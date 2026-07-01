الحرب في المنطقة | اختتام مباحثات الدوحة غير المباشرة بين طهران وواشنطن

تقارير دولية
طهران

العربي الجديد

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العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
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01 يوليو 2026   |  آخر تحديث: 22:24 (توقيت القدس)
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أعلن نائب وزير خارجية إيران للشؤون القانونية والدولية وكبير المفاوضين الإيرانيين كاظم غريب آبادي، مساء اليوم الأربعاء، اختتام جولة المفاوضات التقنية في الدوحة، مشيرا إلى أن الوفد الإيراني بدأ محادثاته صباحا بلقاء مع رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، تلاه اجتماعان مشتركان مع أعضاء الوساطة القطرية والباكستانية.

وأضاف غريب آبادي أن الاجتماع الأول لفريق مراقبة تنفيذ مذكرة التفاهم عُقد أيضا بحضور كبار المفاوضين من الدول الثلاث، وقال إن الوفد الإيراني طرح "انتهاكات" الولايات المتحدة التزاماتها بموجب البند الأول من مذكرة التفاهم المتعلقة بإنهاء الحرب في لبنان، إلى جانب التقارير بشأن تحركات واشنطن لتعزيز معداتها وقواتها في المنطقة وبعض "التهديدات والتدخلات" الصادرة عن مسؤولين أميركيين.

وكانت وزارة الخارجية القطرية، أعلنت في وقت متأخر الثلاثاء، أن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عقد اجتماعاً في الدوحة مع المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر. وجرى خلال الاجتماع استعراض آخر تطورات المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين. وتناول الاجتماع، وفق بيان للخارجية القطرية، مستجدات الأوضاع الإقليمية، ولا سيما وقف إطلاق النار في لبنان، وتأكيد أهمية تثبيته والبناء عليه بما يحفظ وحدة لبنان وسيادته واستقراره. وأكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري استمرار دولة قطر في جهود الوساطة، ودعمها مسارات المحادثات المنبثقة من مذكرة التفاهم، وصولاً إلى حل شامل ومستدام يعزز أمن المنطقة، ويصون مصالح شعوبها، ويدعم الأمن والسلم الدوليين. 

تطورات الحرب في المنطقة والمفاوضات بشأن تنفيذ مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول..

10:00 pm

رويترز

avata
رويترز
فقد عسكري أميركي وإصابة 3 بعد هبوط اضطراري في بحر العرب

أعلن الجيش الأميركي فقد أحد أفراد الخدمة العسكرية الأميركية وإصابة ثلاثة آخرين حالتهم مستقرة بعد أن هبطت طائرة هليكوبتر من طراز (إم.إتش-60 إس سي هوك)، كانوا على متنها، اضطراريا في بحر العرب اليوم الأربعاء، مضيفا أنه لا يوجد ما يدعو للاعتقاد بأن الواقعة ناجمة عن عمل عدائي.

وذكر بيان صادر عن الأسطول الخامس للبحرية الأميركية "تجري قطع البحرية عمليات بحث في المنطقة حاليا عن فرد الطاقم الجوي الآخر الذي ما زال مفقودا.. يجري التحقيق في ملابسات الحادث". وأضاف أن الطائرة الهليكوبتر جرى نشرها في المنطقة على متن حاملة الطائرات (يو.إس.إس جورج إتش دبليو بوش).

09:36 pm

فرانس برس

avata
فرانس برس
طهران: اتفاق على إنشاء قناة اتصال للإبلاغ عن أي انتهاكات

أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي الأربعاء اختتام جولة المحادثات في الدوحة بشأن تنفيذ مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن لإنهاء الحرب في المنطقة، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" عن غريب آبادي قوله إن المشاركين اتفقوا على "إنشاء قناة اتصال بحلول يوم غد" للإبلاغ عن انتهاكات المذكرة ورصدها. وأوضح أنه تم التوصل في الدوحة على استخدام جزء من مبلغ 6 مليار دولار مجمدة لشراء سلع بناء على احتياجات إيران. وكانت وسائل إعلام رسمية نقلت عن كاظم غريب  قوله إن المحادثات في الدوحة تركز على تنفيذ الاتفاق المؤقت بين طهران وواشنطن.

 

09:32 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
واشنطن
"أكسيوس": تفاهم يقضي بالحفاظ على الهدوء بين إيران وأميركا

نقل موقع"أكسيوس" عن مسؤول أميركي أن طهران وواشنطن توصلنا خلال مباحثات الدوحة إلى تفاهم يقضي بالحفاظ على الهدوء خلال الأسبوع المقبل.

9:30 PM

صابر غل عنبري

avata
صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
اختتام مباحثات الدوحة بين طهران وواشنطن: هذه مخرجاتها

أعلن نائب وزير خارجية إيران للشؤون القانونية والدولية وكبير المفاوضين الإيرانيين كاظم غريب آبادي، مساء اليوم الأربعاء، اختتام جولة المفاوضات التقنية في الدوحة، مشيرا إلى أن الوفد الإيراني بدأ محادثاته صباحا بلقاء مع رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، تلاه اجتماعان مشتركان مع أعضاء الوساطة القطرية والباكستانية.

7:12 PM

صابر غل عنبري

avata
صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
مسؤول إيراني: لم نعقد أي اجتماع مع الوفد الأميركي بالدوحة

أكد نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي، أنه لم يعقد أي اجتماعات بين الوفد الإيراني والوفد الأميركي في العاصمة القطرية الدوحة. وأوضح غريب آبادي، في تصريحات أوردها التلفزيون الإيراني أن اجتماعات الوفد الإيراني، اليوم الأربعاء، اقتصرت حصرا على عقد لقاءات مشتركة وثلاثية مع الوفدين القطري والباكستاني، وذلك بهدف متابعة تنفيذ بنود مذكرة تفاهم إسلام آباد، وبشكل خاص الملفات المتعلقة بلبنان، وعملية الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة.

04:29 pm

العربي الجديد

avata
العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
الدوحة
أمير قطر يلتقي ويتكوف وكوشنر

أفاد الديوان الأميري القطري بأن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني استقبل المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر في الدوحة، وبحث معهما تطورات المنطقة، ومستجدات المسار التفاوضي بين واشنطن وطهران.

04:26 pm

فرانس برس

avata
فرانس برس
ترامب يشيد بالمباحثات مع إيران في الدوحة

أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء بالتقدم المحرز في المباحثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في الدوحة، مشيرا إلى "اجتماعات جيدة جدا" بين الجانبين. وأضاف ترامب  "بناء على سير الأمور، فإنّ نزع السلاح النووي من إيران يسير على نحو جيد. لقد عقدوا اجتماعات جيدة للغاية، وسنرى ما سيحدث"، مضيفا "لقد ضربناهم بقوة شديدة... ولكننا نتفاهم بشكل جيد جدا".

3:28 PM

بيروت حمود

صحافية فلسطينية، عملت في صحف ومواقع عدّة. متخصصة بمتابعة الشؤون الإسرائيليّة.
بيروت حمود
صحافية فلسطينية، من أسرة "العربي الجديد".
الدوحة
أيزنكوت وبينت يكذّبان نتنياهو: لم يكن لإيران سلاح نووي

قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، أمس الثلاثاء، في مقابلة إن إيران "كانت بالفعل تمتلك قنابل نووية"، إلا أن المرشح الأوفر حظاً لرئاسة الحكومة الإسرائيلية المقبلة- وفقاً لاستطلاعات الرأي- غادي أيزنكوت، ردّ عليه اليوم الأربعاء، بالقول إن نتنياهو "يختلق واقعاً (غير موجود)". 

