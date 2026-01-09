الجيش السوداني يكثف غاراته على معاقل "الدعم السريع"

- كثف الجيش السوداني غاراته الجوية على معاقل قوات الدعم السريع في دارفور وكردفان، مستهدفًا مدينة نيالا، مما أدى إلى تدمير مخابئ ومخازن أسلحة وذخائر، وإسقاط طائرة مسيّرة من طراز أكانجي. - أعلنت قوات الدعم السريع إسقاط طائرة مسيّرة تركية الصنع، مؤكدة قدرتها على حماية المدنيين من الهجمات الجوية المتكررة التي تستهدف المناطق السكنية والبنية التحتية. - شنت قوات الدعم السريع هجمات بالطائرات المسيّرة على معسكرات الجيش، وارتكبت مجزرة في مدينة الأبيض، مما أسفر عن مقتل 13 شخصًا، بينهم 9 من أسرة واحدة.

كثف الجيش السوداني غاراته الجوية على معاقل قوات الدعم السريع والمليشيات التابعة لها في عدد من الولايات، واستهدف بالطائرات المسيّرة الاستراتيجية مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور، التي تمثل المعقل الرئيسي لـ"الدعم السريع"، مؤكداً أنه دمّر مخابئ ومخازن أسلحة وذخائر في المدينة، في وقت أعلنت "الدعم" من جانبها إسقاط طائرة مسيّرة من طراز أكانجي فوق مدينة نيالا، خلال تنفيذها هجمات على المدينة.

وقال المتحدث باسم الجيش السوداني العميد عاصم عوض في بيان، اليوم الجمعة، إن وحداتهم الجوية والبرية نفذت هذا الأسبوع غارات مكثفة على تمركزات "العدو" في إقليمي دارفور وكردفان، وطرق تقربه من الجنوب الليبي، مضيفاً أنه تمكن من تدمير أكثر من 240 مركبة قتالية، ومقتل المئات من "المليشيات الإرهابية" التابعة للدعم السريع. وأشار إلى أنه تم أيضاً تدمير عدد من المسيّرات الاستراتيجية والمخابئ ومحطات التشغيل بمطار نيالا، كما تمكنت القوات على الأرض من "طرد مليشيا التمرد من مناطق واسعة في كردفان ودارفور". وأشار إلى أن القوات المسلحة والقوات المساندة تواصل عملياتها لتدمير "فلول وبقايا المليشيا الإرهابية في كل مناطق وجودهم".

من جانبها، أعلنت قوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش السوداني منذ إبريل/ نيسان 2023، إسقاط طائرة مسيّرة من طراز "أكانجي" تركية الصنع في سماء مدينة نيالا، في أثناء محاولتها "استهداف المدنيين". وقالت "الدعم السريع" في بيان مساء أمس الخميس، إن قواتها تؤكد جاهزيتها العالية للتصدي للاعتداءات الجوية، وقدرتها على حماية المدنيين من الهجمات المتكررة التي ينفذها ما أسمته "جيش الإخوان"، عبر الغارات الجوية شبه اليومية باستخدام الطائرات المسيّرة، والتي تستهدف المناطق السكنية والمرافق العامة والبنية التحتية والمستشفيات، "في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية". وكانت الدعم السريع قالت أمس أيضاً إن العشرات من جنود الجيش التابعين للواء 54 مشاة في مدينة الدلنج استسلموا لقواتها بولاية جنوب كردفان.

وشنت "الدعم السريع" في الأيام الماضية، هجمات بالطائرات المسيّرة على عدد من ولايات السودان، إذ هاجمت الأربعاء الماضي معسكراً لـ"قوات درع السودان" الموالية للجيش بمنطقة جبل اللابيتور في منطقة البطانة بواسطة طائرة مسيّرة، ولم تعلن السلطات الرسمية قتلى أو جرحى. كما ارتكبت "الدعم" يوم الاثنين الماضي، مجزرة في مدينة الأبيض، عاصمة ولاية شمال كردفان، بعد هجوم بطائرة مسيّرة على منزل في حي "الجلابية"، ما أدى الى قتل 13 شخصاً، بينهم 9 من أسرة واحدة، غالبيتهم من الأطفال، بحسب ما أعلنت شبكة أطباء السودان (أهلية). كما شنت "الدعم السريع" في اليوم نفسه، هجوماً بمسيّرات انتحارية على قيادة الفرقة 19 مشاة التابعة للجيش في مدينة مروي بالولاية الشمالية، وحاولت المسيّرات استهداف مقر الفرقة، وقاعدة مروي الجوية العسكرية، وسد مروي المخصص لتوليد الكهرباء.