الجيش السوري يعلن مناطق سيطرة "قسد" شرقي حلب منطقة عسكرية مغلقة

أعلنت هيئة العمليات في الجيش السوري، اليوم الثلاثاء، تحويل منطقة واسعة في ريف حلب الشرقي شمالي سورية، تمتد بين دير حافر ومسكنة شرقي حلب إلى منطقة عسكرية مغلقة، على خلفية ما قالت إنه تصاعد في نشاط "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، ومجموعات مرتبطة بحزب العمال الكردستاني، وفلول من النظام المخلوع. وجاء الإعلان مرفقاً بخريطة توضح نطاق المنطقة المحددة باللون الأحمر، والتي قال الجيش إنها تُستخدم نقطة انطلاق لطائرات مسيّرة انتحارية إيرانية الصنع استهدفت مدينة حلب خلال الفترة الماضية.

ودعت هيئة العمليات المدنيين المقيمين في محيط المنطقة إلى الابتعاد عن مواقع انتشار "قسد"، محذّرة من خطورة البقاء قرب نقاط تمركز الفصائل المسلحة، في ظل احتمالات تنفيذ عمليات عسكرية. كما طالبت جميع المجموعات المسلحة الموجودة داخل النطاق المعلن، بالانسحاب باتجاه شرق نهر الفرات، مؤكدة أن الجيش "سيتخذ كل الإجراءات اللازمة" لمنع استخدام المنطقة نقطة انطلاق لهجمات جديدة.

وتقع المنطقة المشمولة بالتحذير في واحدة من أكثر مناطق ريف حلب الشرقي حساسية، إذ تمتد من محيط دير حافر، مروراً بقواص وبابيري، وصولاً إلى مسكنة، على الضفة الغربية لبحيرة الأسد، وتشكل عقدة جغرافية قريبة من خطوط التماس بين الجيش السوري و"قسد".

تحذير من هيئة العمليات في الجيش العربي السوري:

تحذير من هيئة العمليات في الجيش العربي السوري:

بعد استمرار تنظيم قسد بحشد مجاميعه مع ميليشيات PKK الإرهابية وفلول النظام البائد في هذه المنطقة، ولكونها منطلقاً للمسيرات الانتحارية الإيرانية التي قصفت مدينة حلب.

ويوم أمس الاثنين، نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا)، عن هيئة العمليات في الجيش السوري، إعلانها أنها رصدت "وصول المزيد من المجاميع المسلحة إلى نقاط انتشار تنظيم قسد بريف حلب الشرقي، قرب مسكنة ودير حافر".

وتابعت: "بحسب مصادرنا الاستخبارية، فإن هذه التعزيزات الجديدة ضمّت عدداً من مقاتلي تنظيم العمال الكردستاني الإرهابي وفلول النظام البائد"، مؤكدة أنها ستقوم بـ"دراسة وتقييم الوضع الميداني بشكل مباشر وفوري"، مضيفة: "استقدام تنظيم قسد لمجاميع إرهابية هو تصعيد خطير، وأي تحرّك عسكري ستقوم به هذه المجاميع سيقابل برد عنيف. لن نقف مكتوفي الأيدي تجاه هذا التصعيد الخطير".

كما نقلت وكالة "سانا" عن مصدر عسكري، قوله إنّ "تعزيزات جديدة للجيش السوري وصلت إلى نقاط الانتشار في دير حافر ومسكنة بريف حلب الشرقي، وذلك بعد استقدام تنظيم قسد مجاميع إرهابية من العمال الكردستاني وفلول النظام البائد على المحور نفسه". وكانت وزارة الدفاع السورية قد ذكرت، السبت الماضي، أن قوات "قسد" تحشد في دير حافر، إلا أن المركز الإعلامي لـ"قسد" نفى ما قال إنها "ادعاءات مضللة نشرتها وزارة الدفاع التابعة لحكومة دمشق حول وجود تحركات أو تحشيدات عسكرية لقواتنا على جبهة دير حافر"، مؤكداً عدم وجود أي تحركات أو استعدادات غير طبيعية. وأوضح أن "التجمعات التي جرت اقتصرت على مدنيين من أهالي شمال وشرق سورية لاستقبال جرحى الشيخ مقصود والأشرفية".