أعلن نائب وزير خارجية إيران للشؤون القانونية والدولية وكبير المفاوضين الإيرانيين كاظم غريب آبادي، مساء اليوم الأربعاء، اختتام جولة المفاوضات التقنية في الدوحة، مشيرا إلى أن الوفد الإيراني بدأ محادثاته صباحا بلقاء مع رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، تلاه اجتماعان مشتركان مع أعضاء الوساطة القطرية والباكستانية.
وأضاف غريب آبادي أن الاجتماع الأول لفريق مراقبة تنفيذ مذكرة التفاهم عُقد أيضا بحضور كبار المفاوضين من الدول الثلاث، وقال إن الوفد الإيراني طرح "انتهاكات" الولايات المتحدة التزاماتها بموجب البند الأول من مذكرة التفاهم المتعلقة بإنهاء الحرب في لبنان، إلى جانب التقارير بشأن تحركات واشنطن لتعزيز معداتها وقواتها في المنطقة وبعض "التهديدات والتدخلات" الصادرة عن مسؤولين أميركيين.
وكانت وزارة الخارجية القطرية، أعلنت في وقت متأخر الثلاثاء، أن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عقد اجتماعاً في الدوحة مع المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر. وجرى خلال الاجتماع استعراض آخر تطورات المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين. وتناول الاجتماع، وفق بيان للخارجية القطرية، مستجدات الأوضاع الإقليمية، ولا سيما وقف إطلاق النار في لبنان، وتأكيد أهمية تثبيته والبناء عليه بما يحفظ وحدة لبنان وسيادته واستقراره. وأكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري استمرار دولة قطر في جهود الوساطة، ودعمها مسارات المحادثات المنبثقة من مذكرة التفاهم، وصولاً إلى حل شامل ومستدام يعزز أمن المنطقة، ويصون مصالح شعوبها، ويدعم الأمن والسلم الدوليين.
تطورات الحرب في المنطقة والمفاوضات بشأن تنفيذ مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول..