الجيش السوري يُعلن حيي الأشرفية والشيخ مقصود في حلب منطقة عسكرية

عبد الله البشر

07 يناير 2026   |  آخر تحديث: 14:44 (توقيت القدس)
قوات الأمن السوري في مدينة حمص، 23 نوفمبر 2025 (الأناضول)
+ الخط -

تجددت الاشتباكات بين الجيش السوري و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) في مدينة حلب شمالي سورية، صباح اليوم الأربعاء، بعد حالة هدوء نسبي شهدتها المدينة الليلة الماضية، أعقبت قصفاً متبادلاً أدى إلى مقتل وإصابة سبعة أشخاص، فيما شهد حيا الأشرفية والشيخ مقصود حركة نزوح للسكان عبر معبري العوارض وشارع الزهور بعد إعلان الجيش عن فتح معبرين إنسانيين للراغبين بالمغادرة حتى الساعة الثالثة بتوقيت دمشق.

وأكدت مصادر ميدانية في مدينة حلب لـ"العربي الجديد"، أن محاور الأشرفية والشيخ مقصود وطريق الكاستيلو والشيحان شهدت اشتباكات وعمليات قصف متبادلة بين مقاتلي "قسد" والجيش السوري. وتحدثت المصادر عن فشل المفاوضات بين الجانبين لوقف إطلاق النار، مشيرة إلى تسجيل عمليات قصف متبادل بالمدفعية الثقيلة والقذائف الصاروخية، نافية حدوث عمليات اقتحام على محاور الاشتباك. في المقابل، قالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) استهدفت بقذائف الهاون حي السريان في مدينة حلب، مشيرة إلى وقوع اشتباكات بين الجيش السوري و"قسد" على محوري الكاستيلو والشيحان في المدينة.

"العربي الجديد" يتابع آخر التطورات في حيي الأشرفية والشيخ مقصود في حلب..

قوات أمن سورية في محافظة الرقة، 23/10/2025 (Getty)
دمشق تتهم "قسد" بإفشال اتفاق مارس وجرّ الجيش لمعركة مفتوحة في حلب

02:44 pm

العربي الجديد

"قسد": إفشال أول محاولة توغل إلى تلة الكاستيلو

أعلنت قوى الأمن الداخلي التابعة لـ"قسد" في حلب، "إفشال أول محاولة توغل إلى تلة الكاستيلو باستخدام الدبابات".

02:35 pm

العربي الجديد

"سانا": قسد تستهدف نقاطاً للجيش في الشيخ مقصود والأشرفية

أفادت وكالة سانا باستهداف قوات "قسد" بالرصاص والقذائف نقاط الجيش السوري في محيط أحياء الشيخ مقصود والأشرفية، والأهالي الراغبين بالخروج من هذه الأحياء إلى الممرين الإنسانيين اللذين أعلنتهما هيئة عمليات الجيش.

02:24 pm

العربي الجديد

مصادر حكومية لـ"العربي الجديد": قرب انطلاق العملية في حلب

أكد مصدر إعلامي في الحكومة السورية لـ"العربي الجديد"، اقتراب انطلاق عملية عسكرية في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب.

02:08 pm

العربي الجديد

صحة حلب: 4 قتلى و18 إصابة بعمليات "قسد"

أعلنت مديرية صحة حلب مقتل 4 مدنيين وإصابة 18 آخرين جراء عمليات استهداف "قسد" الأحياء السكينة في مدينة حلب.

01:40 pm

العربي الجديد

محافظ حلب يدعو المدنيين للخروج عبر الممرات الإنسانية

دعا محافظ حلب عزام الغريب أهالي أحياء الشيخ مقصود والأشرفية الراغبين بالخروج، إلى التوجّه للممرات الإنسانية المفتوحة حالياً، وهما العوارض وشارع الزهور المعروفان لدى السكان، حيث يستمر فتحهما حتى الساعة الـ 3 من ظهر اليوم. وقال محافظ حلب متوجهاً إلى الأهالي، في منشور عبر منصة إكس، أوردته وكالة "سانا": "حرصاً على سلامتكم، نهيب بالمدنيين المتواجدين في الأحياء المذكورة الابتعاد الفوري عن النقاط العسكرية وأماكن تمركز تنظيم قسد"، مؤكداً أنه تم إبلاغ الأهالي الراغبين بالخروج من تلك المناطق، التوجّه إلى الممرات الإنسانية المفتوحة حالياً.

12:53 pm

العربي الجديد

هروب معتقلين من سجن في منطقة خاضعة لسيطرة "قسد"

أفادت قناة الإخبارية السورية نقلا عن مصدر أمني في حلب، بهروب معتقلين من سجن في منطقة الشقيف التي تخضع لسيطرة تنظيم "قسد".
 

