الحرب في المنطقة | طهران تحتفي بالتوصل لاتفاق وتحذر إسرائيل بشأن لبنان

أخبار
طهران

صابر غل عنبري

avata
صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
التحديثات الحية
17 يونيو 2026
+ الخط -

وصف الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان

الاتفاق الإطاري مع الولايات المتحدة، والمقرر توقيعه في سويسرا يوم الجمعة المقبل، بأنه انتصار دبلوماسي لبلاده. ووفقا لوكالة أنباء "إسنا"، وقال بزشكيان  الثلاثاء: "بناء على ذلك، لا ينبغي لنا أن ندع هذه الفرصة، التي يمكن أن تخرج البلاد من وضعها الحالي، تمر دون استغلال". وأضاف أن مثل هذه الفرص كانت محدودة وقد لا تأتي مرة مرة أخرى. وقد دافع بزشكيان، الذي ينظر إليه على نطاق واسع على أنه معتدل، باستمرار عن الحلول الدبلوماسية ودعم فريق التفاوض بقيادة كبير المفاوضين محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي. وقال بزشكيان إنه يأمل في أن يؤدي الاتفاق الإطاري إلى حل العديد من مشاكل البلاد وبدء حقبة جديدة.

إلى ذلك، حذرت إيران إسرائيل، مساء الثلاثاء، من استمرار انتهاك وقف إطلاق النار في لبنان، مؤكدة أن الجيش الإسرائيلي قد انتهك وقف إطلاق النار في جنوب لبنان 84 مرة خلال اليومين الأخيرين بعد إعلان إنهاء الحرب في مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن. وتوعدت قيادة مقر "خاتم الأنبياء" للعمليات الحربية الإيرانية، إسرائيل بـ"رد صعب" إن لم توقف انتهاكاتها في جنوب لبنان، وفق ما أوردت وكالة "تسنيم" الإيرانية المحافظة.

من جانبها، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية عن مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة ستسمح لإيران بالبدء فوراً في بيع نفطها بموجب اتفاق إنهاء الحرب. وأوضحت المصادر أن بند رفع العقوبات عن مبيعات النفط يدخل حيز التنفيذ فور توقيع الاتفاق هذا الأسبوع، مشيرة إلى أن ذلك سيشمل أيضاً الخدمات المصرفية والنقل والتأمين، اللازمة لتسهيل عمليات البيع. وفي السياق، نقلت "رويترز" عن مسؤول أميركي أنه "لا يمكن لإيران بيع النفط إلا إذا التزمت بجميع بنود الاتفاق منها فتح مضيق هرمز وعدم امتلاك أسلحة نووية".

"العربي الجديد" يتابع التطورات في المنطقة بعد اتفاق وقف الحرب بين إيران والولايات المتحدة أولاً بأول..

12:13 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
الدوحة
الرياض تشدد على استعادة حرية الملاحة بهرمز

جدد مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان التأكيد على استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز كما كانت عليه قبل الحرب.

12:12 am

رويترز

avata
رويترز
واشنطن: على إيران أن تلتزم بجميع بنود الاتفاق

نقلت "رويترز" عن مسؤول أميركي أنه "لا يمكن لإيران بيع النفط إلا إذا التزمت بجميع بنود الاتفاق منها فتح مضيق هرمز وعدم امتلاك أسلحة نووية".

12:10 AM
إيران تتوعد برد على إسرائيل إذا واصلت انتهاكاتها في لبنان

حذرت قيادة مقر "خاتم الأنبياء" للعمليات الحربية الإيرانية، مساء الثلاثاء من استمرار انتهاك وقف إطلاق النار في لبنان، مؤكدة أن الجيش الإسرائيلي قد انتهك وقف إطلاق النار في جنوب لبنان 84 مرة خلال اليومين الأخيرين بعد إعلان إنهاء الحرب في مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن. وأضافت "ما زال يواصل الجرائم والمذابح بحق شعب لبنان المظلوم"، متوعدة هذا الكيان بـ"رد صعب" للقوات المسلحة الإيرانية إن لم يوقف أعماله الشريرة في جنوب لبنان، وفق ما أوردت وكالة "تسنيم" الإيرانية المحافظة.

التفاصيل في الرابط: 

عراقجي خلال مؤتمر صحافي في طهران، 30 نوفمبر 2025 (الأناضول)
أخبار
التحديثات الحية

إيران تتوعد برد "صعب" على إسرائيل إذا واصلت انتهاكاتها في لبنان

12:26 AM
اتفاق واشنطن وطهران سيوقع في منتجع بورغنشتوك بسويسرا

لم يكن إعلان وزارة الخارجية السويسرية، الثلاثاء، أن منتجع بورغنشتوك سيستضيف توقيع اتفاق أميركا وإيران، يوم الجمعة المقبل، مفاجئاً، إذ إن المنتجع الذي يقع بالقرب من مدينة لوسيرن، في العمق السويسري، الواقعة على بعد نحو 110 كيلومترات عن العاصمة السويسرية برن، يعرف باحتضانه العديد من اللقاءات والفعاليات الدولية، بفعل امتلاكه منشآت مجهزة لاستضافة القمم الدولية والاجتماعات المغلقة، ويُعدّ مقصداً مفضلاً للدبلوماسية السويسرية في تنظيم الفعاليات التي تتطلب بيئة هادئة ومحايدة ومؤمنة بعيداً عن صخب المدن الكبرى. وحسب ما قالت الوزارة لوكالة فرانس برس، فقد اقترحه وسطاء باكستانيون وقطريون بالإضافة إلى الولايات المتحدة وإيران". وأكدت الوزارة أن المكان يصعب الوصول إليه وبالتالي يسهل تأمينه.

منتجع بورغنشتوك في سويسرا، 10 مايو 2024 (فابريس كوفريني/فرانس برس)
تقارير دولية
التحديثات الحية

ماذا نعرف عن منتجع بورغنشتوك الذي سيشهد توقيع اتفاق أميركا وإيران؟

11:36 PM
أبرز الأحداث يوم الثلاثاء| 16يونيو
  • أمير قطر: اتفاق الولايات المتحدة وإيران صائب ومهم للمنطقة
  • إحباط إسرائيلي بعد انتهاء الحرب: القيادة السياسية مشلولة
  • قاليباف سيحضر مراسم توقيع مذكرة التفاهم في سويسرا
  • إيران تعلن رفع الحصار البحري الأميركي عن موانئها
  • الصين تتوقع مرحلة ثانية أكثر صعوبة من المفاوضات
  • ترامب: ستتم إحالة الاتفاق مع إيران إلى الكونغرس لمراجعته
  • كواليس المفاوضات الشاقة نحو الاتفاق الأميركي الإيراني
  • الأنصاري: قطر ستكون ممثلة في حفل توقيع الاتفاق
دلالات
المساهمون
رويترز
العربي الجديد
المزيد في سياسة
لبنانيون يعودون لمنازلهم المدمرة، لبنان 16 يونيو 2026 (Getty)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

لبنان | جيش الاحتلال يواصل اعتداءاته وإيران تهدد بالرد

الفرقاطة الروسية في ميناء سراي بورنو، 20 أغسطس 2021(Getty)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

نيران تحذيرية روسية باتجاه يخت بريطاني في المانش

التحديثات الحية
أخبار
مباشر

"إف بي آي": إحباط خطة لاستهداف البيت الأبيض أثناء فعالية حضرها ترامب