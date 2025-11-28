الجيش اللبناني يقيّم عملياته جنوبي نهر الليطاني: التنفيذ تجاوز 80%

- يواصل الجيش اللبناني، بقيادة العميد الركن نيكولا تابت، تنفيذ خطة حصرية السلاح جنوب الليطاني، حيث تم ضبط 230 ألف قطعة سلاح، بالتعاون مع قوات اليونيفيل، رغم التحديات الإسرائيلية. - قدمت الحكومة اللبنانية شكوى لمجلس الأمن ضد بناء إسرائيل لجدارين عازلين داخل الحدود اللبنانية، مطالبة بإزالتهما والانسحاب من الأراضي المحتلة، مع التأكيد على الالتزام بالقرار 1701. - تدعم قوات اليونيفيل الجيش اللبناني في تنفيذ خطته، رغم التحديات المستمرة من الانتهاكات الإسرائيلية، وتؤكد على ضرورة احترام القرار 1701 لتحقيق الاستقرار.

كشفت قيادة قطاع جنوب الليطاني في الجيش اللبناني الذي يتولاه العميد الركن نيكولا تابت، عن بعض العمليات التي قام بها الجيش في المنطقة في إطار تطبيق خطة حصرية السلاح، معلناً أن التنفيذ تجاوز نسبة الثمانين في المائة من دون عوائق أو اعتراضات، مشدداً على أن معظم المنازل التي جرى استهدافها من جانب إسرائيل في المنطقة هي منازل مدنية، مشيراً إلى أن الجيش تواصل مع لجنة وقف العمليات العدائية (ميكانيزم) للكشف على المنازل، غير أن الكيان الإسرائيلي رفض ذلك وأصرّ على استهدافها.

وقال تابت خلال لقاء مع الإعلاميين في مقرّ قيادة القطاع في ثكنة بنوا بركات في صور جنوبي لبنان، إن المضبوطات خلال عمليات المسح والتفتيش التي قام بها الجيش بلغت نحو 230 ألف قطعة، شملت ذخائر وأنفاقاً ومنصّات صواريخ وأسلحة، مشيراً إلى أن خطة الجيش لا تتضمّن دخول المنازل إلّا في حالات الجرم المشهود. وأكد تابت عدم التوجّه إلى طلب تمديد للمهلة المحددة لتنفيذ المرحلة الحالية، أي الأولى من خطة الجيش لحصر السلاح، والتي تشمل جنوب نهر الليطاني.

وقالت مصادر عسكرية لبنانية لـ"العربي الجديد"، إن "الجيش ماضٍ في تطبيق خطته، ووفق المراحل التي حددها، رغم حملات التشكيك بعمله، وهو على تعاون مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة (يونيفيل) ولجنة الميكانيزم، ويبذل كل ما يمكن من أجل إنهاء المرحلة الأولى نهاية العام الجاري، علماً أن ما يؤخره هو استمرار احتلال إسرائيل لنقاط جنوبي لبنان، ومواصلة الاعتداءات التي شملت في مرات كثيرة مراكز أممية وللجيش اللبناني". وأشارت المصادر إلى أن "الجيش سيقدّم تقريره الثالث لمجلس الوزراء في جلسة مفترض أن تُعقَد الأسبوع المقبل، والذي يشمل الخطوات التي يقوم بها في إطار تطبيق خطة حصرية السلاح، وسيفصّل فيه العمليات التي قام بها، والتي تؤكد الدور الكبير الذي يقوم به الجيش رغم العوائق والصعوبات والتحديات التي يواجهها".

ولفتت إلى أن "اجتماعاً يُفترض أن يعقد أيضاً الأسبوع المقبل في رأس الناقورة للجنة الميكانيزم، ومن المرتقب أن تشارك به الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس، لكن حتى الساعة لم نتبلغ به رسمياً". وأشارت إلى أن "هناك اتصالات تجري على الصعيد اللبناني الرسمي مع الولايات المتحدة من أجل إعادة تحديد زيارة لقائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى واشنطن، بعد إلغاء الزيارة السابقة، لكن لم يتم بعد تحديد موعد رسمي، وقائد الجيش سيكون متمسّكاً بالدور الذي يقوم به الجيش، وبالتشديد على ضرورة وقف الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الذي مرّ عليه سنة، ولا يزال مخروقاً بشكل يومي".

كذلك، أشارت المصادر إلى أن كل الادعاءات الإسرائيلية غير صحيحة، وهي تدلي بها لتبرير اعتداءاتها، ولتوسعتها في مراحل مقبلة، والجيش يقوم بواجباته، وينفذ خطته بدقة وحكمة، ويحرص كثيراً على الحفاظ على الأمن والسلم الأهلي. وتتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، ضمنها اليوم الجمعة، حيث استهدفت دبابة متمركزة في موقع بياض بليدا منطقة الكيلو 9 بين بلدتي بليدا وعيترون جنوبي لبنان، وذلك في وقت تتواصل فيه التهديدات الإسرائيلية بتوسعة العمليات بزعم منع حزب الله من إعادة بناء ترسانته العسكرية، خصوصاً في حال لم ينزع الجيش السلاح بحلول نهاية العام الجاري.

شكوى لبنانية لمجلس الأمن لإلزام إسرائيل بإزالة جدارين

على صعيد متصل، وبناءً على تعليمات من الحكومة اللبنانية، قدمت وزارة الخارجية والمغتربين، بواسطة بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، شكوى إلى مجلس الأمن الدولي رداً على قيام إسرائيل بانتهاك جديد وخطير لسيادة لبنان، يضاف إلى سلسلة انتهاكاتها العديدة وخروقاتها المستمرة، ويتمثل ببنائها جدارين اسمنتييَن عازلَين على شكل حرف (T) في جنوب غرب بلدة يارون وجنوب شرقها داخل الحدود اللبنانية المعترف بها دولياً.

ويؤدي بناء الجدارين اللذين وثقت وجودهما قوات "اليونيفيل" إلى قضم أراض لبنانية إضافية، ويشكل خرقاً للقرار 1701 (2006)، ولإعلان وقف الأعمال العدائيّة (2024). وطالب لبنان في الشكوى، مجلس الأمن والأمانة العامة للأمم المتحدة، بالتحرك العاجل لردع إسرائيل عن انتهاكاتها للسيادة اللبنانيّة، وإلزامها بإزالة الجدارين، وبالانسحاب الفوري لجنوب الخط الأزرق من كافة المناطق التي لا تزال تحتلها داخل لبنان، بما فيها المواقع الحدودية الخمسة، وبعدم فرض ما تسميه مناطق عازلة داخل الأراضي اللبنانية، وباحترام موجباتها وفق قواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبإتاحة عودة المدنيين اللبنانيّين إلى قراهم الحدودية.

وجددت الحكومة اللبنانية في الشكوى استعدادها للدخول في مفاوضات مع إسرائيل لإزالة الاحتلال ووقف الاعتداءات، وأعادت التأكيد على التزامها المضي قدماً بتنفيذ تعهداتها لجهة تطبيق قرار مجلس الأمن 1701 كاملاً دون اجتزاء أو انتقاء، كما وإعلان وقف الأعمال العدائية، بما يؤدي إلى استعادة الدولة اللبنانية قرار السلم والحرب، وحصر السلاح بيدها وبسط سيادتها على جميع أراضيها بواسطة قواها الذاتية حصراً.

واستعرض لبنان أيضاً في الشكوى التي قدمها الجهود التي يقوم بها الجيش اللبناني، لتنفيذ الخطة الوطنية الهادفة إلى حصر السلاح بيد الدولة، وتعزيز انتشاره جنوب الليطاني، بالتنسيق مع اليونيفيل وآلية المتابعة. وقالت اليونيفيل في بيان أمس الخميس، إنه "قبل عام، دخل اتفاق وقف الأعمال العدائية حيّز التنفيذ، مؤكداً الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 1701 باعتباره الطريق نحو الاستقرار، ومنذ ذلك الحين، تتعاون اليونيفيل مع شركائها للمساعدة في ضمان استقرار جنوب لبنان".

وأضافت "خلال العام الماضي، استمر حفظة السلام في القيام بالدوريات، ودعم إعادة انتشار الجيش اللبناني ثم عملياته لضمان حصرية السلاح في جنوب نهر الليطاني، والمساعدة في فتح الطرق وازالة المخاطر، كما سهّلوا الأنشطة لدعم جهود التعافي. ومع ذلك هناك تحديات كثيرة، منها أسلحة ومعدات غير مصرح بها تُكتشف، والجيش الإسرائيلي يستمر بالاحتفاظ بمواقع داخل الأراضي اللبنانية، وقد سُجل أكثر من 10,000 انتهاك جوي وبرّي خلال الأشهر الاثني عشر الماضية".

وشددت على أنه "يبقى الاحترام التام للقرار 1701، نصاً وروحاً، السبيل لتحقيق الهدوء الدائم"، لافتة إلى أن "المدنيين على طول الخط الأزرق عانوا كثيراً نتيجة هذه الأعمال العدائية، ويجب أن تظل سلامتهم واستقرار المنطقة أولوية قصوى".