الجيش السوري: قسد تخرق الهدنة في عين العرب وندرس خياراتنا

أعلن الجيش السوري، مساء الأحد، أن "قوات سوريا الديمقراطية" قسد" خرقت وقف إطلاق النار من خلال استهداف مواقع انتشار الجيش في محيط منطقة عين العرب بأكثر من 25 مسيرة انتحارية من نوع "FPV"، لافتا إلى أنه يدرس خيارات الرد على استهداف مواقع الجيش والأهالي وأنه سيقوم بما يلزم.

وذكرت قناة الإخبارية السورية أن هيئة العمليات في الجيش السوري أعلنت عن إصابة عدد من المدنيين وتدمير 4 آليات عسكرية جراء تصعيد تنظيم قسد وخرقه لاتفاق وقف إطلاق النار"، مشيرة أيضا إلى أن "قسد" استهدفت أيضا طريق "M4" الدولي والقرى المحيطة به (بمحيط منطقة عين العرب) عدة مرات، ما أدى لإصابة عدد من المدنيين، وفق الهيئة ذاتها، دون تحديد عددهم.

وذكرت الهيئة أن "قسد" تستمر أيضا في نهج الاعتقال الممنهج بحق الأهالي وأنها حاصرت بعض العائلات في محيط قرية الشيوخ بهدف اعتقال أبنائهم، الأمر الذي تطور لاشتباكات مع بعض الأهالي، ووقوع إصابات بينهم.

في السياق ذاته، أعلنت وزارة الدفاع السورية إسقاط قوات الجيش عدة مسيرات انتحارية لتنظيم "قسد" قبل أن تتمكن من استهداف طرقات ومنازل الأهالي بمحيط عين العرب، وفق قناة "الإخبارية" السورية. وقبل ذلك بساعات، أعلن الدفاع المدني السوري، في تدوينة على منصة تليغرام، أن "قسد"، جدد قصف مناطق في ريف حلب، مستهدفا منزلا بصاروخ أُطلق من مناطق سيطرته في مدينة عين العرب.

من جانبها، أعلنت "قسد" أن قواتها تصدت لهجوم من الجيش السوري على قرية خراب عشك، جنوب شرقي كوباني، بالتزامن مع قصف مدفعي مكثف يستهدف القرية. وأضافت "قسد"، في بيان، أن قواتها "تواصل ممارسة حقها المشروع في الدفاع عن النفس، وتتعامل مع الهجوم المستمر حتى لحظة إعداد هذا التحديث، وتحمّل دمشق مسؤولية خرق اتفاقية وقف إطلاق النار".

ومساء الثلاثاء، أعلنت وزارة الدفاع وقف إطلاق النار في جميع قطاعات عمليات الجيش، مشيرة إلى أن هذا القرار يستمر 4 أيام من تاريخه، التزاما بالتفاهمات المعلنة من قبل الدولة مع "قسد"، وذلك قبل أن يتم التمديد 15 يوما اعتبارا من مساء السبت.