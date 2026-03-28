الجيش السوري يصدّ هجوماً بمسيّرات على قاعدة التنف

- تصدت وحدات الجيش السوري لهجوم بطائرات مسيّرة استهدفت قاعدة التنف العسكرية، حيث انطلقت الطائرات من الأراضي العراقية، وتم إحباط الهجوم دون تفاصيل عن الخسائر. - شهدت قاعدة التنف تحولات استراتيجية، حيث أخلت قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة القاعدة، وتسلمتها وحدات الجيش السوري بالتنسيق مع الجانب الأميركي، مما يعكس تغيراً في الوجود العسكري الأميركي. - تنتشر حالياً قوات "الفرقة 54" و"الفرقة 60" التابعة للجيش السوري في قاعدة التنف، إلى جانب "قوات سوريا الديمقراطية"، مما يعزز السيطرة على المنطقة الحيوية.

أعلنت هيئة العمليات في الجيش السوري، اليوم السبت، أن وحدات الجيش تمكنت من التصدي لهجوم بطائرات مسيّرة استهدف قاعدة التنف العسكرية الواقعة عند المثلث الحدودي بين سورية والأردن والعراق في ريف حمص الشرقي، جنوبي البلاد. وأوضحت في بيان أن الطائرات المسيّرة انطلقت من الأراضي العراقية، مشيرةً إلى أنها حاولت استهداف القاعدة العسكرية في منطقة التنف، قبل أن تتمكن الدفاعات من التعامل معها وإحباط الهجوم، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول الخسائر أو الأضرار المحتملة.

ويأتي هذا التطور في سياق تحولات لافتة شهدتها قاعدة التنف خلال الأسابيع الماضية، حيث أقدمت قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، في 11 فبراير/ شباط الفائت، على إجلاء قواتها من القاعدة باتجاه الأراضي الأردنية، في خطوة عكست تغيراً في طبيعة الوجود العسكري الأميركي داخل سورية. وفي اليوم التالي، أعلنت وزارة الدفاع السورية أن وحدات من الجيش السوري تسلمت القاعدة، وذلك بالتنسيق مع الجانب الأميركي، مؤكدةً تأمين الموقع ومحيطه، وبدء الانتشار على الحدود السورية - العراقية - الأردنية في بادية التنف.

كما أشارت الوزارة إلى أن قوات حرس الحدود ستباشر مهامها في إطار تعزيز السيطرة على المنطقة. وبحسب مصادر "العربي الجديد"، تنتشر حالياً داخل القاعدة قوات من "الفرقة 54" التابعة للجيش السوري، في مؤشر على إعادة ترتيب الانتشار العسكري في هذه المنطقة الحيوية. وتحظى قاعدة التنف بأهمية استراتيجية كبيرة نظراً إلى موقعها في المثلث الحدودي بين سورية والأردن والعراق، ما جعلها على مدى سنوات نقطة ارتكاز رئيسية لعمليات التحالف الدولي منذ إنشائها عام 2014 في إطار الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

والاثنين الفائت، سقطت على مناطق شمال شرق سورية عدة صواريخ أُطلقت من الأراضي العراقية. وأفادت مصادر "العربي الجديد" حينها بأن الصواريخ سقطت داخل خراب الجير حيث كانت تتمركز سابقاً قوات أميركية تابعة للتحالف الدولي إلى جانب قوات فرنسية، مشيرةً إلى أن القاعدة تشهد انتشار عناصر من "الفرقة 60" التابعة للجيش السوري، بالإضافة إلى عناصر من "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد).