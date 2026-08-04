الجيش اللبناني يضبط صواريخ غراد مهرّبة من سورية

- أعلن الجيش اللبناني عن ضبط صواريخ غراد 122 ملم مهربة من سوريا واعتقال أفراد من شبكة التهريب في جرد عرسال، مع بدء التحقيقات بإشراف القضاء المختص. - يكثف الجيش اللبناني تدابيره الأمنية، خاصة على الحدود، بالتنسيق مع السلطات السورية، في ظل تحديات تنفيذ خطة حصرية السلاح بيد الدولة المتوقفة بسبب العدوان الإسرائيلي. - يواجه الجيش اللبناني تحديات في تنفيذ مهامه بالمناطق الجنوبية وفقاً لاتفاق الإطار مع إسرائيل، مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، مما يعيق استكمال انتشاره وعودة الأهالي.

أعلن الجيش اللبناني ضبط صواريخ غراد من عيار 122 ملم جرى تهريبها من الأراضي السورية إلى الأراضي اللبنانية، وتوقيف مواطنَين من أفراد شبكة التهريب.

وقالت قيادة الجيش اللبناني في بيان، اليوم الثلاثاء، إنه "بتاريخ 4 أغسطس/آب الحالي، ونتيجة المتابعة الأمنية لعمليات التهريب عبر الحدود الشمالية والشرقية، ضبطت وحدة من الجيش في جرد عرسال صواريخ غراد 122 ملم جرى تهريبها من الأراضي السورية إلى الأراضي اللبنانية، إضافة إلى آلية بيك آب كانت تُستخدَم لنقلها، وأوقفت المواطنين (ع.ح.) و(م.و.)، وهما من أفراد شبكة التهريب". وأضافت "كما نفذت عمليات دهم بحثاً عن سائر أفراد الشبكة، وضبطت ذخائر حربية وأعتدة عسكرية. سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف باقي المتورطين".

الجيش اللبناني يكثف تدابيره الأمنية

يأتي ذلك في وقتٍ يكثف الجيش اللبناني إجراءاته وتدابيره الأمنية في مختلف المناطق اللبنانية، خاصة في إطار مكافحة عمليات التهريب على الحدود، في ظلّ تنسيق رسمي لبناني سوري للتعاون الأمني العسكري في هذا المجال. ويُعدّ ضبط الحدود من أولويات السلطات اللبنانية السياسية وأجهزتها الأمنية، وكذلك السورية، وقد شهدت استنفاراً خاصة مع تجدّد العدوان الإسرائيلي على لبنان في 2 مارس/آذار الماضي، إضافة إلى تحشدات، ولا سيما سورية، لمنع أي عمليات تسلّل أو تهريب.

أعلن الجيش توقيف شخصين من أفراد شبكة تهريب صواريخ غراد من سورية إلى لبنان

وأسفرت التدابير الأمنية التي نفذتها وحدات الجيش اللبناني، وأعلِن عنها أمس الاثنين، وشملت عمليات دهم وتسيير دوريات مؤللة وإقامة حواجز ظرفية، عن توقيف 20 شخصاً. ويواجه الجيش اللبناني في هذه المرحلة تحديات غير مسبوقة في ظلّ المهام الكبرى الملقاة عليه، ومحدودية العتاد المتوفر لديه والصعوبات المالية التي يعاني منها، أكبرها، تنفيذ خطة حصرية السلاح بيد الدولة، التي كان مجلس الوزراء كلّفه بها في أغسطس/آب 2025، وأنجز مرحلتها الأولى التي تشمل قطاع جنوب نهر الليطاني، قبل أن تتوقف بفعل تجدّد العدوان على لبنان في 2 مارس الماضي.

الضوء مسلط على الجيش اللبناني

ويسلط الضوء اليوم على الجيش اللبناني لتنفيذ مهامه في إطار المناطق التجريبية جنوب لبنان، ربطاً باتفاق الإطار الذي وقع عليه لبنان وإسرائيل في واشنطن بتاريخ 26 يونيو/حزيران الماضي، والتي بدأت أولى مراحلها في 3 بلدات جنوبية، فرون وصريفا غير المحتلتين وزوطر الغربية، التي كان مسيطراً عليها بالنار، وقد بدأ الجيش اللبناني انتشاره فيها يوم 21 يوليو/تموز الماضي، وتمكن الأهالي من الدخول اليها في اليوم الرابع من الانتشار.

ويؤكد الجيش اللبناني في أكثر من تصريح وبيان ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية وكامل العمليات العسكرية في الجنوب، من عمليات تجريف ونسف وإحراق منازل وغيرها، وانسحاب إسرائيل من المناطق التي تحتلها حتى يتمكن من تنفيذ مهامه بالشكل اللازم، مشدداً على أن استمرار هذه الانتهاكات يعيق استكمال انتشار الجيش اللبناني وفق التفاهمات القائمة، ويمنع عودة الأهالي إلى قراهم وبلداتهم وإرساء الاستقرار في الجنوب.

وفي إطار مواقفه، أكد قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل أن التحديات أمامنا كبيرة، ولا خيار لنا سوى الاستمرار في التضحية والعطاء، مشيراً إلى أن "الفتنة الداخلية هي أحد أهداف الاحتلال الإسرائيلي، ويجب مواجهتها"، مشدداً على ضرورة مواصلة التدريب وتعزيز قدرات الوحدات في ظل ما يشهده لبنان من تحديات.

وفي الأول من أغسطس الحالي، احتفل الجيش اللبناني بعيده الواحد والثمانين، مشدداً على أن حجم المهمات الملقاة عليه يفرض تعزيز قدرات المؤسسة العسكرية وتمكينها من مواجهة التحديات، والاستفادة من التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، لا سيما أنّ دعم الجيش هو استثمار في استقرار لبنان وأمن المنطقة.