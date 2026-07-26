الجيش اللبناني: الاحتلال يواصل انتهاكاته ويعرقل الانتشار جنوب البلاد

- يواصل الجيش اللبناني إدانة اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي وخرقها للتفاهمات والقوانين الدولية جنوب البلاد، مما يعيق انتشار الجيش وعودة الأهالي إلى قراهم. - بدأت القوات اللبنانية الانتشار في زوطر الغربية ضمن المرحلة الأولى من تطبيق "المناطق التجريبية"، بهدف نزع سلاح حزب الله وحظر أي وجود عسكري خارج القوى الحكومية. - أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية لتحقيق الاستقرار وتمكين الدولة من بسط سيادتها.

ندد الجيش اللبناني اليوم الأحد، بمواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتداءاتها وخرقها التفاهمات القائمة والقوانين الدولية جنوبي البلاد، متهماً إياها بإعاقة استكمال انتشاره، بموجب اتفاق الإطار الذي وقّعه البلدان يونيو/حزيران الماضي. وقال الجيش في بيان: "تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها وخروقها التفاهمات القائمة والقوانين الدولية، عبر التدمير الممنهج للمنازل وتجريفها، والقصف والتمشيط بالأسلحة الرشاشة في عدة مناطق جنوبية".

واعتبر أن "استمرار هذه الاعتداءات يعوق استكمال انتشار الجيش وفق التفاهمات القائمة، ويمنع عودة الأهالي إلى قراهم وبلداتهم وإرساء الاستقرار في الجنوب". واتّهم القوات الإسرائيلية بأنها قامت بـ"إطلاق النار قرب نقاط تمركز الجيش في كفرتبنيت والنبطية الفوقا وزوطر الغربية، ما يعرقل تنفيذ مهماته".

تُواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها وخروقاتها للتفاهمات القائمة والقوانين الدولية عبر التدمير الممنهج للمنازل وتجريفها، والقصف والتمشيط بالأسلحة الرشاشة في عدة مناطق جنوبية، من بينها: كفرتبنيت - النبطية، حداثا وكونين - بنت جبيل، نبع إبل السقي، المنصوري وبيوت السياد ومجدل… pic.twitter.com/x3Bo8OF4xQ — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) July 26, 2026

في غضون ذلك، قال الجيش اللبناني إن جنوده تواكب عودة الأهالي إلى بلدة زوطر الغربية، وأنه "ينفذ مهماته في البلدة حفاظاً على سلامة المواطنين، وفي منطقتَي فرون وصريفا".

وبدأ الجيش اللبناني، يوم الثلاثاء الماضي، الانتشار في بلدة زوطر الغربية بمحافظة النبطية، في خطوة أتت ضمن المرحلة الأولى من تطبيق "المناطق التجريبية" المنصوص عليها في الاتفاق الإطاري. وبموجب الاتفاق يُفترض أن يعمل الجيش اللبناني بعد انتشاره في "المناطق التجريبية" على نزع سلاح حزب الله منها، وحظر أي وجود عسكري لأي مجموعة خارج القوى الحكومية، على أن يشكّل ذلك تجربة لانسحاب إسرائيلي تدريجي من مناطق أخرى. وكان الرئيس اللبناني جوزاف عون قد شدّد خلال لقائه نظيره الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض الأسبوع الماضي "على الحاجة الملحة إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية"، مؤكداً أن ذلك "يشكل خطوة أساسية لترسيخ الاستقرار، وتمكين الدولة اللبنانية من بسط سيادتها الكاملة بقواها الذاتية".