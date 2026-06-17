وصف الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان

الاتفاق الإطاري مع الولايات المتحدة، والمقرر توقيعه في سويسرا يوم الجمعة المقبل، بأنه انتصار دبلوماسي لبلاده. ووفقا لوكالة أنباء "إسنا"، وقال بزشكيان الثلاثاء: "بناء على ذلك، لا ينبغي لنا أن ندع هذه الفرصة، التي يمكن أن تخرج البلاد من وضعها الحالي، تمر دون استغلال". وأضاف أن مثل هذه الفرص كانت محدودة وقد لا تأتي مرة مرة أخرى. وقد دافع بزشكيان، الذي ينظر إليه على نطاق واسع على أنه معتدل، باستمرار عن الحلول الدبلوماسية ودعم فريق التفاوض بقيادة كبير المفاوضين محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي. وقال بزشكيان إنه يأمل في أن يؤدي الاتفاق الإطاري إلى حل العديد من مشاكل البلاد وبدء حقبة جديدة.

إلى ذلك، حذرت إيران إسرائيل، مساء الثلاثاء، من استمرار انتهاك وقف إطلاق النار في لبنان، مؤكدة أن الجيش الإسرائيلي قد انتهك وقف إطلاق النار في جنوب لبنان 84 مرة خلال اليومين الأخيرين بعد إعلان إنهاء الحرب في مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن. وتوعدت قيادة مقر "خاتم الأنبياء" للعمليات الحربية الإيرانية، إسرائيل بـ"رد صعب" إن لم توقف انتهاكاتها في جنوب لبنان، وفق ما أوردت وكالة "تسنيم" الإيرانية المحافظة.

من جانبها، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية عن مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة ستسمح لإيران بالبدء فوراً في بيع نفطها بموجب اتفاق إنهاء الحرب. وأوضحت المصادر أن بند رفع العقوبات عن مبيعات النفط يدخل حيز التنفيذ فور توقيع الاتفاق هذا الأسبوع، مشيرة إلى أن ذلك سيشمل أيضاً الخدمات المصرفية والنقل والتأمين، اللازمة لتسهيل عمليات البيع. وفي السياق، نقلت "رويترز" عن مسؤول أميركي أنه "لا يمكن لإيران بيع النفط إلا إذا التزمت بجميع بنود الاتفاق منها فتح مضيق هرمز وعدم امتلاك أسلحة نووية".

"العربي الجديد" يتابع التطورات في المنطقة بعد اتفاق وقف الحرب بين إيران والولايات المتحدة أولاً بأول..