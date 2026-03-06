الجيش السوري يبدأ انتشاراً على الحدود مع لبنان والعراق

- أعلنت وزارة الدفاع السورية عن انتشار وحدات الجيش على الحدود مع لبنان والعراق لضبط الحدود ومنع التهريب والأنشطة غير القانونية، مع تعزيز التنسيق الأمني وإغلاق المعابر غير الشرعية لتعزيز الاستقرار والأمان للسكان المحليين. - أفادت مصادر استخبارية بأن حزب الله يخطط لهجمات ضد إسرائيل من الأراضي السورية، بينما تسعى الحكومة السورية لإحباط هذه المحاولات، مع إنشاء نقاط تفتيش جديدة في الجنوب لمنع النشاط المسلح. - أشار الباحث وائل علوان إلى أن سورية تتبنى حذراً تجاه تداعيات الحرب الإيرانية الإسرائيلية، مع التركيز على عدم الانخراط المباشر في الصراع رغم التهديدات الأمنية والإنسانية المتزايدة.

أعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم الجمعة، انتشار وحدات من الجيش السوري على الحدود مع لبنان والعراق في إطار إجراءات "دفاعية وتنظيمية" تهدف إلى "ضبط الحدود والحد من عمليات التهريب والأنشطة غير القانونية". وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة "سانا" الرسمية إن الحدود السورية مع لبنان، التي تمتد لنحو 375 كيلومتراً، والحدود مع العراق التي تبلغ حوالي 600 كيلومتر، تُعد مناطق حساسة من الناحية الأمنية بسبب اتساعها الجغرافي ووجود العديد من المعابر غير الشرعية التي استُخدمت في السنوات الماضية لتهريب الأسلحة والمخدرات والبضائع.

وأكدت إدارة الإعلام والاتصال في الوزارة أن وحدات متخصصة من حرس الحدود تعمل على مراقبة الشريط الحدودي بشكل مستمر، إضافة إلى إغلاق المعابر غير القانونية وتعزيز التنسيق الأمني، وهو ما يسهم في الحد من نشاط شبكات الجريمة المنظمة. وأشارت الوزارة إلى أن هدف هذه الإجراءات هو تعزيز الاستقرار في المناطق الحدودية وتوفير الأمان للسكان المحليين، لافتة إلى أن هذه الخطوات لا تستهدف أي دولة مجاورة، بل تأتي ضمن مسؤولية الدولة السورية في حماية حدودها ومنع الأنشطة غير المشروعة.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر استخبارية عربية، في حديثها مع هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن حزب الله يخطط لتنفيذ هجمات ضد إسرائيل انطلاقاً من الأراضي السورية، إلى جانب هجماته من الأراضي اللبنانية. وبحسب المصادر، فقد أصدرت الحكومة السورية تعليمات لقادتها الميدانيين بضرورة إحباط أي محاولات لشن هجمات ضد إسرائيل من داخل سورية، وذلك في إطار دعم إيران في الصراع الإقليمي. وأضافت المصادر أن نقاط تفتيش جديدة أُنشئت في جنوب سورية لمنع أي نشاط مسلح يستهدف إسرائيل انطلاقاً من الأراضي السورية.

وحول أبعاد الانتشار السوري المكثف على الحدود وأسبابه، قال الباحث في مركز جسور للدراسات وائل علوان لـ"العربي الجديد" إن سورية تتبنى حذراً شديداً تجاه تداعيات الحرب الإيرانية الإسرائيلية. وأضاف أن هذا الصراع لم يعد يقتصر على المواجهات بين إيران وإسرائيل، بل أصبح يهدد استقرار وأمن منطقة الشرق الأوسط بأكملها.

وأشار علوان إلى أن الحكومة السورية حريصة على عدم الانخراط المباشر في هذه الحرب، رغم الموقع الاستراتيجي لسورية الذي يجعلها محورية في تطورات هذا الصراع، حيث تلتقي الحدود السورية مع لبنان والعراق، وهما منطقتان تشهدان وجود مجموعات مرتبطة بإيران. وأضاف علوان أن هذا التصعيد يهدد سورية من عدة جهات، بما في ذلك الملف الإنساني والأمني. ومن الناحية الإنسانية، لفت إلى ازدياد عدد النازحين اللبنانيين، وهو ما يثير قلقاً كبيراً في دمشق، خاصة مع الوضع الاقتصادي والمعيشي المتدهور.