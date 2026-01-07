الجيش السوري يُعلن حيي الأشرفية والشيخ مقصود في حلب منطقة عسكرية

أعلنت قوى الأمن الداخلي التابعة لـ"قسد" في حلب، "إفشال أول محاولة توغل إلى تلة الكاستيلو باستخدام الدبابات".
تجددت الاشتباكات بين الجيش السوري و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) في مدينة حلب شمالي سورية، صباح اليوم الأربعاء، بعد حالة هدوء نسبي شهدتها المدينة الليلة الماضية، أعقبت قصفاً متبادلاً أدى إلى مقتل وإصابة سبعة أشخاص، فيما شهد حيا الأشرفية والشيخ مقصود حركة نزوح للسكان عبر معبري العوارض وشارع الزهور بعد إعلان الجيش عن فتح معبرين إنسانيين للراغبين بالمغادرة حتى الساعة الثالثة بتوقيت دمشق.
وأكدت مصادر ميدانية في مدينة حلب لـ"العربي الجديد"، أن محاور الأشرفية والشيخ مقصود وطريق الكاستيلو والشيحان شهدت اشتباكات وعمليات قصف متبادلة بين مقاتلي "قسد" والجيش السوري. وتحدثت المصادر عن فشل المفاوضات بين الجانبين لوقف إطلاق النار، مشيرة إلى تسجيل عمليات قصف متبادل بالمدفعية الثقيلة والقذائف الصاروخية، نافية حدوث عمليات اقتحام على محاور الاشتباك. في المقابل، قالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) استهدفت بقذائف الهاون حي السريان في مدينة حلب، مشيرة إلى وقوع اشتباكات بين الجيش السوري و"قسد" على محوري الكاستيلو والشيحان في المدينة.
أفادت وكالة سانا باستهداف قوات "قسد" بالرصاص والقذائف نقاط الجيش السوري في محيط أحياء الشيخ مقصود والأشرفية، والأهالي الراغبين بالخروج من هذه الأحياء إلى الممرين الإنسانيين اللذين أعلنتهما هيئة عمليات الجيش.
أكد مصدر إعلامي في الحكومة السورية لـ"العربي الجديد"، اقتراب انطلاق عملية عسكرية في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب.
أعلنت مديرية صحة حلب مقتل 4 مدنيين وإصابة 18 آخرين جراء عمليات استهداف "قسد" الأحياء السكينة في مدينة حلب.
دعا محافظ حلب عزام الغريب أهالي أحياء الشيخ مقصود والأشرفية الراغبين بالخروج، إلى التوجّه للممرات الإنسانية المفتوحة حالياً، وهما العوارض وشارع الزهور المعروفان لدى السكان، حيث يستمر فتحهما حتى الساعة الـ 3 من ظهر اليوم. وقال محافظ حلب متوجهاً إلى الأهالي، في منشور عبر منصة إكس، أوردته وكالة "سانا": "حرصاً على سلامتكم، نهيب بالمدنيين المتواجدين في الأحياء المذكورة الابتعاد الفوري عن النقاط العسكرية وأماكن تمركز تنظيم قسد"، مؤكداً أنه تم إبلاغ الأهالي الراغبين بالخروج من تلك المناطق، التوجّه إلى الممرات الإنسانية المفتوحة حالياً.
أفادت قناة الإخبارية السورية نقلا عن مصدر أمني في حلب، بهروب معتقلين من سجن في منطقة الشقيف التي تخضع لسيطرة تنظيم "قسد".
قال الرئيس المشترك لمجلس حي الشيخ مقصود، نوري شيخو، لـ"العربي الجديد"، إن القصف لم يتوقف على أحياء الشيخ مقصود والأشرفية وبني زيد منذ 24 ساعة، موضحا أن ستة مدنيين قتلوا وأصيب 44 آخرون جراء القصف. وأضاف أن "القوات المهاجمة تستخدم مختلف أنواع القذائف"، لافتا إلى تحليق مكثف لطائرات مسيرة فوق الأحياء، يصل عددها أحيانا إلى عشر طائرات في الوقت نفسه، وأشار إلى وجود محاولات للتهدئة.
وزارة الدفاع للحكومة السورية المؤقتة تعلن الحرب على حيي الشيخ مقصود والأشرفية المكتظة بالمدنيين، تعلن حرب الابادة بحق الكرد الذين عانو من ظلم النظام السابق، غالبية سكان الحي هم اهالي عفرين المهجرين قسرا. علما ان هذين الحيين كانا تحت حصار مشدد من فرق تابعة لوزارة الدفاع. بالرغم من…— Elham Ahmad (@ElhamAhmadSDC) January 7, 2026
أعلنت هيئة العمليات في الجيش السوري عن فتح معبرين إنسانيين آمنين في مدينة حلب لإتاحة مغادرة سكان الأحياء الخاضعة لسيطرة "قسد" إلى مناطق آخرى، وهم معبري العوارض ومعبر شارع الزهور. وقالت الهيئة وفق ما نقلته وكالة "سانا" إن مواقع "قسد" العسكرية داخل أحياء الشيخ مقصود والأشرفية هي أهداف عسكرية مشروعة للجيش السوري، معتبرًا أن الحيين سيكونان "منطقة عسكرية مغلقة" بعد الساعة 15,00 (12,00 ت غ).
أوضحت منظمة الدفاع المدني السوري عبر منصة "إكس" أن فرقها تعمل على تقديم "الإسعافات الأولية للحالات المرضية وكبار السن فور وصولهم إلى نقاط الإجلاء المعتمدة في عدد من أحياء مدينة حلب، وإسعافهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، إضافة إلى تقديم خدمات الرعاية الصحية للمرضى وكبار السن والأطفال والنساء داخل مراكز الإيواء، التي تم نقل بعض العائلات إليها بناء على رغبتهم بعد التوترات التي شهدتها المدينة أخيرا، مع استمرار تنظيم قسد في قصف الأحياء السكنية وتهديد سلامة السكان".
شهد حيا الأشرفية والشيخ مقصود في مدينة حلب حركة نزوح للسكان عبر معبري العوارض وشارع الزهور، إذ غادر السكان إلى مراكز إيواء أو إلى أقارب لهم في مدينة حلب، قبل انقضاء المهلة التي منحتها هيئة العمليات العسكرية في الجيش السوري لمغادرة "قوات سوريا الديمقراطية" الحيين، في تمام الساعة الثالثة من مساء اليوم الأربعاء.
وأوضح الإعلامي أحمد زكور، الذي رصد حركة سكان الحيين، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن فرق الدفاع المدني السوري تعمل على نقل سكان الحيين إلى مناطق آمنة منذ قرابة ساعتين، مشيرا إلى أن أعداد المغادرين من الحيين كبيرة، لافتا إلى أن عمليات النقل تتم بسيارات منظمة الدفاع المدني السوري، مشيرا إلى أن معبر العوارض يشهد حركة مغادرة كبيرة للأهالي.