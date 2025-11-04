الجيش السوداني يكثف الغارات الجوية على الدعم السريع في كردفان

- كثف الجيش السوداني غاراته الجوية على مناطق خاضعة لسيطرة مليشيات الدعم السريع في إقليم كردفان، مستهدفاً مركبات عسكرية وإمدادات، بينما أعلنت المليشيا عن إسقاط طائرة شحن فوق مدينة بابنوسة. - أكد المتحدث باسم "الدعم السريع" إسقاط طائرة حربية من طراز "إليوشن" بعد غارات جوية أودت بحياة مدنيين، بينما أشار الجيش إلى أن الطائرة سقطت نتيجة عطل فني. - استهدفت الغارات الجوية مدن أبو زبد والفولة، وحشد الجيش قواته في مدن الأبيض وأم روابة لمنع هجمات جديدة، بينما استهدفت طائرة مسيرة قرية اللويب، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

كثف الجيش السوداني غاراته الجوية على عدد من المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيات الدعم السريع في إقليم كردفان أمس الاثنين واليوم الثلاثاء، مستهدفاً مركبات عسكرية وإمدادات، في وقت أعلنت فيه المليشيا عن إسقاط طائرة شحن فوق مدينة بابنوسة التي تحاصرها بولاية غرب كردفان، لكن مصادر عسكرية تابعة للجيش أكدت أن الطائرة سقطت نتيجة عطل فني، فيما لم يصدر عن الجيش بعد أي توضيح حول الحادث.

وقال المتحدث باسم "الدعم السريع" الفاتح قرشي، في بيان على منصة تليغرام اليوم الثلاثاء، إن المليشيا تمكنت من إسقاط طائرة حربية من طراز "إليوشن" في سماء مدينة بابنوسة عقب شنّها غارات جوية أودت بحياة عشرات المدنيين في مناطق "ود بندة" و"عيال بخيت" ومدينتي الفولة وبابنوسة، بحسب زعمه.

وأقر المتحدث بشن الطيران الحربي التابع للجيش سلسلة هجمات وصفها بالوحشية على مناطق سيطرتهم، لكنه قال إن الغارات طاولت الأحياء السكنية والأسواق، بالصواريخ والبراميل المتفجرة. وقال مقاتلون مساندون للجيش على مواقع التواصل إن الطائرة سقطت نتيجة عطل فني بعد عملية إنزال ناجحة نفذتها لصالح الفرقة 22 مشاة في مدينة بابنوسة بولاية غرب كردفان، موضحين أنها عملية الإنزال الثالثة خلال العشرين يوماً الأخيرة وأن الدعم السريع لم تتمكن من إسقاط أي طائرة.

وطاولت الغارات الجوية التي نفذها الجيش مدن أبو زبد والفولة الواقعة تحت سيطرة الدعم السريع، إلى جانب غارات أخرى استهدفت أمس الاثنين تجمعات "الدعم" حول مدينة بارا في ولاية شمال كردفان. كذلك حشد الجيش أعداداً كبيرة من قواته في مدن الأبيض وأم روابة لمنع أي هجمات جديدة لـ"الدعم". وقد استهدفت طائرة مسيرة تابعة للدعم السريع أمس الاثنين قرية اللويب شرقي مدينة الأبيض في ولاية شمال كردفان، وأسقطت عدداً من القتلى والجرحى وسط المدنيين.