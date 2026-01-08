الجيش اللبناني يعمل لإعداد خطة لـ"سحب السلاح" شمالي الليطاني

- أعلن وزير الإعلام اللبناني عن خطة لسحب السلاح شمالي الليطاني، بعد نجاح المرحلة الأولى جنوبًا، بهدف حصر السلاح بيد القوات المسلحة اللبنانية وتعزيز الأمن، وسط تحديات الاحتلال الإسرائيلي والخروقات المستمرة. - أكد الرئيس اللبناني دعمه لجهود الجيش في استعادة السيادة، داعيًا المجتمع الدولي لدعم لبنان في تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار ومنع وصول الأسلحة لغير القوات المسلحة، مع التركيز على إعادة الإعمار وعودة النازحين. - تستعد إسرائيل لمواجهة محتملة مع حزب الله، معتبرة جهود نزع سلاحه غير كافية، وتواصل غاراتها في لبنان، مما يزيد التوترات.

أعلن وزير الإعلام اللبناني بول مرقص، اليوم الخميس، أن قيادة الجيش ستعمل على "إعداد خطة لسحب السلاح شمالي الليطاني على أن تعرضها على مجلس الوزراء" في فبراير/ شباط المقبل، وذلك في أعقاب جلسة لمجلس الوزراء قدم خلالها قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل تقريراً حول حصر السلاح في جنوب الليطاني، أمام المجلس، الذي يقف أمام قرار حاسم بالانتقال من المرحلة الأولى إلى الثانية في خطة حصر السلاح.

وقال مرقص إن "مجلس الوزراء اطّلع على عرض قيادة الجيش حول خطّة سحب السلاح، وأثنى على جهود المؤسسة العسكرية وما تقوم به"، موضحاً أن "مجلس الوزراء أقرّ معظم البنود المدرجة على جدول أعماله، وهو يتابع موضوع القطاع العام والمدرّسين، وسيعقد جلسات خاصة في هذا الصدد".

وقال الجيش اللبناني، في بيان اليوم، إنّ خطته لحصر السلاح دخلت مرحلة متقدمة "بعد تحقيق أهداف المرحلة الأولى بشكل فعّال وملموس على الأرض"، مؤكداً التزامه الكامل بتولي وممارسة المسؤولية الحصرية عن حفظ الأمن والاستقرار في لبنان، ولا سيما في منطقة جنوب نهر الليطاني، فيما زعم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أن جهود لبنان لنزع السلاح "مشجعة، لكنها غير كافية بتاتاً".

وأكد الجيش اللبناني في بيانه أن المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح ركّزت على توسيع حضور الجيش، وتأمين المناطق الحيوية، وبسط السيطرة على الأراضي التي أصبحت تحت سلطته في قطاع جنوب الليطاني، باستثناء الأراضي والمواقع التي لا تزال خاضعة للاحتلال الإسرائيلي. وأشار الجيش إلى أنّ "العمل في القطاع ما زال مستمرّاً، إلى حين استكمال معالجة الذخائر غير المنفجرة والأنفاق، إضافة إلى طلبات اتخاذ الإجراءات (RFAs)، لتثبيت السيطرة، وذلك بهدف منع الجماعات المسلحة من إعادة بناء قدراتها، بشكل لا عودة عنه".

تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء اللبناني الصادر بتاريخ ٥ آب ٢٠٢٥، يؤكد الجيش التزامه الكامل بتولي وممارسة المسؤولية الحصرية عن حفظ الأمن والاستقرار في لبنان، مع سائر الأجهزة الأمنية، ولا سيما في منطقة جنوب نهر الليطاني، وذلك وفاءً لواجباته المنصوص عليها في الدستور اللبناني والقوانين… pic.twitter.com/HIUaJpfznf — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) January 8, 2026

وتابع: "كما ستقوم قيادة الجيش بإجراء تقييم عام وشامل للمرحلة الأولى من خطة درع الوطن، ليُبنى عليه في تحديد مسار المراحل اللاحقة من الخطة الموضوعة". وأكد الجيش اللبناني في البيان، أنّ استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية واحتلال عدد من المواقع داخلها، وما يترافق مع ذلك من إقامة مناطق عازلة تُقيّد الوصول إلى بعض المناطق "تنعكس سلباً على إنجاز المهام المطلوبة، خصوصاً في جوار هذه المناطق، وبالتالي على بسط سلطة الدولة اللبنانية وحصر السلاح بيد قواتها المسلحة دون استثناء".

