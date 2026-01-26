الجيش السوداني يفك الحصار عن مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان

تمكّن الجيش السوداني، مدعوماً بالقوات المساندة له، اليوم الاثنين، من فكّ الحصار عن مدينة الدلنج الاستراتيجية بولاية جنوب كردفان، جنوبي البلاد، وذلك بعد معارك ضارية خاضها مع قوات الدعم السريع وحليفتها الحركة الشعبية – شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، التي كانت تفرض حصاراً خانقاً منذ أشهر على المدينة وتشنّ عليها هجمات متواصلة بالمدفعية والطائرات المسيّرة. وجاء دخول الجيش لمدينة الدلنج بعد سيطرته، في وقتٍ سابق اليوم، على بلدة هبيلا في الولاية نفسها، والتي تقع على مسافة نحو 42 كيلومتراً جنوب شرقي المدينة.

وقال المتحدث باسم الجيش السوداني العميد عاصم عوض، في بيان، إنّ قواته تمكنت من فتح طريق مدينة الدلنج، بعد تنفيذ عملية عسكرية ناجحة، أسفرت عن دحر وتدمير مليشيا الدعم السريع "الإرهابية" ومرتزقتها، التي كانت تحاول تعطيل حركة المواطنين والإمدادات واستهداف الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأضاف عوض أن القوات المسلحة ألحقت بالعدو خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، مشيراً إلى أن "من تبقّى منهم فرّوا هاربين تحت ضربات أبطال قواتنا، الذين أثبتوا مرة أخرى جاهزيتهم العالية، وانضباطهم، وقدرتهم على الحسم في مختلف المحاور"، وأكد أن القوات المسلحة تجدد "عهدها لشعبها الصابر بأنها ماضية بثبات في تطهير البلاد من دنس المليشيا الإرهابية حتى يتحقق الأمن والاستقرار في ربوع البلاد".

وفي سياق متصل، شنّ الجيش السوداني، اليوم الاثنين، هجوماً واسعاً على مناطق سيطرة قوات الدعم السريع، التي تخوض معه حرباً منذ 15 إبريل/نيسان 2023، في ولايتَي جنوب كردفان والنيل الأزرق، وتمكّن من السيطرة على بلدة هبيلا الاستراتيجية، إلى جانب تمشيط وتأمين مناطق كُرتالا، وكلوجي، والتيتل شرق مدينة الدلنج، كما استعاد منطقة السلك في إقليم النيل الأزرق من قبضة الدعم السريع.

من جهتها، قالت الفرقة الرابعة مشاة التابعة للجيش في مدينة الدمازين، في بيان اليوم الاثنين، إن قواتها، مدعومة بالقوات المساندة، تمكنت من استرداد منطقة السلك بإقليم النيل الأزرق، بعد عملية عسكرية محكمة أسفرت عن دحر "المليشيات الإرهابية بكل قوة واقتدار".

وأضافت الفرقة أن المواجهات أسفرت عن تكبيد المليشيات خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، وسط استبسالٍ كبير أبداه أبطال الفرقة الرابعة مشاة، "الذين خاضوا المعركة ببسالة وشجاعة فائقة"، مؤكدةً القدرة العالية للقوات المسلحة على حماية الأرض والحفاظ على الأمن والاستقرار في الإقليم. ولفت البيان إلى أن هذه العملية تأتي ضمن الجهود المتواصلة لتعزيز سيطرة الدولة على كامل أراضي الإقليم، والقضاء على أي محاولات لزعزعة الأمن وإرهاب المواطنين.

