الجيش السوري يستنفر ضد "قسد" في دير حافر

- رصد الجيش السوري تعزيزات عسكرية لقوات سوريا الديمقراطية في دير حافر شرقي حلب، واستنفر قواته محذراً من تهديدات الطائرات المسيّرة، وداعياً لتجنب التجمعات. - ضبطت وزارة الداخلية السورية مستودعات أسلحة ضخمة تابعة لقسد في حي الشيخ مقصود، شملت طائرات مسيّرة انتحارية وعبوات ناسفة، مؤكدة أن الموقع المستهدف كان عسكرياً. - اعتقلت قيادة الأمن الداخلي في اللاذقية وحماة أفراداً بتهم التحريض على العنف وتهريب الأسلحة إلى قسد، مستغلين صلاتهم ومواقعهم السابقة.

أعلنت هيئة العمليات في الجيش السوري أن طائرات الاستطلاع رصدت قيام "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) بتعزيز وجودها عدداً وعتاداً على جبهة دير حافر شرقي محافظة حلب، وذلك بعد ساعات من خروج آخر دفعة من مقاتلي "قسد" من حي الشيخ مقصود في مدينة حلب. وذكرت الهيئة، اليوم الأحد، أن "قسد" استقدمت مجاميع مسلحة وعتاداً متوسطاً وثقيلاً إلى المنطقة "دون أن يتم التحقق بعد من طبيعة هذه الحشود والتعزيزات". وأضافت أنه في ضوء هذه التطورات، استنفر الجيش قواته وعزز خط الانتشار العسكري شرق حلب، مشددة على جاهزية الجيش للتعامل مع كل السيناريوهات المحتملة.

وكانت عمليات الأمن الداخلي في منطقة منبج بريف حلب قد حذرت بدورها في وقت سابق اليوم من "احتمال وجود تهديدات ناتجة عن طائرات مسيّرة مفخخة". وحثّت على "تجنب التجمعات في الأماكن العامة والساحات والأسواق قدر الإمكان"، إضافة إلى الانتباه عند التنقل عبر الطرقات الرئيسة والفرعية. ودعت إلى "الإبلاغ الفوري عن أي جسم مشبوه أو تحركات غير اعتيادية، مع الالتزام بتعليمات وإرشادات الجهات المختصة، حفاظاً على السلامة العامة".

كما أكدت إدارة منطقة جرابلس، عبر تعميم صدر عنها فجر اليوم، ضرورة توخي الحذر وتجنّب التجمعات في الأماكن العامة والانتباه أثناء التنقل، لا سيما بالقرب من مجرى النهر وعلى الطرقات الرئيسة والفرعية. كما حثت على عدم الاقتراب من أي موقع يشتبه بخطورته، وترك التعامل معه للجهات المختصة. وتأتي هذه التحذيرات بعد ساعات من إعلان هيئة العمليات في الجيش السوري أن قوات قسد دخلت مرحلة جديدة من التصعيد العسكري ضد الشعب السوري عبر استهداف مدينة حلب. وذكرت الهيئة، في تصريح لقناة "الإخبارية" السورية، أن "قسد" استهدفت مؤسسات المدينة ومساجدها بأكثر من 10 طائرات مسيّرة إيرانية الصنع، ما خلّف إصابات وخسائر في الممتلكات.

وكانت هيئة العمليات أعلنت، أمس السبت، استهداف عدة مواقع مدنية وأمنية باستخدام الطائرات المسيّرة الإيرانية، ما أسفر عن تسجيل عدد من الإصابات وأضرار مادية في المنطقة. وفي السياق، أكد مدير إعلام مديرية صحة حلب منير المحمد، في تصريح لوكالة "سانا" الرسمية اليوم الأحد، أن عدد الضحايا من جراء استهداف تنظيم قسد الأحياء السكنية في حلب بلغ منذ يوم الثلاثاء الماضي 24 قتيلاً و129 مصاباً.

وغادرت، فجر اليوم الأحد، آخر دفعة من مقاتلي "قسد" مدينة حلب باتجاه مناطق شرق نهر الفرات تحت سيطرة قوات "قسد". وذكر مصدر في وزارة الداخلية السورية أن عملية الإجلاء شملت 360 مقاتلاً و59 جريحاً غادروا حي الشيخ مقصود ذا الغالبية الكردية باتجاه شمال شرق البلاد. وأضاف المصدر أن الأجهزة الأمنية أوقفت في المقابل أكثر من 300 شخص من الأكراد، بينهم مقاتلون وعناصر من جهاز الأمن الداخلي التابع لـ"قسد"، وذلك على خلفية التطورات الأمنية الأخيرة.

من جهتها، أعلنت "قوى الأمن الداخلي" (الأسايش)، التابعة لـ"قوات سوريا الديمقراطية"، مقتل اثنين من أبرز قيادييها في مدينة حلب، إثر المواجهات العسكرية التي تشهدها الأحياء ذات الغالبية الكردية في المدينة. وأكد بيان لـ"الاسايش" نقلته وكالة "هاوار" (التابعة للإدارة الذاتية)، اليوم الأحد، مقتل كل من القيادي زياد حلب (زياد زعيم قدور) والقيادي آزاد حلب (وضاح صلاح بلال)، خلال "المقاومة" في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب.