Image

عون يقدّر دور الجيش اللبناني في بسط سلطة الدولة

إلى ذلك، عبّر الرئيس اللبناني جوزاف عون عن دعمه لبيان الجيش، معرباً عن تقديره لدوره في بسط سلطة الدولة واستعادة سيادتها على أراضيها كافة، وفي تعزيز الأمن والاستقرار، ولا سيّما في جنوب لبنان. وشدد عون في بيان على أن انتشار القوى المسلحة اللبنانية جنوب نهر الليطاني، يندرج ضمن قرار وطني جامع يستند إلى الدستور وقرارات الدولة والالتزامات الدولية ذات الصلة، مؤكداً في الوقت ذاته أن تثبيت الاستقرار المستدام يبقى مرتبطاً بمعالجة القضايا العالقة التي تعيق بسط سلطة الدولة بصورة كاملة، بما في ذلك استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من الأراضي اللبنانية، وإقامة مناطق عازلة داخلها. إضافة إلى الخروقات المتواصلة للسيادة اللبنانية براً وبحراً وجواً.

وأكد أن الانسحاب الإسرائيلي واحترام وقف الأعمال العدائية وإطلاق الأسرى، تشكّل عاملاً أساسياً في سبيل تمكين الدولة من ممارسة سيادتها، وتأمين العودة الآمنة للمدنيين النازحين، وإطلاق مسار منظّم لإعادة إعمار المناطق الجنوبية المتضررة. وجدد التزام لبنان باتفاق وقف إطلاق النار، داعياً المجتمع الدولي إلى مساعدة لبنان لتطبيق الاتفاق، وذلك عبر التزامهم جميعاً، بما تضمنه من دعم للبنان، لمنع وصول أي أسلحة أو مواد ذات صلة، إلى أي جهة في لبنان، ما عدا القوى المسلحة اللبنانية. كذلك عبر الإسراع في دعم قدرات الجيش اللبناني، بما يمكّنه من مواصلة مهامه الوطنية، وضمان التزام جميع الأطراف بوقف الانتهاكات، ومنع أي إجراءات أحادية من شأنها تقويض الاستقرار.

وعقب جلسة مجلس الوزراء، ثمن رئيس الحكومة نواف سلام "الجهود الكبيرة التي بذلها الجيش اللبناني، قيادةً وضباطاً وأفراداً، في الانتهاء من المرحلة الأولى من خطته لتنفيذ قرار الحكومة القاضي بحصرية السلاح وبسط سلطة الدولة بقواها الذاتية على كامل الأراضي اللبنانية". وأكد في بيان "الحاجة الملحّة إلى دعم الجيش اللبناني لوجستياً ومادياً، بما يعزّز من قدراته على تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة الممتدة بين نهر الليطاني ونهر الأوّلي، والمراحل التي تليها".

وشدد سلام على أن "تثبيت عودة الأهالي إلى منطقة جنوب الليطاني يُعدّ أولوية بعد إنجاز أهداف المرحلة الأولى، وعلى هذا الأساس ستسرّع الحكومة عجلة إعادة الإعمار في الجنوب خلال الأسابيع المقبلة"، مؤكداً أن "الدولة اللبنانية تواصل حشد الدعم العربي والدولي للضغط على إسرائيل للانسحاب من النقاط الخمس المحتلّة، ووقف اعتداءاتها المتواصلة، وتأمين عودة أسرانا، بما يتيح تثبيت الاستقرار واستكمال بسط سلطة الدولة على أراضيها كاملة".