التفاصيل عبر الرابط:

غادي آيزنكوت خلال منتدى بهرتسيليا، 24 يونيو 2024 (جيل كوهين ماغن/ فرانس برس)
رصد
التحديثات الحية

آيزنكوت وبينت يكذّبان نتنياهو: لم يكن لإيران سلاح نووي

02:47 pm

رويترز

avata
رويترز
زوارق صغيرة تحمل مسلحين تقترب من سفينة قبالة اليمن

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الأربعاء، إن سفينة أبلغت عن اقتراب عدة زوارق صغيرة على متنها أشخاص يحملون أسلحة خفيفة منها، وذلك على بعد 76 ميلاً بحرياً جنوبي مدينة بلحاف اليمنية. وأضافت الهيئة أن طاقم السفينة بخير.

02:31 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران
نائب وزير الخارجية الإيراني يلتقي رئيس الوزراء القطري

اجتمع نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، كاظم غريب آبادي، اليوم الأربعاء، في الدوحة مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. ووصل غريب آبادي إلى الدوحة، على رأس وفد يضم ممثلين عن وزارة الخارجية، والبنك المركزي، ووزارة الجهاد الزراعي الإيرانية، لإجراء مباحثات بشأن الإفراج عن أرصدة إيرانية مجمدة، وفق الخارجية الإيرانية.

02:29 pm

العربي الجديد

avata
العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
طهران
عراقجي: أي تهديد ضد إيران سيواجه برد قوي وفوري

ردّ وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، على تهديدات وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بشأن توجيه ضربات إلى إيران إذا اقتضت الحاجة، مؤكداً أن أي تهديد ضد الشعب الإيراني وقيادته سيواجه برد فوري وقوي.

وأوضح عراقجي أن بنود مذكرة تفاهم إسلام أباد واضحة تماماً، ويمكن للجميع الاطلاع عليها، مشيراً إلى أنها تلزم الرئيس الأميركي دونالد ترامب بكبح جماح إسرائيل، مضيفاً أنه "إذا تمرّدوا على أوامر سيدهم، فإن إيران ستلقنهم الدرس اللازم".

02:26 pm

رويترز

avata
رويترز
"رويترز": إيران تصر على انتزاع اعتراف دولي بالسيطرة على هرمز

قال مصدران إيرانيان كبيران لوكالة رويترز، اليوم الأربعاء إن إيران مصممة على الحصول على اعتراف دولي بسيطرتها على المضيق وقدرتها على فرض رسوم على السفن العابرة، حتى إن اضطرت إلى فرض ذلك بالقوة. وقال المصدر المطلع إن المحادثات في الدوحة تُعقد على شكل جلسات تضم كبار المفاوضين والمتخصصين. وأضاف أن المحادثات بدأت أمس الثلاثاء واستمرت اليوم الأربعاء.

وبحسب المصدر ذاته، فإن الأولوية المعلنة للولايات المتحدة تتمثل في ضمان التدفق الحر للملاحة عبر المضيق. وأضاف أيضاً أن نشاطاً دبلوماسياً مكثفاً جرى بشأن لبنان بين أطراف منها الولايات المتحدة حتى مساء أمس الثلاثاء.

12:43 pm

رويترز

avata
رويترز
"رويترز": محادثات الدوحة تركز على الأصول المجمدة ومضيق هرمز

قال مسؤول إيراني كبير لوكالة رويترز، اليوم الأربعاء، إن المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن مستمرة منذ مساء أمس الثلاثاء في الدوحة، مضيفاً أن المناقشات تركز على الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة ومضيق هرمز. وقال المسؤول: "بدأت المفاوضات غير المباشرة مساء الثلاثاء. وعقدت إيران اجتماعات مع مسؤولين قطريين وباكستانيين، الذين بدورهم التقوا الجانب الأميركي. واستمرت المحادثات غير المباشرة اليوم الأربعاء، وركزت على الأصول الإيرانية المجمدة ومضيق هرمز". 

