الجيش اللبناني يكثف مهامه جنوباً وإسرائيل تضغط لإلزامه تفتيش المنازل

- تتكثف الجهود في لبنان لإعادة التواصل مع واشنطن وقيادة الجيش اللبناني، وسط ضغوط دولية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وتهديدات بتوسيع العمليات نحو بيروت. تتزامن هذه الجهود مع اقتراب انتهاء مهلة الجيش لسحب السلاح من جنوب الليطاني. - يواجه الجيش اللبناني ضغوطاً وانتقادات لكنه يواصل مهامه لحصر السلاح بالتعاون مع قوات اليونيفيل، مع التركيز على السلم الأهلي ورفض مداهمة المنازل. - أكد نبيه بري على دعم الجيش اللبناني كمؤسسة ضامنة للبنان، داعياً إلى استكمال معركة الاستقلال وتحصين السيادة الوطنية، مع التركيز على الجنوب.

تتكثف الجهود الداخلية في لبنان على مستوى إعادة قنوات التواصل على خطّي واشنطن وقيادة الجيش اللبناني، وكذا رفع وتيرة الاتصالات الدولية من أجل الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها، خصوصاً بعد التصعيد الخطير في الأيام الماضية، وتزايد منسوب التهديدات الإسرائيلية بتوسعة العمليات باتجاه بيروت ومناطق أخرى في العمق اللبناني.

ومع اقتراب انتهاء مهلة الجيش لسحب السلاح من جنوب نهر الليطاني، بحلول نهاية العام الجاري، يشهد لبنان ضغوطاً كبرى، تتخذ أشكالاً عدّة، منها عسكرية من خلال اعتماد إسرائيل معادلات جديدة، باستهداف مناطق مكتظة بالسكان، ومخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين، وزيادة الاعتداءات بقاعاً، واستئنافها إنذارات الإخلاء للسكان، إلى جانب توسِعة مساحات احتلالها لأجزاء في الجنوب، وبنائها الجدران، وتهديدها أيضاً باستهدافها بلدات ومنازل، على غرار ما حصل أمس الأربعاء في بيت ليف.

كذلك، تتخذ الضغوط شكلاً "أميركياً" من خلال التهديدات المباشرة والمبطنة، بفرض عقوبات على لبنان، واتخاذ إجراءات بحقه، ووقف المساعدات عنه، وعدم تقديم الدعم له، سواء لناحية إعادة الإعمار أو النهوض الاقتصادي، في حال لم يتم نزع سلاح حزب الله وقطع مسارات تمويله والقيام بالإصلاحات المطلوبة. وبلغ الضغط أشدّه بالهجمة التي حصلت على قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل، واستدعت إلغاء زيارته إلى واشنطن.

وتأتي الهجمة على الجيش لأسباب عدة، غير معلنة، لكن مُسرّبة، ترتكز على أن البيانات التي يصدرها تكون موجهة ضد إسرائيل، ووصفها بـ"العدو"، إلى جانب بعض الانتقادات التي تطاول طريقة تطبيقه لخطة حصر السلاح، خصوصاً مع رفضه طلب إسرائيل تفتيش المنازل وإجراء مداهمات فيها لنزع السلاح، علماً أن من أهداف الضغوط أيضاً دفع لبنان إلى قبول التفاوض المباشر مع إسرائيل، وهو ما تصبو إليه أميركا ومن خلفها إسرائيل، الأمر الذي سبق أن تحدث عنه الموفد الأميركي توم برّاك، بدعوته الرئيس اللبناني جوزاف عون إلى الاتصال برئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لـ"التخلص من كل الرواسب".

في الإطار، قالت مصادر حكومية لـ"العربي الجديد" إنّ "لبنان يواصل اتصالاته، سواء داخلياً لتوحيد المواقف بخصوص التطورات الأخيرة، وكذلك خارجياً مع أميركا، لتصحيح الوضع بعد ما حصل مع قائد الجيش، والوقوف عند تفاصيله وخلفياته، خصوصاً أن هناك استغراباً لبنانياً مما حصل، باعتبار أنّ موقف أميركا كان مرحّباً بمهام الجيش، وهو ما عبّر عنه رئيس لجنة وقف العمليات العدائية (ميكانيزم) الجنرال الأميركي جوزف كليرفيلد، بتوقفه إيجاباً عند العمليات التي يقوم بها جنوبي نهر الليطاني".