بدوره، أعلن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري عن "تأييده البيان الصادر عن قيادة الجيش ولإنجازاته التي كادت تكون كاملة لولا احتلال إسرائيل نقاطاً عديدة، وللخروقات اليومية من قصف وتدمير، ومن العوائق التي تضعها في طريق الجيش، بالرغم من عدم تسلمه أي قدرات عسكرية وعد بها". وحذر في بيان له من "المؤامرة والأطماع التي تقوم بها إسرائيل في الجنوب، ليس آخرها التعرض لقوات اليونيفيل والمطالبة بإنهاء وجودها في الجنوب مما يعرض القرار الدولي 1701 وعدم تنفيذه"، مضيفاً أن "الجنوب أكد ويؤكد أنه متعطش لوجود جيشه وحمايته".

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام، جان بيير لاكروا، اختتم اليوم، المحطة اللبنانية من جولته في المنطقة. ونقلت عنه تأكيده على الدور المتواصل الذي تضطلع به "اليونيفيل" في صون الاستقرار، ودفع عجلة تنفيذ القرار 1701 حتى نهاية ولاية البعثة. وأوضح بيان لـ"اليونيفيل" أن أبرز محطات جولة لاكروا منذ وصوله في 5 يناير/ كانون الثاني، شملت زيارات لمنطقة عمليات اليونيفيل، ولقاءات مع قوات حفظ السلام، وجولات جويّة وبريّة على طول الخط الأزرق، ولقاءات مع كبار المسؤولين اللبنانيين وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى لبنان.

ميدانياً، قالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، إنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت، فجر اليوم الخميس، عملية تفجير كبيرة في بلدة حولا قضاء مرجعيون جنوبي لبنان، مشيرة إلى أن العملية استهدفت مبنى سكنياً مكوناً من ثلاثة طوابق، فيما استهدفت مسيّرة إسرائيلية ورشة قيد الإنشاء في ساحة حسن بيك في بلدة الطيبة في القضاء نفسه. ويأتي ذلك غداة انعقاد اجتماع للجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية "الميكانيزم" في رأس الناقورة جنوبي لبنان، والذي اقتصر هذه المرة على التشكيلة الأساسية العسكرية للجنة المؤلفة من ممثلين عن الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي وضباط أميركيين وفرنسيين، فضلاً عن قائد قوات الأمم المتحدة المؤقتة "يونيفيل"، فيما لم تصدر السفارة الأميركية في بيروت بياناً عن الاجتماع.

نتنياهو: جهود لبنان لنزع سلاح حزب الله "غير كافية"

وفي ضوء هذه التطورات، اعتبرت إسرائيل أن جهود لبنان لنزع سلاح حزب الله "مشجعة، لكنها غير كافية بتاتاً". وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: "ينص اتفاق وقف إطلاق النار بوضوح على أنه يجب نزع سلاح حزب الله بالكامل.. هذا شرط أساسي لأمن إسرائيل ولمستقبل لبنان". وأضاف "الخطوات التي تتخذها حكومة لبنان والجيش اللبناني في هذا الاتجاه هي بداية مشجّعة، لكنها بعيدة عن أن تكون كافية، كما تدلّ على ذلك جهود حزب الله لإعادة التسلّح وترميم بنيته التحتية الإرهابية بدعم إيراني".

استعدادات إسرائيلية

إلى ذلك، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي استعداداته لتوجيه ضربة إلى حزب الله في لبنان، رغم اعترافه بعدم رصد استعدادات لدى الأخير للتصعيد. ونقلت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الخميس، عن مصادر أمنية، أنه لم تُرصد أي عملية انتشار لمسلحي حزب الله في لبنان استعداداً لمواجهة محتملة مع إسرائيل، رغم التقارير التي نُشرت في الأيام الأخيرة. ومع ذلك، يشدّد جيش الاحتلال على أنه، حتى في غياب مؤشرات لعمل فوري، قد يحدث تصعيد محدود لكنه متواصل، يُطلق خلاله حزب الله عدداً قليلاً من الصواريخ يومياً. وفي حال تجدد القتال، يقدّر الجيش أن الحزب ما زال قادراً على التسبب بشلل طويل الأمد في المنطقة الشمالية، وإلحاق أضرار واسعة بالجبهة الداخلية الإسرائيلية.

