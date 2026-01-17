الجيش السوري يصل إلى مسكنة بعد السيطرة على دير حافر شرقي حلب

دمشق

التحديثات الحية
17 يناير 2026   |  آخر تحديث: 10:44 (توقيت القدس)
الجيش السوري يدخل دير حافر (عامر السيد علي/العربي الجديد)
أعلن الجيش السوري، اليوم السبت، السيطرة على مدينة دير حافر شرقي حلب بشكل كامل، وذلك بعد وقت وجيز من تأكيده بدء دخول قواته إلى منطقة غرب الفرات إثر انسحاب "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) من دير حافر. وتأتي هذه التطورات بعيد دعوة الجيش، في وقت سباق من اليوم السبت، المدنيين إلى تجنب 4 مناطق في دير حافر حين الانتهاء من تأمينها وإزالة الألغام منها. ونشر الجيش السوري الجمعة، خرائط لأربعة مواقع تتخذها "قسد" (واجهة تنظيم واي بي جي) منطلقاً لعملياته في منطقة دير حافر. وتأتي هذه التطورات مع ترقب بدء انسحاب عناصر تنظيم "قسد" من شرق حلب الذي كان من المفترض أن يبدأ في الساعة 07:00 بالتوقيت المحلي (04:00 توقيت غرينتش).

وكان القائد العام لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) مظلوم عبدي، قد أعلن، مساء الجمعة، على حسابه الرسمي في "فيسبوك"، أن قواته قررت سحب وحداتها من مناطق التماس شرق حلب، اعتباراً من صباح السبت عند الساعة السابعة، وإعادة تموضعها في مناطق شرق الفرات. وقال عبدي، في بيان عاجل، إن القرار جاء "بناءً على دعوات من الدول الصديقة والوسطاء، وإبداءً لحسن النية في إتمام عملية الدمج، والالتزام بتنفيذ بنود اتفاقية العاشر من مارس/ آذار"، مشيراً إلى أن مناطق التماس شرقي حلب "تتعرض لهجمات منذ يومين".

إلى ذلك، رحبت وزارة الدفاع السورية، في بيان، بقرار انسحاب "قسد" من مناطق التماس غرب نهر الفرات، مؤكدة أنها ستتابع "بدقة استكمال تنفيذ هذا الانسحاب بكامل العتاد والأفراد إلى شرق نهر الفرات". وأوضحت الوزارة أن ذلك سيحصل بالتوازي مع بدء انتشار وحدات من قوات الجيش السوري في تلك المناطق لـ"تأمينها وفرض سيادة الدولة"، تمهيداً لضمان "العودة الآمنة والسريعة للأهالي إلى منازلهم وقراهم، وبدء عودة مؤسسات الدولة".

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، عقد اجتماع بين وفد من الحكومة السورية ووفد من "قوات سوريا الديمقراطية" في منطقة دير حافر بريف حلب الشرقي شمالي البلاد، بحضور وفد من قوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن، في محاولة لاحتواء التوتر القائم في المنطقة، وسط مطالب حكومية بانسحاب "قسد" وفشل المفاوضات حتى الآن، وفق ما أفادت به مصادر خاصة "العربي الجديد".

العربي الجديد يتابع تطورات سورية أولا بأول....

10:46 AM
الجيش السوري يسيطر على مدينة مسكنة بشكل كامل

أعلنت هيئة العمليات في الجيش السوري عن بسط سيطرتها على مدينة مسكنة شرقي حلب بشكل كامل، مؤكدة توجه قواتها نحو بلدة دبسي عفنان، أولى البلدات بريف محافظة الرقة غربي نهر الفرات.

10:39 AM
المئات من عناصر "قسد" يسلمون أنفسهم للجيش السوري

سلّم المئات من عناصر "قسد" أنفسهم للجيش السوري، حسبما ما أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) نقلا عن هيئة العمليات في الجيش السوري. 

10:38 AM
قوات الجيش السوري تصل إلى مدينة مسكنة شرقي حلب

أفادت وكالة سانا، نقلا عن هيئة العمليات في الجيش السوري، بأن قوات الجيش وصلت إلى مدينة مسكنة شرقي حلب. 
 

10:35 am

حلب
الجيش السوري: نؤمن 14 قرية وبلدة شرق دير حافر

نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن هيئة العمليات في الجيش السوري قولها إن قوات الجيش أمّنت 14 قرية وبلدة شرق دير حافر مع خروج أكثر من 200 عنصر من قوات سورية الديمقراطية (قسد) بسلاحهم.

