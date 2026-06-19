الحرب في المنطقة | مفاوضات بين طهران وواشنطن بعد بدء تنفيذ مذكرة التفاهم

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طهران

العربي الجديد

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العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
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19 يونيو 2026   |  آخر تحديث: 01:44 (توقيت القدس)
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تستضيف سويسرا، اليوم الجمعة، مفاوضات أولية بين إيران والولايات المتحدة بعد توقيعهما على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب في المنطقة. وقالت الحكومة السويسرية إنه من المقرر عقد المحادثات في منتجع بورغنستوك الجبلي، بحضور باكستان وقطر، ودول أخرى معنية. وقالت وزارة الخارجية السويسرية في بيان: "لا تتوفر حالياً معلومات إضافية بشأن جدول أعمال هذا الاجتماع وتفاصيله".

من جانبه، قال نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، إنه قد يتوجه إلى سويسرا لإجراء محادثات تقنية مع إيران خلال نهاية الأسبوع، لكنه أشار إلى أن هذا الأمر قابل للتغيير. وصرح للصحافيين الخميس: "أعتزم الذهاب إلى سويسرا. أظن أن ذلك سيكون في نهاية هذا الأسبوع، لكنني لست متأكداً. الأمر يتوقف على موعد وصول الإيرانيين إلى هناك تحديداً". فيما أعلن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف أن إيران دعت مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتفتيش المواقع النووية.

تطورات الحرب في المنطقة يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول..

12:49 AM
قاليباف: وصلنا إلى بداية طريق صعب

قال رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، إن رسالة المرشد الأعلى مجتبى خامنئي أوضحت أنه بالانتهاء من مذكرة التفاهم "نكون قد وصلنا إلى بداية طريق صعب"، مشدداً: "علينا استيفاء حقوق الشعب الإيراني والمقاومة من العدو الناكث عهوده"، و"لن نسمح للطرف المقابل بالمسّ بحقوق شعبنا وجبهة المقاومة، عبر انتهاك التزاماته واستخدام منطق القوة".

12:31 am

رويترز

avata
رويترز
جمهوريون يهاجمون اتفاق ترامب مع إيران

واجه الاتفاق المؤقت الذي أبرمه الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب مع إيران انتقادات لاذعة من بعض الجمهوريين، مع تداول نسخ من الاتفاق في الكابيتول (مبنى الكونغرس الأميركي) الخميس. ووصف أحد أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الاتفاق الإطاري الذي أُعلن هذا الأسبوع بأنه "أفدح خطأ في السياسة الخارجية منذ عقود"، في حين اعتبر آخر أن بعض بنوده المعلنة تبدو "غير حكيمة". كما انشق عدد من المعلقين المؤيدين للحزب الجمهوري عن ترامب بسبب الاتفاق.

وتمثل هذه الانتقادات "توبيخاً نادراً" من أعضاء الحزب الجمهوري، الذين يبدون في الغالب ولاء قوياً للرئيس، غير أنهم يشعرون بالقلق على نحو متزايد مع تفاقم التداعيات الاقتصادية للصراع مع إيران، والتي تضر بفرصهم قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر/ تشرين الثاني التي ستحدد السيطرة على الكونغرس. كما وجه الديمقراطيون، الساعون لاستعادة السيطرة على أحد المجلسين، الشيوخ أو النواب، أو كليهما، انتقادات للاتفاق. وأرسل البيت الأبيض نص مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران إلى أعضاء الكونغرس الخميس، بعد يوم من توقيع ترامب على الاتفاق الأولي لإنهاء الحرب.

12:29 am

الأناضول

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الأناضول
فانس يهاجم وزراء إسرائيليين

انتقد نائب الرئيس الأميركي، جيه دي فانس، بشدة أعضاء في الحكومة الإسرائيلية هاجموا التفاهم بين واشنطن وطهران، وقال إنه لو كان في هذه الحكومة "لما هاجم الحليف القوي الوحيد المتبقي له في العالم". جاء ذلك في تصريح صحافي، مساء الخميس، في البيت الأبيض، حول الاتفاق مع إيران، ورداً على تصريحات بعض السياسيين الإسرائيليين.

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فانس يهاجم وزراء إسرائيليين: لم يبقَ لكم حليف في العالم سوى ترامب

12:26 am

أسوشييتد برس

avata
أسوشييتد برس
ويتكوف: إيران دعت لتفتيش مواقعها النووية

نقلت وكالة "أسوشييتد برس" عن مصادر أن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، أبلغ المشرعين بدعوة إيران مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتفتيش المواقع النووية.

12:03 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران
أبرز تطورات أمس الخميس

  • المرشد الإيراني يوجه رسالة للشعب 

  • فانس: قد أتوجه إلى سويسرا نهاية الأسبوع

  • أمير قطر يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الإيراني

  • الدوحة: مذكرة التفاهم تمثل أساساً للمرحلة المقبلة

  • ترامب يهاجم منتقدي التفاهم مع إيران: غيارى أو أغبياء

  • 3 ناقلات عملاقة ترفع العلم السعودي تبحر عبر هرمز

  • أكبر مجموعة بتروكيماويات بإيران تستأنف 89% من إنتاجها

  • إسرائيل ترجّح انهيار الاتفاق مع إيران

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الحرب في المنطقة | مفاوضات غداً بعد دخول مذكرة التفاهم حيز التنفيذ

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