وأشارت المصادر إلى أن "لبنان سيكثف اتصالاته، خصوصاً على خطّي أميركا وفرنسا، من أجل التحرك سريعاً والضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها وبدء مسار التفاوض، خصوصاً أن المخاوف بدأت ترتفع من ما تحمله المرحلة المقبلة من تطورات ميدانية"، مشددة على أن "لبنان لن يتوقف عن مناشدة الدولة المساعدة، ولن يتوقف عن الإشارة إلى انتهاكات إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار، في حين التزم هو بالقرار منذ دخوله حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024".

على صعيدٍ ثانٍ، قال مصدر عسكري في الجيش اللبناني لـ"العربي الجديد"، إنه "رغم كل الانتقادات والحملات التي يتعرّض لها الجيش، منها داخلياً وكذلك خارجياً، فهو مستمرّ في أداء مهامه، وعملياته على الأرض تشهد له، وسيواصل تنفيذ خطته حتى تطبيق المرحلة الأولى نهاية العام الجاري، وسيقدم تقريره الثالث للحكومة الشهر المقبل".

وأشار المصدر إلى أن "الجيش يتبلّغ من لجنة الميكانيزم، في بعض الحالات، بضرورة تفتيش أماكن معينة في بلدات محددة، ربطاً بتقارير إسرائيلية وتحذيرات من قصفها، لكنه بالأساس يعمل على تفكيك المنشآت ومخازن الأسلحة والذخائر، ويكثف دورياته في جنوب الليطاني والحواجز التي يقيمها إلى جانب الأنشطة التي يقوم بها مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة (يونيفيل)، أما مسألة مداهمة المنازل، فهذه مسألة أخرى، والجيش قال ويكرّر دوماً أن هدفه الأساسي الحفاظ على السلم الأهلي".

ولفت المصدر إلى أن الجيش "دخل أمس إلى بيت ليف بناء على مناشدات الأهالي، وربطاً بالتهديدات التي أطلقها المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، بزعمه رصد نشاط لحزب الله، ونفذ انتشاراً فيها، وهو سيبقى في خدمة الأهالي ولحمايتهم، وسبق أن رفض سابقاً مغادرة مراكزه حتى تلك التي كانت قريبة من الإنذارات الإسرائيلية". وأشار إلى أن الجيش يكثف انتشاره ودوراته، منها مع اليونيفيل، لكنه يكرّر أيضاً ضرورة انسحاب إسرائيل من النقاط التي تحتلها من أجل استكمال انتشاره جنوبي الليطاني.

بري: يجب مكافأة الجيش اللبناني لا التحريض عليه

وبمناسبة الذكرى الثانية والثمانين للاستقلال، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري إن "الاستقلال هو امتحان يومي للبنانيين شعباً وجيشاً ولسائر السلطات، وهو دعوة دائمة لهم لاستكمال معركة استقلال الوطن وتحصينه من الارتهان والخضوع، وصون السيادة، وتحصين الإرادة الوطنية من التبعية، وتحرير الأرض والإنسان من براثن الاحتلال، والسعي الحثيث لتأمين كل مستلزمات الدعم والمؤازرة لتمكين الجيش من تحقيق وإنجاز كل المهام المنوطة به".

وأشار بري إلى أن الجيش "مؤسسة ضامنة وحامية للبنان واللبنانيين ولسلمهم، وبالطبع لمكافأة قيادتها وجنودها وضباطها ورتبائها على عظيم ما يقدمون، وليس التشكيك والوشاية والتحريض عليهم في الداخل والخارج واستهداف دورهم الوطني". واعتبر أن كل اللبنانيين وكل قواهم السياسية هم "أمام اختبار مصيري لمدى استحقاقهم الاستقلال بكل ما يمثل من مفاهيم وأبعاد وقيم وطنية". وقال إن "ميدان هذا الاختبار اليوم هو الجنوب الذي يجسّد صورة مصغرة عن لبنان"، مضيفاً "هناك مقياس الوطنية والانتماء الحقيقي، وهناك تختبر جدية كل السلطات الرسمية وفاء بكل التزاماتها، وخاصة إعادة الإعمار وبذل كل جهد مستطاع لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل".