الجيش النيجيري يؤكد وصول قوات أميركية للبلاد

أعلنت نيجيريا وصول نحو 100 جندي أميركي مع معدات إلى الدولة الواقعة في غرب أفريقيا للمساعدة في تدريب الجنود النيجيريين. وقال الجيش النيجيري في بيان إنّ وصول القوات جاء بعد طلب قدمته الحكومة النيجيرية للحكومة الأميركية للمساعدة في التدريب والدعم الفني وتبادل المعلومات الاستخبارية.

ويأتي نشر القوات في أعقاب تهدئة التوترات التي حدثت بين الولايات المتحدة ونيجيريا عندما وجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب تهديدات ضد نيجيريا بسبب مزاعم بأن الحكومة لا تحمي مواطنيها المسيحيين.

وكانت السلطات النيجيرية والأميركية أعلنت في 11 فبراير/شباط الجاري أن الولايات المتحدة تعتزم نشر 200 جندي في نيجيريا لتدريب قواتها المسلحة في حربها ضد التنظيمات المسلحة. وقال الجنرال سامايلا أوبا، المتحدث باسم وزارة الدفاع النيجيرية بحسب ما نقلته وكالة "فرانس برس" في حينه: "سنستعين بقوات أميركية للمساعدة في التدريب والدعم الفني".

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال أول من كشف خطة نشر الجنود الذين سينضمون إلى فريق أميركي صغير موجود في نيجيريا للمساعدة على تحديد أهداف للضربات الجوية. وأفادت الصحيفة أن القوات الأميركية الإضافية التي يتوقع وصولها خلال الأسابيع المقبلة، ستوفر "التدريب والتوجيه الفني"، بما في ذلك مساعدة القوات النيجيرية على تنسيق عمليات تشمل ضربات جوية وأخرى برية.

وتتعرض نيجيريا لضغوط دبلوماسية من الولايات المتحدة بسبب انعدام الأمن الذي يصفه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه "اضطهاد" و"إبادة جماعية" ضد المسيحيين. ورغم وجود حالات استهداف للمسيحيين، يتعرض المسلمون أيضاً للقتل بأعداد كبيرة. وصرّح مسعد بولس، كبير مستشاري ترامب للشؤون العربية والأفريقية، العام الماضي بأن جماعة بوكو حرام وتنظيم داعش "يقتلان من المسلمين أكثر من المسيحيين".

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)