12:41 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
واشنطن
رفض السعودية استخدام أراضيها بالحرب يفجر خلافاً مع واشنطن

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية عن خلاف مكتوم بين الولايات المتحدة والسعودية على خلفية عملية "مشروع الحرية" العسكرية الأميركية، التي كانت تستهدف إدارة دونالد ترامب من خلالها فتح مضيق هرمز بالقوة، غير أن الرياض رفضت حينها استخدامها أراضيها وقواعدها العسكرية ومجالها الجوي في العملية، وهو ما أدّى في النهاية إلى إلغائها.

التفاصيل عبر الرابط: 

سفن في مضيق هرمز قرب شاطئ بندر عباس، إيران، 21 يونيو 2026 (رويترز)
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رفض السعودية استخدام أراضيها ضد إيران لفتح هرمز فجّر خلافا مع واشنطن

12:40 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
واشنطن
مسقط تقدّم مقترحاً لواشنطن لتحصيل رسوم عبور لمضيق هرمز

كشفت صحيفة نيويورك تايمز الثلاثاء، نقلاً عن مسؤولين ودبلوماسيين، أن سلطنة عُمان قدّمت مقترحاً للولايات المتحدة، يقضي بتحصيل إيران وعُمان رسوماً مقابل مرور السفن عبر مضيق هرمز، فيما تدرس واشنطن هذا المقترح، وسط مخاوف تعتزم طرحها على المسؤولين العمانيين. ولم تشر الصحيفة إلى هوية المسؤولين والدبلوماسيين، الذين فضلوا عدم ذكر أسمائهم بسبب حساسية الموضوع الدبلوماسي.

التفاصيل عبر الرابط: 

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سلطنة عُمان تقدّم مقترحاً لواشنطن لتحصيل رسوم عبور لمضيق هرمز

11:13 am

فرانس برس

avata
فرانس برس
انتقادات عقب قطع التلفزيون الإيراني بث مقابلة مع قاليباف

قطع التلفزيون الرسمي الإيراني الثلاثاء، بث مقابلة مع رئيس مجلس الشورى كبير المفاوضين في المحادثات مع الولايات المتحدة محمد باقر قاليباف، ما أثار انتقادات من فريقه.

وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي للمجلس الأربعاء أن "هذه المقابلة سُلمت لهيئة البث الإيرانية (إيريب) قبل أكثر من ساعتين من موعد بثها، ولكن للأسف، توقف عرضها في منتصفها". وأضاف البيان: "يأتي هذا رغم أن المقابلة كانت مسجلة، وكان من واجب مسؤولي إيريب التنسيق مع المركز الإعلامي لمجلس الشورى، إن قرروا عدم بث جزء منها، خلافاً للإجراءات".

وأوضحت هيئة البث الرسمية أن المقابلة قُسمت إلى جزأين، وأن الجزء الثاني سيُبث مساء الأربعاء. وأشار المركز الإعلامي لمجلس الشورى إلى أن الأجزاء المحذوفة تضمنت مواضيع بشأن عمليات تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والأصول المجمدة للبلاد وقرض إعادة إعمار بقيمة 300 مليار دولار.

11:12 am

فرانس برس

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فرانس برس
محادثات غير مباشرة بين مبعوثين أميركيين وإيرانيين في الدوحة

يعقد المبعوثون الأميركيون والإيرانيون محادثات فنية غير مباشرة، اليوم الأربعاء في الدوحة، في إطار تنفيذ بنود مذكرة التفاهم مع إيران، على ما نقلت وكالة فرانس برس عن دبلوماسي مطّلع على سير المفاوضات. وقال الدبلوماسي الذي طلب عدم ذكر اسمه إن "مسؤولين أميركيين وإيرانيين يُجرون الأربعاء في الدوحة محادثات فنية غير مباشرة عبر الوسطاء القطريين والباكستانيين في شأن مذكرة التفاهم، استناداً إلى التقدم المحرز خلال قمة بحيرة لوسيرن" في سويسرا. وأضاف أن الموفدين الأميركيين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف اللذين التقيا الثلاثاء رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، لن يشاركا في المحادثات الفنية.

التفاصيل عبر الرابط:

وتيكوف وكوشنر في منتجع بورغنستوك، 21 يونيو 2026 (فرانس برس)
أخبار
التحديثات الحية

محادثات أميركية إيرانية فنية غير مباشرة في الدوحة

11:09 am

العربي الجديد

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العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران
التلفزيون الإيراني: جنوح سفينة أجنبية كانت تعبر مضيق هرمز

أفاد التلفزيون الإيراني بجنوح سفینة أجنبیة كانت تعبر مضیق هرمز خارج المسار المحدد ضمن التنظیم الملاحی الإیراني. وبحسب المصدر، فإن هذه السفينة التي تنقل الحاویات قد جنحت بسبب ضحالة المیاه في المسار الذي سلكته، ما أدى إلى توقفها عن مواصلة رحلتها البحریة.

08:09 am

العربي الجديد

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العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
طهران
مقتل شرطي في إطلاق نار بمحافظة سيستان وبلوشستان

أفاد المركز الإعلامي للشرطة الإيرانية، بمقتل شرطي برتبة ملازم ثالث، صباح اليوم الأربعاء، في محافظة سيستان وبلوشستان في حادث إطلاق نار عليه من قبل مسلحين.

7:43 AM

محمد البديوي

صورة
محمد البديوي
محمد البديوي
واشنطن
مشرّعون جمهوريون: مفاوضات طهران قد ترسم طريق فانس للانتخابات

ينقسم أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون حول دور نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس وموقفه  من الحرب على إيران، لكنهم يتفقون على أن دوره في المفاوضات التي يقودها مع طهران يشكل عاملاً محورياً في مسألة اختياره مرشحاً للحزب في الانتخابات التمهيدية لعام 2028، إذ يُعَدّ، إلى جانب وزير الخارجية ماركو روبيو، من أبرز المرشحين الجمهوريين المحتملين حالياً.

التفاصيل عبر الرابط: 

فانس خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض، 19 مايو 2026 (Getty)
أخبار
التحديثات الحية

مشرعون جمهوريون: مفاوضات طهران قد ترسم طريق فانس إلى انتخابات 2028

07:41 am

العربي الجديد

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العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
واشنطن
"ستريت جورنال": ترامب ناقش خيار عودة الحرب الشاملة على إيران

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، الثلاثاء، عن مسؤولين أميركيين مطلعين، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب بحث في الأيام الأخيرة خيار العودة إلى حرب شاملة مع إيران، في محادثات متكررة مع وزير الحرب بيت هيغسيث ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين، لكنه قرر حتى الآن التمسك بالمسار الدبلوماسي.

التفاصيل عبر الرابط: 

الرئيس الأميركي دونالد ترامب ووزير الحرب بيت هيغسيث في البيت الأبيض - واشنطن - 27 مايو 2026 (وين ماكنامي/ Getty)
رصد
التحديثات الحية

"وول ستريت جورنال": ترامب ناقش خيار عودة الحرب الشاملة على إيران

07:38 am

بشير البكر

شاعر وكاتب سوري من أسرة العربي الجديد
بشير البكر
بشير البكر كاتب وشاعر سوري من أسرة "العربي الجديد" ورئيس تحرير سابق
لندن
الحرب على إيران وحلف أطلسي جديد

