واجه الاتفاق المؤقت الذي أبرمه الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب مع إيران انتقادات لاذعة من بعض الجمهوريين، مع تداول نسخ من الاتفاق في الكابيتول (مبنى الكونغرس الأميركي) الخميس. ووصف أحد أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الاتفاق الإطاري الذي أُعلن هذا الأسبوع بأنه "أفدح خطأ في السياسة الخارجية منذ عقود"، في حين اعتبر آخر أن بعض بنوده المعلنة تبدو "غير حكيمة". كما انشق عدد من المعلقين المؤيدين للحزب الجمهوري عن ترامب بسبب الاتفاق.
وتمثل هذه الانتقادات "توبيخاً نادراً" من أعضاء الحزب الجمهوري، الذين يبدون في الغالب ولاء قوياً للرئيس، غير أنهم يشعرون بالقلق على نحو متزايد مع تفاقم التداعيات الاقتصادية للصراع مع إيران، والتي تضر بفرصهم قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر/ تشرين الثاني التي ستحدد السيطرة على الكونغرس. كما وجه الديمقراطيون، الساعون لاستعادة السيطرة على أحد المجلسين، الشيوخ أو النواب، أو كليهما، انتقادات للاتفاق. وأرسل البيت الأبيض نص مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران إلى أعضاء الكونغرس الخميس، بعد يوم من توقيع ترامب على الاتفاق الأولي لإنهاء الحرب.