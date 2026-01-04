- اعترف الجيش الفنزويلي بديلسي رودريغيز كرئيسة مؤقتة بعد اختطاف الرئيس مادورو، بناءً على قرار المحكمة العليا الذي يمنحها السلطة لمدة 90 يوماً، مع وضع القوات المسلحة في حالة تأهب لضمان السيادة. - دعا وزير الدفاع الفنزويلي الشعب لاستئناف الأنشطة اليومية، بينما أعرب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن استعداد واشنطن للتعاون مع المسؤولين الفنزويليين إذا اتخذوا قرارات صائبة. - أكد روبيو أن الحديث عن انتخابات في فنزويلا سابق لأوانه، مشيراً إلى أهمية الأمن وسلامة الولايات المتحدة، بينما أشار الرئيس ترامب إلى استعداد واشنطن لإدارة فنزويلا لضمان انتقال آمن.

أعلن وزير الدفاع الفنزويلي الجنرال فلاديمير بادرينو لويز، اليوم الأحد، اعتراف الجيش بنائبة الرئيس ديلسي رودريغيز رئيسة موقتة للبلاد، غداة اختطاف قوات أميركية خاصة الرئيس نيكولاس مادورو.

وأشار وزير الدفاع خلال تلاوته بياناً إلى قرار أصدرته المحكمة العليا ليل السبت، يأمر رودريغيز بتولي السلطة مدة 90 يوماً. وطالب بإطلاق سراح مادورو، مندداً بقتل بعض من أفراد حراسته "بدم بارد". ولم يُحدد بادرينو عدداً دقيقا للقتلى. وأكد وضع القوات المسلحة في جميع أنحاء البلاد في حالة تأهب لضمان السيادة.

وحثّ وزير الدفاع الفنزويليين على استئناف حياتهم الطبيعية قائلًا: "أدعو الشعب الفنزويلي إلى استئناف جميع أنشطته، الاقتصادية منها والعملية والتعليمية، خلال الأيام المقبلة". وكانت المحكمة العليا في فنزويلا قد أمرت، السبت، رودريغيز بتولي الرئاسة مؤقتاً. وقالت الدائرة الدستورية في المحكمة إن "رودريغيز تتولى، بصفتها الطرف المسؤول، جميع المسؤوليات والواجبات والصلاحيات المنوطة بمنصب رئيسة جمهورية فنزويلا البوليفارية بهدف ضمان استمرارية الإدارة والدفاع الشامل عن الوطن".

وفي وقت سابق من اليوم، أعرب وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو عن استعداد واشنطن للعمل مع من بقي من مسؤولين فنزويليين في إدارة مادورو إذا اتخذوا "قرارات صائبة". وقال لشبكة "سي بي إس" إن موقف الولايات المتحدة سيتحدّد "بناء على ما يفعلونه، وسنرى ماذا سيفعلون". وأضاف: "ما أعرفه هو أنه إن لم يتخذوا القرار الصائب، فإن الولايات المتحدة ستحتفظ بأدوات ضغط عدة".

كما اعتبر روبيو أن الحديث عن إجراء انتخابات في فنزويلا ما زال "سابقاً لأوانه في هذه المرحلة". وقال لشبكة "إن بي سي" الأميركية الأحد: "الأمر سابق لأوانه في هذه المرحلة. لكن أمامنا الكثير من العمل... نعلّق أهمية على الانتخابات والديمقراطية"، مضيفاً: "لكن ما يهمنا قبل أي أمر آخر هو الأمن، وسلامة الولايات المتحدة ورخاؤها". وجاءت تصريحات روبيو على الرغم من أن الرئيس دونالد ترامب قد قال في مؤتمر صحافي السبت إن واشنطن ستتولى إدارة فنزويلا "حتى نتمكن من القيام بانتقال آمن وسليم ورشيد"، مضيفاً أن قواته مستعدة لتنفيذ موجة ثانية من الضربات "أكبر بكثير" إذا لزم الأمر.

(العربي الجديد، فرانس برس)