الجيش السوري يسيطر على دير حافر ومسكنة شرقي حلب ويدخل محافظة الرقة

أخبار
دمشق

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
التحديثات الحية
17 يناير 2026   |  آخر تحديث: 13:22 (توقيت القدس)
الجيش السوري يدخل دير حافر (عامر السيد علي/العربي الجديد)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

أعلن الجيش السوري، اليوم السبت، السيطرة على مدينتي دير حافر ومسكنة شرقي حلب بالكامل، إضافة إلى بلدة دبسي عفنان غربي محافظة الرقة، مؤكداً أن قواته تتوجه نحو مدينة الطبقة. وتأتي هذه التطورات بعد وقت وجيز من تأكيد الجيش السوري بدء دخول قواته إلى منطقة غرب الفرات إثر انسحاب "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) من دير حافر. وكان الجيش قد دعا، في وقت سابق من اليوم السبت، المدنيين إلى تجنب أربع مناطق في دير حافر إلى حين الانتهاء من تأمينها وإزالة الألغام منها. ونشر الجيش السوري الجمعة، خرائط لأربعة مواقع تتخذها "قسد" (واجهة تنظيم واي بي جي) منطلقاً لعملياته في منطقة دير حافر. وتأتي هذه التطورات مع ترقب بدء انسحاب عناصر تنظيم "قسد" من شرق حلب الذي كان من المفترض أن يبدأ في الساعة 07:00 بالتوقيت المحلي (04:00 توقيت غرينتش).

وكان القائد العام لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) مظلوم عبدي، قد أعلن، مساء الجمعة، على حسابه الرسمي في "فيسبوك"، أن قواته قررت سحب وحداتها من مناطق التماس شرق حلب، اعتباراً من صباح السبت عند الساعة السابعة، وإعادة تموضعها في مناطق شرق الفرات. وقال عبدي، في بيان عاجل، إن القرار جاء "بناءً على دعوات من الدول الصديقة والوسطاء، وإبداءً لحسن النية في إتمام عملية الدمج، والالتزام بتنفيذ بنود اتفاقية العاشر من مارس/ آذار"، مشيراً إلى أن مناطق التماس شرقي حلب "تتعرض لهجمات منذ يومين".

إلى ذلك، رحبت وزارة الدفاع السورية، في بيان، بقرار انسحاب "قسد" من مناطق التماس غرب نهر الفرات، مؤكدة أنها ستتابع "بدقة استكمال تنفيذ هذا الانسحاب بكامل العتاد والأفراد إلى شرق نهر الفرات". وأوضحت الوزارة أن ذلك سيحصل بالتوازي مع بدء انتشار وحدات من قوات الجيش السوري في تلك المناطق لـ"تأمينها وفرض سيادة الدولة"، تمهيداً لضمان "العودة الآمنة والسريعة للأهالي إلى منازلهم وقراهم، وبدء عودة مؤسسات الدولة".

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، عقد اجتماع بين وفد من الحكومة السورية ووفد من "قوات سوريا الديمقراطية" في منطقة دير حافر بريف حلب الشرقي شمالي البلاد، بحضور وفد من قوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن، في محاولة لاحتواء التوتر القائم في المنطقة، وسط مطالب حكومية بانسحاب "قسد" وفشل المفاوضات حتى الآن، وفق ما أفادت به مصادر خاصة "العربي الجديد".

العربي الجديد يتابع تطورات حلب أولاً بأول....

12:51 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
حلب
"قسد": اندلاع اشتباكات في منطقة دبسي عفنان غربي الرقة

قالت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) إن اشتباكات اندلعت في منطقة دبسي عفنان غربي الرقة عقب ما وصفته بـ"عملية غدر" نفذتها "فصائل تابعة لحكومة دمشق"، من خلال الهجوم على نقاطها العسكرية، معتبرة ذلك خرقاً واضحاً للاتفاق المبرم برعاية دولية.

وأوضح بيان صادر عن المركز الإعلامي لـ"قسد"، ظهر اليوم السبت، أن الاتفاق ينص على وقف إطلاق النار ومنح مهلة 48 ساعة لانسحاب قواتها من مدينتي دير حافر ومسكنة، إلا أن حكومة دمشق - بحسب البيان - أدخلت أرتالاً عسكرية وأسلحة ثقيلة ودبابات إلى المنطقة قبل اكتمال الانسحاب، وهاجمت مقاتليها، ما أدى إلى مقتل عدد منهم.