12:51 pm

عبد الله البشير

رئيس مجلس حي الشيخ مقصود: مقتل 6 مدنيين وجرح 44 جراء القصف

قال الرئيس المشترك لمجلس حي الشيخ مقصود، نوري شيخو، لـ"العربي الجديد"، إن القصف لم يتوقف على أحياء الشيخ مقصود والأشرفية وبني زيد منذ 24 ساعة، موضحا أن ستة مدنيين قتلوا وأصيب 44 آخرون جراء القصف. وأضاف أن "القوات المهاجمة تستخدم مختلف أنواع القذائف"، لافتا إلى تحليق مكثف لطائرات مسيرة فوق الأحياء، يصل عددها أحيانا إلى عشر طائرات في الوقت نفسه، وأشار إلى وجود محاولات للتهدئة.

12:49 pm

العربي الجديد

إلهام أحمد: دمشق تعلن الحرب على حيي الشيخ مقصود والأشرفية
اتهمت الرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية إلهام أحمد، وزارة الدفاع السورية بـ"إعلان الحرب" على حيي الشيخ مقصود والأشرفية، معتبرة أن ما يجري يمثل تصعيدا خطيرا ضد السكان الأكراد، على حد زعمها.  وقالت أحمد في منشور على منصة إكس، إن الحيين كانا يخضعان لحصار مشدد من فرق تابعة لوزارة الدفاع، مشيرة إلى أن القوات الكردية التزمت باتفاق التهدئة الموقع في الأول من إبريل/ نيسان "إلا أن الطرف الآخر لم يلتزم به"، على حد تعبيرها. 
وأضافت أن وزارة الدفاع "ترفض الحوار وتصر على أسلوب الحرب"، داعية الحكومة السورية إلى تحمل مسؤولياتها والابتعاد عن الحلول العسكرية، كما دعت السوريين إلى "رفع صوت الحق ونبذ الحرب". 
12:47 pm

عبد الله البشير

الجيش السوري يعلن حيي الشيخ مقصود والأشرفية منطقة عسكرية

أعلنت هيئة العمليات في الجيش السوري عن فتح معبرين إنسانيين آمنين  في مدينة حلب لإتاحة مغادرة سكان الأحياء الخاضعة لسيطرة "قسد" إلى مناطق آخرى، وهم معبري العوارض ومعبر شارع الزهور. وقالت الهيئة وفق ما نقلته وكالة "سانا" إن مواقع "قسد" العسكرية داخل أحياء الشيخ مقصود والأشرفية هي أهداف عسكرية مشروعة للجيش السوري، معتبرًا أن الحيين سيكونان "منطقة عسكرية مغلقة" بعد الساعة 15,00 (12,00 ت غ).

12:46 pm

عبد الله البشير

الدفاع المدني: فرقنا تعمل على تقديم العناية بنقاط الإجلاء

أوضحت منظمة الدفاع المدني السوري عبر منصة "إكس" أن فرقها تعمل على تقديم "الإسعافات الأولية للحالات المرضية وكبار السن فور وصولهم إلى نقاط الإجلاء المعتمدة في عدد من أحياء مدينة حلب، وإسعافهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، إضافة إلى تقديم خدمات الرعاية الصحية للمرضى وكبار السن والأطفال والنساء داخل مراكز الإيواء، التي تم نقل بعض العائلات إليها بناء على رغبتهم بعد التوترات التي شهدتها المدينة أخيرا، مع استمرار تنظيم قسد في قصف الأحياء السكنية وتهديد سلامة السكان".

12:44 pm

العربي الجديد

حركة نزوح من حيي الأشرفية والشيخ مقصود

شهد حيا الأشرفية والشيخ مقصود في مدينة حلب حركة نزوح للسكان عبر معبري العوارض وشارع الزهور، إذ غادر السكان إلى مراكز إيواء أو إلى أقارب لهم في مدينة حلب، قبل انقضاء المهلة التي منحتها هيئة العمليات العسكرية في الجيش السوري لمغادرة "قوات سوريا الديمقراطية" الحيين، في تمام الساعة الثالثة من مساء اليوم الأربعاء.

وأوضح الإعلامي أحمد زكور، الذي رصد حركة سكان الحيين، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن فرق الدفاع المدني السوري تعمل على نقل سكان الحيين إلى مناطق آمنة منذ قرابة ساعتين، مشيرا إلى أن أعداد المغادرين من الحيين كبيرة، لافتا إلى أن عمليات النقل تتم بسيارات منظمة الدفاع المدني السوري، مشيرا إلى أن معبر العوارض يشهد حركة مغادرة كبيرة للأهالي.