10:10 am

حلب
"سانا": الجيش السوري يسيطر على مطار الجراح العسكري بريف حلب

نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن هيئة العمليات في الجيش السوري قولها إن قوات الجيش سيطرت على مطار الجراح العسكري في ريف حلب.

09:59 am

حلب
فرق هندسية إلى دير حافر لإزالة الألغام

أكدت مصادر خاصة لـ"العربي الجديد" أن قوات الجيش السوري جهزت فرق الهندسة للدخول إلى دير حافر وإزالة الألغام بالتزامن مع تجهيز ثلاثة أرتال من الشرطة العسكرية للدخول إلى المدينة، إلى جانب أرتال عسكرية تضم دبابات ومدرعات للانتشار في المنطقة.

09:48 am

حلب
قوات الجيش السوري تتوجه إلى مسكنة ودبسي عفنان

نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن هيئة العمليات في الجيش السوري قولها إن قوات الجيش توجهت نحو منطقتي مسكنة ودبسي عفنان.

09:40 am

حلب
بدء انتشار الجيش السوري في دير حافر

ذكرت وزارة الدفاع السورية، صباح اليوم السبت، أن وحدات من الجيش العربي السوري بدأت الانتشار في مدينة دير حافر بريف حلب الشرقي، مؤكدةً، وفق وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، أن طلائع القوات دخلت إلى منطقة غرب نهر الفرات، ابتداءً من مدينة دير حافر. ويأتي ذلك بعد أن شرعت قوات الجيش السوري، صباح اليوم، في إزالة السواتر الترابية على خطوط التماس مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في منطقة دير حافر بريف حلب الشرقي، غربي نهر الفرات، وذلك تمهيداً لدخول المنطقة، عقب إعلان القائد العام لـ"قسد"، مظلوم عبدي، ليل الجمعة، انسحاب قواته من المنطقة اعتباراً من صباح اليوم السبت، إثر وساطات دولية وصديقة.

09:06 am

حلب
الجيش السوري يبدأ الدخول إلى غرب الفرات

أفادت "الإخبارية السورية" بأن قوات الجيش بدأت الدخول إلى منطقة غرب الفرات من دير حافر شرق حلب. وتأتي هذه التطورات بعد ساعات من انسحاب "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) من دير حافر.

08:50 am

حلب
إزالة السواتر الترابية في مدخل دير حافر

أفادت قناة الإخبارية السورية بأن الجيش السوري بدأ إزالة السواتر الترابية في مدخل منطقة دير حافر شرقي حلب استعداداً لدخوله إلى المنطقة. 

08:49 am

حلب
وصول الجيش السوري إلى مدخل دير حافر استعداداً لدخولها

ذكرت قناة الإخبارية السورية أن قوات الجيش السوري وصلت إلى مدخل دير حافر شرق حلب استعداداً لدخول البلدة.

08:48 am

الجيش السوري يدعو الأهالي إلى تجنب 4 مناطق في دير حافر

دعا الجيش السوري، السبت، المدنيين إلى عدم دخول منطقة العمليات العسكرية المحددة مسبقاً في دير حافر شرق مدينة حلب شمالي البلاد، إلى حين الانتهاء من تأمينها وإزالة الألغام منها. ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن هيئة العمليات في الجيش السوري: "نهيب بأهلنا المدنيين عدم الدخول إلى منطقة العمليات المحددة مسبقاً إلى حين انتهاء الجيش العربي السوري من تأمينها وإزالة الألغام والمخلفات الحربية منها، وذلك حفاظاً على سلامتكم".

09:47 am

حلب
الجيش السوري: قواتنا تؤمن وتمشط دير حافر

نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن هيئة العمليات في الجيش السوري القول إن قوات الجيش تعمل على تأمين مدينة دير حافر وتمشيطها من الألغام والمخلفات الحربية. 

09:45 am

حلب
الجيش السوري يزيل السواتر الترابية تجهيزا للدخول إلى دير حاف

أكدت مصادر لـ"العربي الجديد" أن قوات الجيش أزالت السواتر الترابية وجهزت فرق الهندسة للدخول إلى المنطقة وتفتيشها من الألغام، بالتزامن مع تجهيز ثلاثة أرتال من الشرطة العسكرية للدخول إلى المدينة، إلى جانب أرتال عسكرية تضم دبابات ومدرعات للانتشار في المنطقة.

 

