملية تفجير مسيطر عليها لذخائر غير منفجرة ناتجة عن طائرة مسيرة إيرانية انتحارية.. كما أُصيب عسكري ثان، ولا يزال يتلقى العلاج الطبي جراء إصابة طفيفة". وبذلك ترتفع الحصيلة المؤكدة للعسكريين الأميركيين الذي قتلوا منذ شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب على إيران في 28 شباط/فبراير إلى 17.

وفي سياق الحديث عن نوايا أميركية للتصعيد ضد إيران، ادعت هيئة البث الإسرائيلية، الأحد، أن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل نيتها تصعيد هجماتها ضد إيران خلال الأيام القليلة المقبلة، في ظل التوتر في المنطقة. ونقلت الهيئة عن مصدرين أمنيين، إسرائيلي وأميركي، لم تسمهما، قولهما إن واشنطن أبلغت تل أبيب نيتها تصعيد هجماتها العسكرية ضد إيران خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف المصدران أن "واشنطن تفضّل في هذه المرحلة إبقاء إسرائيل خارج دائرة التصعيد الحالية، رغم مناقشة سيناريوهات قد تشمل رداً إيرانياً يستهدف إسرائيل". وأفادت هيئة البث بأن التقديرات، التي جرى تداولها في إطار المشاورات الاستراتيجية بين الجانبين (الأميركي والإسرائيلي)، تشير إلى أن احتمال قيام إيران بإطلاق هجمات باتجاه إسرائيل قائم، وهو ما قد يدفع تل أبيب إلى الرد داخل الأراضي الإيرانية، الأمر الذي لا ترغب به الولايات المتحدة في الوقت الراهن.

تطورات الحرب في المنطقة يتابعها "العربي الجديد" أولًا بأول..

12:28 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
الدوحة
دوي صفارات الإنذار في البحرين

أعلنت وزارة الخارجية البحرينية دوي صفارات الإنذار في البلاد.

12:27 am

الأناضول

avata
الأناضول
إعلام عبري: واشنطن أبلغت إسرائيل بنيتها تصعيد هجماتها

ادعت هيئة البث الإسرائيلية، الأحد، أن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل نيتها تصعيد هجماتها ضد إيران خلال الأيام القليلة المقبلة، في ظل التوتر في المنطقة. ونقلت الهيئة عن مصدرين أمنيين، إسرائيلي وأميركي، لم تسمهما، قولهما إن واشنطن أبلغت تل أبيب نيتها تصعيد هجماتها العسكرية ضد إيران خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف المصدران أن "واشنطن تفضّل في هذه المرحلة إبقاء إسرائيل خارج دائرة التصعيد الحالية، رغم مناقشة سيناريوهات قد تشمل رداً إيرانياً يستهدف إسرائيل".

وأفادت هيئة البث بأن التقديرات، التي جرى تداولها في إطار المشاورات الاستراتيجية بين الجانبين (الأميركي والإسرائيلي)، تشير إلى أن احتمال قيام إيران بإطلاق هجمات باتجاه إسرائيل قائم، وهو ما قد يدفع تل أبيب إلى الرد داخل الأراضي الإيرانية، الأمر الذي لا ترغب به الولايات المتحدة في الوقت الراهن.

وفي سياق الاستعدادات، ذكرت هيئة البث أن الولايات المتحدة عززت وجودها العسكري في المنطقة، حيث نقلت خلال الساعات الـ24 الماضية معدات وذخائر إضافية إلى إسرائيل لدعم الطائرات الحربية الأميركية.

وأوضحت أن أكثر من 10 طائرات تزويد بالوقود وصلت إلى إسرائيل في إطار التحضيرات لاحتمال تعرض مصالح أميركية في المنطقة لهجمات إيرانية.

12:26 AM
طهران تتوعد بالرد على هجوم على محطة دارخوين للطاقة

ندد نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي بالهجوم الأميركي على المنشآت قيد الإنشاء في محطة دارخوين للطاقة، واصفاً إياه بأنه "اعتداء خطير على البنى التحتية السلمية الإيرانية".

وقال غريب آبادي، في منشور على منصة "إكس" باللغة الإنكليزية، إن هذا الهجوم "يحمّل الحكومة الأميركية المسؤولية الكاملة عن التبعات الناجمة عن تفاقم انعدام الأمن والاستقرار"، مؤكداً أن إيران، إذ تدين "بحزم" هذا العدوان، "ستتخذ الإجراءات المناسبة للدفاع عن مصالحها الوطنية وأمنها".

12:25 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
واشنطن
"سنتكوم" تعلن تحويل مسار 6 سفن تجارية وتعطيل سابعة

أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أن قواتها حوّلت مسار ست سفن تجارية وعطّلت سفينة سابعة حتى 19 يوليو/تموز الجاري، لضمان ما وصفته بـ"الامتثال الكامل" للحصار البحري المفروض على إيران.

وذكرت "سنتكوم" في بيان على منصة "إكس" أن القوات الأميركية تواصل تنفيذ الحصار، مشيرة إلى أن بحّارة سلاح البحرية على متن المدمرة "يو إس إس جون فين" المزودة بصواريخ موجهة يواصلون مهامهم "بتركيز ويقظة".

12:16 AM
أبرز تطورات الحرب في المنطقة يوم أمس الأحد
  • طهران: الهجمات الأميركية طاولت منشأة نووية قيد الإنشاء
  • كاتس: إذا هاجمتنا إيران فسنرد
  • الأردن ينفي إخلاء مطار العقبة أو الميناء
  • إيران: تعرّض سفينتين لواقعة في هرمز وتراجع اثنتين
  • سفارة أميركا في الأردن تحذر رعاياها
  • إصابة عناصر من البيشمركة بهجوم على مقر حزب كردي بأربيل
  • البحرين تتصدى لاعتداءات إيرانية
  • الجيش الكويتي: الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات إيرانية
  • انفجارات في بندر عباس وقشم
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