وحمّلت "قسد" الجهات التي قالت إنها انتهكت الاتفاق المسؤولية الكاملة عن التصعيد، كما حمّلت القوى الدولية الراعية مسؤولية ما يجري، داعية إلى تدخل فوري لوقف الخروقات ومنع تفاقم الأوضاع.

01:02 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
حلب
وزارة الدفاع السورية: "قسد" تستهدف مراسلي الإعلام العسكري

أعلنت وزارة الدفاع السوية أن قوات "قسد" أقدمت على استهداف مراسلي وكالة "سانا" والإعلام العسكري في وزارة الدفاع بالرصاص، وذلك قرب بلدة دبسي عفنان في ريف الرقة، دون ورود معلومات إضافية حول حجم الأضرار أو الإصابات.

12:57 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
حلب
الجيش السوري يعلن "غرب الفرات" منطقة عسكرية مغلقة

أعلن الجيش السوري أن "غرب الفرات" منطقة عسكرية مغلقة، مؤكدا أنه سيواصل عملياته لبسط السيطرة على المنطقة، وسيتعامل مع أي استهداف تتعرض له قواته. ودعت هيئة العمليات في الجيش السوري المدنيين في منطقة غرب الفرات إلى الابتعاد الفوري عن "مواقع ميليشيات PKK الإرهابية وفلول النظام البائد، حلفاء تنظيم قسد حرصاً على سلامتهم".

12:55 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
حلب
طيران التحالف الدولي يحلّق فوق منطقة دير حافر

أفادت مصادر لـ"العربي الجديد" بأن طيران يتبع قوات التحالف الدولي حلّق فوق منطقة دير حافر بريف حلب الشرقي.

 

01:00 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
حلب
الجيش السوري: مليشات "الكردستاني" تنتشر غرب نهر الفرات

قالت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري إن ميليشيات تابعة لـ "حزب العمال الكردستاني" تنتشر في عدد من القرى والبلدات الواقعة غرب نهر الفرات، وتعرقل تنفيذ الاتفاقات القائمة، مشيرة إلى أنها تستهدف قوات الجيش العربي السوري في تلك المناطق. وأضافت الهيئة، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن الجيش سيواصل عملياته لبسط السيطرة على مناطق غرب الفرات، مؤكدة أنه سيتعامل مع أي استهداف تتعرض له قواته.

 

12:59 pm

العربي الجديد

avata
العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
حلب
قوات "التحالف الدولي" تفجّر ذخائر داخل قاعدة الشدادي

كشفت مصادر لـ"العربي الجديد" أن قوات "التحالف الدولي" فجّرت ذخائر داخل قاعدة الشدادي جنوبي الحسكة، ما أدى إلى حدوث انفجار داخل القاعدة.
 

12:53 pm

العربي الجديد

avata
العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
حلب
قوات التحالف الدولي تسحب بعض معداتها العسكرية من الحسكة

ذكرت شبكة "الخابور" أن قوات التحالف الدولي تسحب بعض معداتها العسكرية من قاعدة الشدادي، جنوبي مدينة الحسكة وتنقلها إلى قاعدة خراب الجير شمال شرقي الحسكة.

11:35 am

العربي الجديد

avata
العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
حلب
الجيش السوري يتقدم صوب مدينة الطبقة

نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن هيئة العمليات في الجيش السوري قولها إن قوات الجيش تتابع بسط السيطرة في منطقة غرب الفرات وتتقدم باتجاه مدينة الطبقة.

11:20 am

العربي الجديد

avata
العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
حلب
قوات الجيش السوري تدخل بلدة دبسي عفنان بريف الرقة الغربي

ذكرت هيئة العمليات في الجيش السوري أن قوات الجيش بدأت بالدخول إلى بلدة دبسي عفنان في ريف الرقة الغربي.

11:14 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
حلب
مقتل جنديين وإصابة آخرين في استهداف "قسد" دورية للجيش السوري

أفادت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري لقناة الإخبارية بأن قوات "قسد" استهدفت دورية للجيش السوري قرب مدينة مسكنة، ما أدى إلى مقتل جنديين وإصابة آخرين.