أدت الحرب على إيران التي نفذتها الولايات المتحدة وإسرائيل إلى نتائج كثيرة، أهمها إعادة النظر في الشؤون الدفاعية الأميركية الأوروبية التي وُضعت أسسها بعد الحرب العالمية الثانية (1939 ـ 1945)، وتولّت فيها القوات الأميركية مهمة الدفاع عن أوروبا. وقد لفت الانتباه الكلام الصريح الذي صدر عن وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث، في بروكسل خلال اجتماع في 18 يونيو/ حزيران الماضي لوزراء دفاع حلف شمال الأطلسي "ناتو"، حين تحدّث انطلاقاً من تباين المواقف بين ضفتي الأطلسي حيال مسائل عدة، الذي زاد منه رفض أغلبية دول أوروبا تمكين الولايات المتحدة من استخدام قواعدها في الحرب على ضرب إيران، ما رفع من كلفة العمليات العسكرية ومداها.

التفاصيل عبر الرابط: 

جنود بولنديون وأميركيون في بوليسلافييك ـ بولندا، 25 يونيو 2026 (شون غالوب/Getty)
تقارير دولية
التحديثات الحية

الحرب على إيران وحلف أطلسي جديد

06:37 am

رويترز

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رويترز
سفينة كورية تغادر هرمز بعد إصلاحها

أعلنت وزارة المحيطات الكورية الجنوبية أن سفينة الشحن "نامو"، التي تشغلها شركة "إتش إم إم"، ستغادر مضيق هرمز في منتصف يوليو/ تموز، بعد الانتهاء من إصلاح الأضرار التي لحقت بها من جراء هجوم تعرضت له في مايو/ أيار الماضي.

03:42 am

العربي الجديد

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العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
واشنطن
فانس: نجاح المفاوضات يعني تخلي إيران نهائياً عن النووي

قال نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس إن نجاح المفاوضات مع إيران سيعني تخلي طهران نهائياً عن أي طموح لامتلاك سلاح نووي، مؤكداً أن الولايات المتحدة "في وضع ممتاز" بغض النظر عن نتائج المحادثات الجارية. وأضاف، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، أن الرئيس دونالد ترامب كلّف فريقه مواصلة مسار المفاوضات، مشيراً إلى أن واشنطن تمتلك "خيارات كثيرة" إذا لم تؤد الجهود الدبلوماسية إلى حل ناجح.

وأكد فانس أن الإدارة الأميركية لا تزال تفضل المسار الدبلوماسي، لكنه شدد على أن إيران إذا لم تقدم التنازلات التي تنتظرها واشنطن، فإن برنامجها النووي سيظل "مدمراً"، كذلك ستبقى قدراتها العسكرية "محطمة"، وفق تعبيره. وفي الشق الأمني، قال نائب الرئيس الأميركي إن ترامب أوضح أن الولايات المتحدة سترد إذا هاجمت إيران السفن، مشيراً إلى أن الإيرانيين لم يستهدفوا أي سفينة خلال الأسبوعين الماضيين، وأن النفط لا يزال يتدفق عبر مضيق هرمز.

12:24 AM

صابر غل عنبري

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صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
توضيح بشأن قطع مقابلة قاليباف مع التلفزيون الرسمي

أصدر المركز الإعلامي، التابع للبرلمان الإيراني، بياناً بشأن قيام هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية بشكل مفاجئ بقطع المقابلة التلفزيونية لرئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، مساء الثلاثاء، أوضح فيه أنه في إطار تنفيذ توجيهات المرشد الأعلى مجتبى خامنئي، بخصوص متابعة الشروط الإيرانية المحددة في تنفيذ مذكرة تفاهم إسلام أباد، أجرى قاليباف، بصفته رئيساً للفرق المفاوض مقابلة توضيحية مع التلفزيون لتقديم تقرير للجمهور الإيراني.

وذكر البيان أن المقابلة سُلّمت للمؤسسة قبل أكثر من ساعتين من موعد بثها، إلا أن بثها توقف من منتصفها. وأشار المركز إلى أن المقابلة كانت مسجلة مسبقاً، وكان أقل ما يُتوقع من مسؤولي الإذاعة والتلفزيون هو التنسيق مع المركز الإعلامي للبرلمان في حال اتخاذ قرار بعدم بث جزء منها.

