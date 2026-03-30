الجيش السوداني يعلن مقتل 94 من "الدعم السريع" بولاية النيل الأزرق

- أعلن الجيش السوداني عن مقتل 94 من عناصر قوات الدعم السريع في معركة حاسمة بولاية النيل الأزرق، حيث تمكن الجيش من صد هجوم استهدف منطقة الكيلي، مما يعكس كفاءة القوات المسلحة في تأمين الحدود. - تشهد ولاية النيل الأزرق وولايات كردفان الثلاث اشتباكات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع، مما أدى إلى نزوح عشرات الآلاف، وسط أوضاع إنسانية معقدة ونقص في الكوادر الطبية. - منذ أبريل 2023، تتصاعد المواجهات بين الجيش وقوات الدعم السريع بسبب خلافات حول دمجها في المؤسسة العسكرية، مما أدى إلى مجاعة ونزوح ملايين الأشخاص.

أعلن الجيش السوداني، الأحد، مقتل 94 عنصراً من قوات الدعم السريع خلال تصديه لهجوم في منطقة الكيلي بولاية النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد، فيما لم يصدر أي تعليق عن الأخيرة.

وأفادت "الفرقة الرابعة مشاة" التابعة للجيش بمدينة الدمازين، عاصمة الولاية، في بيان، بأن "قواتنا تمكنت من صد هجوم غادر لمليشيا الدعم السريع استهدف منطقة الكيلي، في إطار مهامها لتأمين الولاية وحماية المواطنين".

وأضاف البيان أن هذا جاء "بعد معركة حاسمة أظهرت فيها قواتنا أعلى درجات الجاهزية والانضباط والبسالة في الميدان"، مشيراً إلى أن العملية "أسفرت عن تدمير أربع مركبات قتالية، بجانب أسر العديد من عناصر المليشيا وقتل 94 من عناصرها".

وأكدت الفرقة أن "هذا الانتصار يعكس كفاءة القوات المسلحة وقدرتها التامة على دحر التهديدات وتأمين حدود المسؤولية". ولم يصدر أي تعقيب فوري من قوات الدعم السريع بشأن بيان الجيش السوداني.

وتشهد ولاية النيل الأزرق منذ نحو أسبوعين اشتباكات متصاعدة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع والحركة الشعبية الموالية لها. وبجانب دارفور، تشهد ولايات إقليم كردفان الثلاث (جنوب وشمال وغرب) منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي مواجهات عنيفة بين الجيش والدعم السريع، أسفرت عن نزوح عشرات الآلاف خلال الفترة الأخيرة.

وفي وقت سابق الأحد، أفادت شبكة أطباء السودان، بمقتل 14 شخصاً بينهم 5 أطفال وامرأتان، وإصابة 23 آخرين بينهم 7 أطفال، من جرّاء قصف نفذته قوات الدعم السريع والحركة الشعبية، جناح الحلو على مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان مساء السبت. وبحسب الشبكة فإنّ الهجمات استهدفت مناطق سكنية للمدنيين، ما أدى إلى سقوط هذا العدد الكبير من الضحايا، وسط أوضاع إنسانية وصحية بالغة التعقيد ونقص في الكوادر الطبية. وأعربت عن إدانتها لهذا "التصعيد والاستهداف الممنهج للمدنيين، والذي يُعد انتهاكاً صارخاً لكل القوانين الدولية، خاصة تلك التي تضمن حماية المدنيين والمنشآت المدنية"، مؤكدة أنّ "ما يحدث في الدلنج يؤكد سعي الدعم السريع لتكرار السيناريو الكارثي الذي شهدته مدينة الفاشر، من خلال سياسة القصف المكثف وقطع الإمدادات وفرض الحصار، وهو ما ينذر بكارثة إنسانية وشيكة".

ومنذ إبريل/نيسان 2023، تخوض قوات الدعم السريع مواجهات مع الجيش السوداني على خلفية خلافات بشأن دمجها في المؤسسة العسكرية، ما أدى إلى مجاعة تُعد من بين الأسوأ عالميًا، إلى جانب مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص.

(الأناضول، العربي الجديد)