10:46 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
حلب
الجيش السوري يسيطر على مدينة مسكنة بالكامل

أعلنت هيئة العمليات في الجيش السوري عن بسط سيطرتها على مدينة مسكنة شرقي حلب بالكامل، مؤكدة توجه قواتها نحو بلدة دبسي عفنان، أولى البلدات بريف محافظة الرقة غربي نهر الفرات.

11:06 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
حلب
"قسد" تتهم دمشق بخرق اتفاق برعاية دولية شرقي حلب

اتهمت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، اليوم السبت، حكومة دمشق بخرق اتفاقية أُبرمت برعاية دولية، تنص على دخول قوات الحكومة السورية إلى مدينتي دير حافر ومسكنة شرقي محافظة حلب، عقب إتمام قوات "قسد" عملية الانسحاب منهما. وقالت "قسد" في بيان، إن قوات حكومة دمشق دخلت المدينتين قبل اكتمال انسحاب مقاتليها، في مخالفة واضحة لبنود الاتفاق، ما أدّى إلى خلق وضع "بالغ الخطورة"، وينذر بتداعيات خطيرة على الأرض.

وأضاف البيان أن هذا التصرف "يشكل إخلالاً بالتفاهمات التي جرى التوصل إليها بضمانات دولية"، محمّلاً حكومة دمشق مسؤولية التوتر الناتج عن هذا الخرق. ودعت "قسد" القوى الدولية الراعية للاتفاق إلى التدخل العاجل، والضغط من أجل ضمان الالتزام ببنوده، ومنع تفاقم الوضع الميداني في المنطقة.

10:39 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
حلب
الجيش السوري: المئات من عناصر "قسد" سلموا أنفسهم

سلّم المئات من عناصر قوات سوريا الديمقراطية "قسد" أنفسهم للجيش السوري، بحسب "سانا".

10:38 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
حلب
وصول قوات الجيش السوري إلى مسكنة

دخل الجيش السوري، صباح اليوم السبت، إلى مدينة مسكنة شرقي حلب بعد ساعات من إعلان سيطرته على دير حافر بالكامل، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا".

10:35 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
حلب
الجيش السوري: نؤمن 14 قرية وبلدة شرق دير حافر

نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن هيئة العمليات في الجيش السوري قولها إن قوات الجيش أمّنت 14 قرية وبلدة شرق دير حافر مع خروج أكثر من 200 عنصر من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بسلاحهم.

10:10 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
حلب
"سانا": الجيش السوري يسيطر على مطار الجراح العسكري بريف حلب

نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن هيئة العمليات في الجيش السوري قولها إن قوات الجيش سيطرت على مطار الجراح العسكري في ريف حلب.

09:59 am

محمد كركص

محمد كركص صحافي سوري (العربي الجديد)
محمد كركص
صحافي سوري
حلب
فرق هندسية إلى دير حافر لإزالة الألغام

أكدت مصادر خاصة لـ"العربي الجديد" أن قوات الجيش السوري جهزت فرق الهندسة للدخول إلى دير حافر وإزالة الألغام بالتزامن مع تجهيز ثلاثة أرتال من الشرطة العسكرية للدخول إلى المدينة، إلى جانب أرتال عسكرية تضم دبابات ومدرعات للانتشار في المنطقة.

09:48 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
حلب
قوات الجيش السوري تتوجه إلى مسكنة ودبسي عفنان

نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن هيئة العمليات في الجيش السوري قولها إن قوات الجيش توجهت نحو منطقتي مسكنة ودبسي عفنان.