وفقاً لتقديرات في جيش الاحتلال الإسرائيلي، فإن التهديدات والرسائل التي يبعث بها حزب الله في الآونة الأخيرة نابعة، بالأساس، من وضعه الداخلي في لبنان، من أزمة اقتصادية عميقة، وضغط سياسي متزايد، ومطالب من جهات داخلية ودولية بنزع سلاحه. لذلك، يقول الجيش إن حزب الله يحاول الحفاظ على صورته قوةَ ردعٍ. وفي المنظومة الأمنية، يُقدّر أن الحزب قد يرد عسكرياً على إحدى عمليات الجيش الإسرائيلي، حتى لو لم يكن معنيّاً بتصعيد واسع.

ونقلت الصحيفة نفسها عن مصادر أمنية، قولها إن مثل هذا السيناريو قد يتدهور بسرعة إلى مواجهة كبيرة لا تخدم مصالح أي من الأطراف. وعلى الرغم من أن التقديرات تشير إلى عملية محدودة نسبياً، تخشى المنظومة الأمنية من أنها قد تؤدي إلى تبعات خطيرة على بلدات الشمال ومستوطناته، من قبيل إخلاء السكان مرة أخرى، وخطوات يصعب التنبؤ بتداعياتها.

سيناريو التوغّل في الأراضي اللبنانية

احتمال آخر تستعد له المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، هو توغّل جديد في الأراضي اللبنانية بقوات كبيرة. ومع ذلك، وفق تقديرات مصادر أمنية، لا يزال احتمال تنفيذ خطوة واسعة النطاق منخفضاً في هذه المرحلة، وذلك أساساً بسبب الثمن المدني والإقليمي الذي قد يترتب عن مثل هذا التحرك لجميع الأطراف. ويؤكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أن حزب الله يواجه صعوبة في العمل في المناطق القريبة من الحدود، مضيفاً أن المنطقة العازلة، إلى جانب النشاط العملياتي والاستخباري الواسع للأجهزة الإسرائيلية، يحدّان من حرية عمل الحزب.

في غضون ذلك، يواصل جيش الاحتلال السيطرة على خمسة مواقع داخل الأراضي اللبنانية، وينفّذ غارات شبه يومية في لبنان، بذريعة إحباط محاولات حزب الله لإعادة بناء قوته. وتزعم إسرائيل أن لدى الحزب اليوم ترسانة عسكرية واسعة تشمل عشرات الآلاف من الصواريخ لمسافات مختلفة، وطائرات مسيّرة، ووسائل قتالية إضافية، وأنه ينجح في استعادة جزء من قدراته. ورغم الخروقات الإسرائيلية اليومية، يدّعي الجيش أن هذه التحركات تُعدّ خرقاً للاتفاقيات القائمة، لكنه يشدّد على أن قرار تغيير السياسة أو الشروع في عملية واسعة النطاق هو بيد المستوى السياسي.

"عمليات جزّ العشب"

من جانبها، أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت باستعداد إسرائيل لشنّ عملية مركّزة ومحدودة زمنياً ضد حزب الله، من دون الدخول في حرب فعلية، بل "عملية أكثر كثافة من المعتاد" منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024. وحتى يحدث ذلك، ستواصل إسرائيل ما تسميه بـ"عمليات جزّ العشب"، في إشارة إلى عمليات القصف اليومية التي تنفّذها، وهي مستعدة لزيادتها، فيما يواصل جيش الاحتلال بناء قدرات واستعدادات لعملية أكثر قوة ضد حزب الله.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، لولا التطورات الأخيرة في إيران، ومراقبة إسرائيل من كثب لما يحدث هناك، لربما لم يكن هناك أيّ تردّد على الإطلاق من قبل إسرائيل، ولكانت قد نفّذت خطة الهجوم التي جهّزتها ضد حزب الله، بعد أن حصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على ضوء أخضر لذلك من الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الاستعدادات من جانبه قد اكتملت، وأنّ الحسم الآن يتعلّق أساساً بمسألة التوقيت.