ولفت البيان إلى أن المواضيع التي تناولها قاليباف ولم تُبث شملت الرد على مزاعم تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية المواقع النووية الإيرانية، وتفاصيل متابعة الإفراج عن الأموال المجمدة، واعتماد 300 مليار دولار لإعادة الإعمار في نص مذكرة التفاهم، إضافة إلى توضيح بشأن ما وصفه البيان بـ"أكاذيب" الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وشرح الرسالة "الاستراتيجية" للمرشد الأعلى بتاريخ 18 يونيو/ حزيران بشأن المفاوضات.

12:17 am

العربي الجديد

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العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
الدوحة
رئيس الوزراء القطري يجتمع مع المبعوثين الأميركيين

أعلنت وزارة الخارجية القطرية، في وقت متأخر الثلاثاء، أن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عقد اجتماعاً في الدوحة مع المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر. وجرى خلال الاجتماع استعراض آخر تطورات المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين في 17 يونيو/ حزيران، والجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة عبر الحوار والدبلوماسية.

التفاصيل عبر الرابط:

محمد بن عبد الرحمن خلال لقاء في المنامة، 25 يونيو 2026 (فرانس برس)
أخبار
التحديثات الحية

رئيس الوزراء القطري يجتمع مع المبعوثين الأميركيين في الدوحة

11:15 pm

العربي الجديد

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طهران
أبرز تطورات الحرب في المنطقة أمس الثلاثاء
  • قاليباف: لن نشارك في أي مفاوضات قبل تلبية شروط مذكرة التفاهم
  • إيران تبحث في الدوحة غداً تنفيذ بنود مذكرة التفاهم
  • الصين تدعو للحفاظ على زخم المفاوضات
  • طهران: لن نلتقي الأميركيين في الدوحة
  • الأنصاري: ويتكوف وكوشنر في الدوحة للقاء الوسطاء فقط
  • بزشكيان: إيران ستلتزم بتعهّداتها إذا التزم الطرف الأميركي
  • طهران: مضيق هرمز لن يعود لسابق عهده
11:12 PM

صابر غل عنبري

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صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
قاليباف: لن نشارك بالمفاوضات ما لم تُنفذ مذكرة التفاهم

قال رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، في مقابلة مع التلفزيون الإيراني، مساء الثلاثاء، إن طهران لن تشارك في المفاوضات بشأن الاتفاق النهائي ما لم تُنفذ أميركا تعهداتها بالكامل المنصوص عليها في مذكرة التفاهم التي أبرمتها معها في الـ17 من يونيو/حزيران الجاري بوساطة قطرية وباكستانية. وأوضح قاليباف، الذي يترأس كذلك وفد بلاده التفاوضي، أنه لا توجد حالياً أي مفاوضات، قائلاً إن الهجمات الأميركية خلال الليالي الأخيرة ضد إيران كانت انتهاكاً لتفاهم وقف إطلاق النار.

وفيما أكد أن إيران ردّت وسترد على أي اعتداء، أوضح قاليباف أن استهداف "القواعد الأميركية" في البحرين والكويت جاء رداً على خرق وقف إطلاق النار. ومع ذلك اعتبر أن تلك التطورات تظهر تمسك إيران بتنفيذ مذكرة التفاهم، وأن بلاده تواصل مسار الحوار، لكنها "مستعدة للحرب" إذا لم يلتزم الطرف الأميركي بتعهداته.

قاليباف خلال لقائه قائد الجيش الباكستاني في طهران، 16 إبريل 2026 (Getty)
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قاليباف: لن نشارك بمفاوضات الاتفاق النهائي ما لم تُنفذ مذكرة التفاهم

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بيروت حمود
محمد البديوي
صابر غل عنبري
بشير البكر
رويترز
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