قال الجيش اللبناني، في بيان، اليوم الخميس، إنّ خطته لحصر السلاح، دخلت مرحلة متقدمة "بعد تحقيق أهداف المرحلة الأولى بشكل فعّال وملموس على الأرض"، مؤكداً التزامه الكامل بتولي وممارسة المسؤولية الحصرية عن حفظ الأمن والاستقرار في لبنان، ولا سيما في منطقة جنوب نهر الليطاني. يأتي ذلك فيما من المقرر أن يقدم قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل، اليوم الخميس، تقريراً حول حصر السلاح في جنوب الليطاني، أمام مجلس الوزراء الذي يقف أمام قرار حاسم بالانتقال من المرحلة الأولى إلى الثانية في خطة حصر السلاح.

وأكد الجيش اللبناني في بيانه أن المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح ركّزت على توسيع حضور الجيش، وتأمين المناطق الحيوية، وبسط السيطرة على الأراضي التي أصبحت تحت سلطته في قطاع جنوب الليطاني، باستثناء الأراضي والمواقع التي لا تزال خاضعة للاحتلال الإسرائيلي. وأشار الجيش إلى أنّ "العمل في القطاع ما زال مستمرّاً، إلى حين استكمال معالجة الذخائر غير المنفجرة والأنفاق، إضافة إلى طلبات اتخاذ الإجراءات (RFAs)، لتثبيت السيطرة، وذلك بهدف منع الجماعات المسلحة من إعادة بناء قدراتها، بشكل لا عودة عنه".

تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء اللبناني الصادر بتاريخ ٥ آب ٢٠٢٥، يؤكد الجيش التزامه الكامل بتولي وممارسة المسؤولية الحصرية عن حفظ الأمن والاستقرار في لبنان، مع سائر الأجهزة الأمنية، ولا سيما في منطقة جنوب نهر الليطاني، وذلك وفاءً لواجباته المنصوص عليها في الدستور اللبناني والقوانين… pic.twitter.com/HIUaJpfznf — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) January 8, 2026

وتابع: "كما ستقوم قيادة الجيش بإجراء تقييم عام وشامل للمرحلة الأولى من خطة درع الوطن، ليُبنى عليه في تحديد مسار المراحل اللاحقة من الخطة الموضوعة". وأكد الجيش اللبناني في البيان، أنّ استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية واحتلال عدد من المواقع داخلها، وما يترافق مع ذلك من إقامة مناطق عازلة تُقيّد الوصول إلى بعض المناطق "تنعكس سلباً على إنجاز المهام المطلوبة، خصوصًا في جوار هذه المناطق، وبالتالي على بسط سلطة الدولة اللبنانية وحصر السلاح بيد قواتها المسلحة دون استثناء".

ميدانياً، قالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، إنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت، فجر اليوم الخميس، عملية تفجير كبيرة في بلدة حولا قضاء مرجعيون جنوبي لبنان، مشيرة إلى أن العملية استهدفت مبنى سكنياً مكوناً من ثلاثة طوابق، في حين استهدفت مسيّرة إسرائيلية ورشة قيد الإنشاء في ساحة حسن بيك في بلدة الطيبة بنفس القضاء.

دولة الاحتلال تستعد لرفض ما أعلنه الجيش اللبناني

إلى ذلك، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي استعداداته لتوجيه ضربة لحزب الله في لبنان، رغم اعترافه بعدم رصد استعدادات لدى الأخير للتصعيد، في وقت تستعد فيه دولة الاحتلال لرفض ما أعلنه الجيش اللبناني اليوم، حول إنجاز المرحلة الأولى من حصر السلاح.

ونقلت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الخميش، عن مصادر أمنية، أنه لم تُرصد أي عملية انتشار لمسلحي حزب الله في لبنان كاستعداد لمواجهة محتملة مع إسرائيل، رغم التقارير التي نُشرت في الأيام الأخيرة. ومع ذلك، يشدّد جيش الاحتلال على أنه، حتى في غياب مؤشرات لعمل فوري، قد يحدث تصعيد محدود لكنه متواصل، يُطلق خلاله حزب الله عدداً قليلاً من الصواريخ يومياً. وفي حال تجدد القتال، يقدّر الجيش أن الحزب ما زال قادراً على التسبب بشلل طويل الأمد في المنطقة الشمالية، وإلحاق أضرار واسعة بالجبهة الداخلية الإسرائيلية.