ويُعد زياد حلب من الشخصيات الأمنية البارزة في حيي الشيخ مقصود والأشرفية. وشغل منصب عضو قيادة "الأسايش" في المنطقة، واعتُبر المحرك الأساسي للعمليات القتالية داخل الأحياء الكردية خلال التصعيد الأخير. وكان قبل ذلك قيادياً في تنظيم "قسد". وفي آخر ظهور إعلامي له قبل مقتله، أبدى زياد حلب موقفاً متشدداً إزاء خيارات الانسحاب من أحياء حلب، مؤكداً رفضه سيناريوهات النقل بالحافلات نحو مناطق شرق الفرات. واتهم في تسجيل مصور الحكومة السورية بزجّ عناصر من تنظيمات متشددة تحت راية وزارة الدفاع التابعة لها لمهاجمة المدنيين، وفق تعبيره.

ضبط مستودعات أسلحة وتفكيك متفجرات

وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الداخلية السورية ضبط مستودعات كبيرة من الأسلحة في محافظة حلب تركها مقاتلو "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) خلفهم بعد خروجهم من المدينة، كما أعلنت تفكيك مواد متفجرة. وقالت الداخلية، في بيان، إن وحدات الأمن الداخلي في محافظة حلب ضبطت "مستودعات ضخمة تحتوي كميات كبيرة من الأسلحة المتنوعة تعود لتنظيم قسد، وذلك خلال عمليات المسح الأمني الميدانية في حي الشيخ مقصود". وأوضحت أن المضبوطات شملت "ألغامًا أرضية وعبوات ناسفة وصواريخ وقذائف وقنابل، إضافة إلى كميات كبيرة ومتنوعة من الذخائر المختلفة". ولفتت إلى أنه تمت مصادرة المضبوطات ونقلها "إلى الجهات المختصة وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها، لضمان عدم استخدامها في أي أعمال تخالف القانون".

كما أعلنت الداخلية أن فرقها الهندسية المختصة تمكنت خلال عمليات المسح الأمني في حيّ الشيخ مقصود بمدينة حلب، من تفكيك عددٍ من المواد المتفجّرة المهيّأة للاستخدام. وأوضحت أن العمليات شملت "تفكيك عربةٍ مفخّخة بقذائف الهاون، وعدد كبير من الطائرات المسيّرة الانتحارية، عثرت عليها الفرق داخل منازل مدنيين، إضافةً إلى عبوات ناسفة زرعتها مجموعات تنظيم قسد داخل المنازل وعلى أطراف الشوارع". كما رصدت الفرق المختصة "صاروخًا مفخّخًا أثناء تنفيذ المهام الميدانية، وتعاملت معه وفق الإجراءات الفنية والتقنية المعتمدة، بما يضمن تفكيكه أو تفجيره بطريقة آمنة". وقال البيان إنه عقب تفكيكها، نقلت الفرق الهندسية المواد المتفجّرة والطائرات المسيّرة الانتحارية إلى مواقع آمنة، فيما فجّرت الصاروخ المفخّخ تحت إشرافها المباشر، من دون تسجيل أي إصابات بشرية أو أضرار مادية.

وفي سياق متصل، نشرت وكالة الأنباء السورية "سانا" اليوم الأحد، صوراً قالت إنها توثق "حقيقة الموقع رقم (12) الذي استهدفه الجيش السوري في حي الشيخ مقصود، والذي زعمت مليشيا "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) بأنه مستشفى". وتظهر الصور أن الموقع المستهدف ليس مستشفى، وأن بداخله أسلحة وآليات عسكرية استخدمت في قصف الأحياء السكنية بمدينة حلب. وكانت "قسد" قد ادعت أن الموقع المستهدف هو مستشفى "خالد فجر"، وأنها كانت تستخدمه لمعالجة الجرحى، وقالت إن الجيش "استهدفه عشرات المرات بالأسلحة الثقيلة والطائرات المسيرة في محاولة لتنفيذ مجزرة بداخله"، على حد قولها.

اعتقال متهم على خلفية احتجاجات اللاذقية

من جهة أخرى، أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية اعتقال حيدر علي عثمان في منطقة القرداحة، وذلك "بعد ثبوت تورّطه في التحريض على العنف والفوضى خلال الاحتجاجات الأخيرة". وقال بيان لوزارة الداخلية إن المذكور قام باستهداف عناصر الأمن والممتلكات العامة، إضافة إلى إطلاق دعوات طائفية تحريضية، بما يشكّل تهديداً واضحاً ومباشراً للأمن والاستقرار والسلم الأهلي.

ووفق البيان، أظهرت التحقيقات الأولية أن المذكور استغل صلة قرابته بخاله عماد الأسد، فضلاً عن موقعه السابق في قسم الإنشاءات العسكرية خلال فترة حكم النظام السابق، لتسهيل إدارة شبكات متخصّصة في تجارة وتهريب المخدرات، بالتعاون مع عدد من الضباط. وأضاف أنه عقب سقوط النظام السابق ظهر بوصفه أحد المحرّضين الرئيسيين ضد الدولة الجديدة، مطلقاً خطابات طائفية تحريضية ودعوات للانقسام، ومستهدفاً خلال الاحتجاجات عناصر الأمن، وداعياً بشكل مباشر إلى الاعتداء عليهم.

وكانت مديرية الأمن الداخلي في منطقة الغاب بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب في محافظة حماة قد أعلنت أمس القبض على نضال علي سليمان، أحد عناصر الفرقة الرابعة خلال فترة حكم النظام السابق، والمشارك بمعارك ريف حماة، إلى جانب ضلوعه في تهريب الأسلحة إلى تنظيم قسد، فضلاً عن تورّطه في تجارة المواد المخدّرة.