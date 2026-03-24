- أكد الجنرال علي عبداللهي أن القوات المسلحة الإيرانية أفشلت مخططات العدو بفضل الدعم الشعبي، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل تبحثان عن مخرج من الحرب بعد فشل تحقيق أهدافهما. - أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ الموجة التاسعة والسبعين من عملية "الوعد الصادق 4"، مستهدفاً مواقع أمنية في تل أبيب باستخدام صواريخ وطائرات مسيّرة، مما أدى إلى تصاعد الدخان واندلاع حرائق. - لم تُطرح أي مقترحات لوقف إطلاق النار، واعتبر النائب يعقوب رضازاده أن تصريحات ترامب جزء من حرب نفسية تهدف للتحكم في أسعار النفط.

أكد فرمانده قرارگاه "خاتم الأنبياء" للعمليات الحربية الإيرانية، الجنرال علي عبداللهي، اليوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة الإيرانية تمكنت خلال 25 يوماً مرّت على الحرب على البلد، بفضل ما سماه "دعماً شعبياً ملحمياً"، من "إفشال مخططات العدو"، قائلاً إن بلاده تمضي قدماً على "طريق النصر النهائي"، على حد تعبيره.

وأضاف عبداللهي، حسب ما أورده التلفزيون الإيراني، أن الولايات المتحدة وإسرائيل "بعد هذه الهزيمة" تبحثان عن "مخرج للخروج من هذه الحرب التي أشعلتاها"، قائلاً إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "أصبح يلجأ إلى قادة بعض الدول للخروج من الحرب"، بعد ما وصل، حسب قوله، إلى "يأس من تحقيق أهدافه وإدراك الحقائق الميدانية وتورطه في المستنقع".

غير أن قائد العمليات الحربية الإيرانية شدد على أن القوات المسلحة الإيرانية "ستواصل الدفاع حتى تحقيق نصر كامل"، على حد تعبيره.

الموجة التاسعة والسبعون للهجمات الإيرانية

إلى ذلك، أعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان رسمي، تنفيذ الموجة التاسعة والسبعين من عملية "الوعد الصادق 4"، مستهدفاً مواقع أمنية واستخباراتية في شمال ووسط تل أبيب، إضافة إلى مراكز تجارية ولوجستية مرتبطة بالجيش الإسرائيلي في مناطق رامات غان والنقب، وكذلك مركز رئيسي للإدارة واللوجستيات العسكرية في بئر السبع.

وقال البيان إن العملية نُفذت باستخدام صواريخ من طراز "كاسر خيبر" و"عماد" و"سجيل"، إلى جانب طائرات مسيّرة هجومية تابعة لقوة الجو-فضاء في الحرس الثوري، مشيراً إلى أن هذه الهجمات "تجاوزت أنظمة الدفاع متعددة الطبقات".

وأضاف البيان أن الهجمات "أدت إلى تصاعد أعمدة من الدخان واندلاع حرائق في مناطق مختلفة، وإلى لجوء أعداد كبيرة من السكان إلى الملاجئ لفترات طويلة"، معتبراً ذلك دليلاً على "تعطل أنظمة الدفاع الجوي".

كما اتهم البيان الولايات المتحدة وإسرائيل بفرض قيود إعلامية على نشر أخبار وصور الهجمات، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار "التعتيم الإعلامي" على التطورات الميدانية.

لا مقترح لوقف إطلاق النار

في سياق متصل، قال النائب يعقوب رضازاده، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، في مقابلة مع وكالة "إيسنا" للأنباء الإيرانية، إن "هزيمة العدو قريبة"، بحسب تعبيره.

وأضاف رضازاده أنه "لم يُطرح أي نوع من المفاوضات أو المحادثات أو المقترحات لوقف الحرب أو وقف إطلاق النار من قبل الجهاز الدبلوماسي أو الحكومة أو القوات المسلحة في إيران".

كما علّق على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن تمديد مهلة إعادة فتح مضيق هرمز إلى خمسة أيام، معتبراً أن هذا التصريح "يرتبط بمحاولة التحكم في أسعار النفط في الأسواق العالمية وربما تحقيق أهداف عسكرية"، وفق قوله.

وقال البرلماني الإيراني إن مواقف ترامب تجاه إيران "متناقضة"، مضيفاً أن ما يجري "يُعدّ جزءاً من حرب نفسية"، لافتاً إلى أن هذه التصريحات تعكس، بحسب رأيه، "إخفاق التوقعات المتعلقة بتحقيق نصر في هذه الحرب".

وأعلن الجيش الإيراني في بيان جديد حمل رقم 41 أنه منذ فجر اليوم الثلاثاء استهدف، عبر هجمات بطائرات مسيّرة، صناعات "رافائيل" العسكرية في حيفا، إضافة إلى منشآت الصناعات الجوية التابعة لإسرائيل قرب مطار بن غوريون، وكذلك طائرات التزوّد بالوقود الموجودة في المطار.