وفقاً لتقديرات في جيش الاحتلال الإسرائيلي، فإن التهديدات والرسائل التي يبعث بها حزب الله في الآونة الأخيرة نابعة، بالأساس، من وضعه الداخلي في لبنان، من أزمة اقتصادية عميقة، وضغط سياسي متزايد، ومطالب من جهات داخلية ودولية بنزع سلاحه. لذلك، يقول الجيش إن حزب الله يحاول الحفاظ على صورته كقوة ردع. وفي المنظومة الأمنية، يُقدّر أن الحزب قد يرد عسكرياً على إحدى عمليات الجيش الإسرائيلي، حتى لو لم يكن معنيّاً بتصعيد واسع.

ونقلت الصحيفة نفسها عن مصادر أمنية، قولها إن مثل هذا السيناريو قد يتدهور بسرعة إلى مواجهة كبيرة لا تخدم مصالح أي من الأطراف. وعلى الرغم من أن التقديرات تشير إلى عملية محدودة نسبياً، تخشى المنظومة الأمنية من أنها قد تؤدي إلى تبعات خطيرة على بلدات ومستوطنات الشمال، من قبيل إخلاء السكان مرة أخرى، وخطوات يصعب التنبؤ بتداعياتها.

توغّل في الأراضي اللبنانية

احتمال آخر تستعد له المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، هو توغّل جديد في الأراضي اللبنانية بقوات كبيرة. ومع ذلك، وفق تقديرات مصادر أمنية، فإن احتمال تنفيذ خطوة واسعة النطاق ما يزال منخفضاً في هذه المرحلة، وذلك أساساً بسبب الثمن المدني والإقليمي الذي قد يترتب على مثل هذا التحرك لجميع الأطراف. ويؤكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أن حزب الله يواجه صعوبة في العمل في المناطق القريبة من الحدود، مضيفاً أن المنطقة العازلة، إلى جانب النشاط العملياتي والاستخباراتي الواسع للأجهزة الإسرائيلية، يحدّان من حرية عمل الحزب.

في غضون ذلك، يواصل جيش الاحتلال السيطرة على خمسة مواقع داخل الأراضي اللبنانية، وينفّذ غارات شبه يومية في لبنان، بذريعة إحباط محاولات حزب الله لإعادة بناء قوته. وتزعم إسرائيل أن لدى الحزب اليوم ترسانة عسكرية واسعة تشمل عشرات الآلاف من الصواريخ لمسافات مختلفة، وطائرات مسيّرة، ووسائل قتالية إضافية، وأنه ينجح في استعادة جزء من قدراته. ورغم الخروقات الإسرائيلية اليومية، يدّعي الجيش أن هذه التحركات تُعدّ خرقاً للاتفاقيات القائمة، لكنه يشدّد على أن قرار تغيير السياسة أو الشروع في عملية واسعة النطاق هو بيد المستوى السياسي.

"عمليات جزّ العشب"

من جانبها، أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت باحتمال أن يرفض المسؤولون الإسرائيليون ما أعلنه الجيش اللبناني اليوم، وأن يدّعوا أن سلاح الحزب لم يُنزع فعلياً، بل إن الأخير بدأ حتى بإعادة بناء بنيته التحتية. وفي كل الأحوال، وفقاً للصحيفة، تستعد إسرائيل لعملية مركّزة ومحدودة زمنياً ضد حزب الله، لكن الحديث ليس عن حرب فعلية، بل عن عملية أكثر كثافة من المعتاد منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024. وحتى يحدث ذلك، ستواصل إسرائيل ما تسميه بـ"عمليات جزّ العشب"، في إشارة إلى عمليات القصف اليومية التي تنفّذها، وهي مستعدة لزيادتها، فيما يواصل جيش الاحتلال بناء قدرات واستعدادات لعملية أكثر قوة ضد حزب الله.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، لولا التطورات الأخيرة في إيران، ومراقبة إسرائيل عن كثب لما يحدث هناك، لربما لم يكن هناك أيّ تردّد على الإطلاق من قبل إسرائيل، ولكانت قد نفّذت خطة الهجوم التي جهّزتها ضد حزب الله، بعد أن حصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على ضوء أخضر لذلك من الرئيس الأميركي دونالد ترامب. كما أوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الاستعدادات من جانبه قد اكتملت، وأنّ الحسم الآن يتعلّق أساساً بمسألة التوقيت.