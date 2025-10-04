الجيش الصومالي يحرر قريتين في جنوب البلاد

- حرر الجيش الصومالي بدعم من قوات الاتحاد الأفريقي قريتي شامغري وورقيلي في إقليم شبيلي السفلى، ضمن المرحلة الثالثة لحملة "العاصفة الصامتة" لتطهير الجنوب من الجماعات المتمردة. - أكد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود على أولوية أمن العاصمة مقديشو، مشيراً إلى أهمية التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع للحفاظ على الاستقرار والانفتاح على مختلف الآراء. - يرى الصحافي أحمد محمود جيسود أن تحرير القريتين يمهد لدخول الجيش إلى مدينة أوطيغلي الاستراتيجية، مشدداً على أهمية التخطيط الجيد للعمليات العسكرية لتحقيق النصر.

حرر الجيش الصومالي بدعم من قوات الاتحاد الأفريقي، اليوم الجمعة، قريتي شامغري وورقيلي في إقليم شبيلي السفلى جنوبي الصومال، وذلك بعد مواجهات عنيفة اندلعت صباح اليوم ما دفع مقاتلي حركة الشباب إلى الانسحاب من القريتين والانتشار في مدينة أوطيغلي (على بعد 89 كيلومتراً جنوب العاصمة مقديشو). وبحسب وكالة الأنباء الصومالية (صونا) تُعد هذه العملية جزءاً من المرحلة الثالثة لحملة "العاصفة الصامتة"، التي أُطلقت بهدف تطهير جنوب البلاد من بقايا الجماعات المتمردة، وتعزيز الأمن والاستقرار في المناطق المحررة.

ويأتي هذا التطور الميداني في وقت أكد فيه الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، في كلمة ألقاها اليوم الجمعة، أن أمن العاصمة مقديشو لا يزال أولوية قصوى للحكومة، مشيراً إلى أن ما تحقق من استقرار نسبي جاء نتيجة "تضحيات كبيرة من المواطنين والقوات الأمنية". وأضاف أن الحكومة لن تتهاون مع من يهددون سلامة المدنيين أو مؤسسات الدولة. ودعا شيخ محمود إلى تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع، مشدداً على أهمية الحفاظ على الاستقرار الذي تحقق، والانفتاح على مختلف الآراء، بما فيها آراء المعارضة، لضمان التوازن بين الأمن والتنمية في العاصمة ومحيطها.

ويقول الصحافي الصومالي أحمد محمود جيسود، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن تحرير بلدتي شامغري وورقيلي بإقليم شبيلي السفلى يمهد الطريق لدخول الجيش إلى مدينة أوطيغلي الاستراتيجية التي تربط العاصمة مقديشو بباقي المناطق الجنوبية، مشيراً إلى أنه إذا توفرت إرادة سياسية، يمكن أن يحقق الجيش نصراً عسكرياً لهزيمة حركة الشباب في جنوب البلاد.

وأضاف جيسود أن وضع تخطيط جيد للعمليات العسكرية، التي يقودها الجيش الصومالي بدعم من القوات الأفريقية والمليشيات العشائرية، ضرورة قصوى لبسط نفوذ الدولة على حساب انتشار مقاتلي حركة الشباب في الأحراج والقرى النائية في وسط البلاد وجنوبها.