09:40 am

محمد كركص

محمد كركص صحافي سوري (العربي الجديد)
محمد كركص
صحافي سوري
حلب
بدء انتشار الجيش السوري في دير حافر

ذكرت وزارة الدفاع السورية، صباح اليوم السبت، أن وحدات من الجيش العربي السوري بدأت الانتشار في مدينة دير حافر بريف حلب الشرقي، مؤكدةً، وفق وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، أن طلائع القوات دخلت إلى منطقة غرب نهر الفرات، ابتداءً من مدينة دير حافر. ويأتي ذلك بعد أن شرعت قوات الجيش السوري، صباح اليوم، في إزالة السواتر الترابية على خطوط التماس مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في منطقة دير حافر بريف حلب الشرقي، غربي نهر الفرات، وذلك تمهيداً لدخول المنطقة، عقب إعلان القائد العام لـ"قسد"، مظلوم عبدي، ليل الجمعة، انسحاب قواته من المنطقة اعتباراً من صباح اليوم السبت، إثر وساطات دولية وصديقة.

09:06 am

العربي الجديد

avata
العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
حلب
الجيش السوري يبدأ الدخول إلى غرب الفرات

أفادت "الإخبارية السورية" بأن قوات الجيش بدأت الدخول إلى منطقة غرب الفرات من دير حافر شرق حلب. وتأتي هذه التطورات بعد ساعات من انسحاب "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) من دير حافر.

08:50 am

الدوحة - العربي الجديد

العربي الجديد
الدوحة - العربي الجديد
الدوحة/ العربي الجديد
حلب
إزالة السواتر الترابية في مدخل دير حافر

أفادت قناة الإخبارية السورية بأن الجيش السوري بدأ إزالة السواتر الترابية في مدخل منطقة دير حافر شرقي حلب استعداداً لدخوله إلى المنطقة. 

08:49 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
حلب
وصول الجيش السوري إلى مدخل دير حافر استعداداً لدخولها

ذكرت قناة الإخبارية السورية أن قوات الجيش السوري وصلت إلى مدخل دير حافر شرق حلب استعداداً لدخول البلدة.

08:48 am

الأناضول

avata
الأناضول
الجيش السوري يدعو الأهالي إلى تجنب 4 مناطق في دير حافر

دعا الجيش السوري، السبت، المدنيين إلى عدم دخول منطقة العمليات العسكرية المحددة مسبقاً في دير حافر شرق مدينة حلب شمالي البلاد، إلى حين الانتهاء من تأمينها وإزالة الألغام منها. ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن هيئة العمليات في الجيش السوري: "نهيب بأهلنا المدنيين عدم الدخول إلى منطقة العمليات المحددة مسبقاً إلى حين انتهاء الجيش العربي السوري من تأمينها وإزالة الألغام والمخلفات الحربية منها، وذلك حفاظاً على سلامتكم".

09:47 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
حلب
الجيش السوري: قواتنا تؤمن وتمشط دير حافر

نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن هيئة العمليات في الجيش السوري القول إن قوات الجيش تعمل على تأمين مدينة دير حافر وتمشيطها من الألغام والمخلفات الحربية. 

09:45 am

محمد كركص

محمد كركص صحافي سوري (العربي الجديد)
محمد كركص
صحافي سوري
حلب
الجيش السوري يزيل السواتر الترابية تجهيزا للدخول إلى دير حاف

أكدت مصادر لـ"العربي الجديد" أن قوات الجيش أزالت السواتر الترابية وجهزت فرق الهندسة للدخول إلى المنطقة وتفتيشها من الألغام، بالتزامن مع تجهيز ثلاثة أرتال من الشرطة العسكرية للدخول إلى المدينة، إلى جانب أرتال عسكرية تضم دبابات ومدرعات للانتشار في المنطقة.

 

دلالات
المساهمون
محمد كركص
الدوحة - العربي الجديد
الأناضول
العربي الجديد
العربي الجديد
المزيد في سياسة
ترامب خلال لقاء في البيت الأبيض، 17 نوفمبر 2026 (بريندان سميالوفسكي/ فرانس برس)
التحديثات الحية
رصد
مباشر

"وول ستريت جورنال": هكذا جمد ترامب شن ضربات على إيران

متظاهرون يحملون علم غرينلاند بوقفة في كوبنهاغن، 15 يناير 2026 (Getty)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

تظاهرات في مدن دنماركية وعاصمة غرينلاند رفضاً لأطماع ترامب

إيرانيون يتصفحون هواتفهم في بازار طهران، 31 ديسمبر 2025 (Getty)
التحديثات الحية
تقارير دولية
مباشر

إيران: عودة تدريجية للإنترنت وعراقجي يقود حملة دبلوماسية