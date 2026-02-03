- تمكن الجيش السوداني من فك الحصار عن مدينة كادوقلي بعد معارك ضارية مع قوات "الدعم السريع" و"الحركة الشعبية ــ شمال"، مما يتيح له السيطرة على مساحة واسعة من ولاية جنوب كردفان وتهديد معاقل الحركة في كاودا. - التقى الجيش بقوات الفرقة 14 مشاة داخل كادوقلي، بعد نجاحه في فك الحصار عن مدينة الدلنج، حيث استقبلهم المواطنون بحرارة، وتعهدوا بمواصلة العمليات العسكرية حتى الوصول إلى دارفور. - أكد الطاهر حماد عبيده أن فك الحصار يمثل انتصاراً استراتيجياً، بينما حذر المجلس النرويجي للاجئين من كارثة إنسانية تواجه المدنيين بسبب النزوح وانقطاع الإمدادات.

تمكن الجيش السوداني، صباح اليوم الثلاثاء، من فك الحصار الذي كانت تفرضه قوات "الدعم السريع" وحليفتها "الحركة الشعبية ــ شمال" (جناح عبد العزيز الحلو) على مدينة كادوقلي، عاصمة ولاية جنوب كردفان، وذلك إثر معارك ضارية انتهت بفتح الطريق الاستراتيجي المؤدي إلى المدينة. وبفك الحصار عن مدينتي كادوقلي والدلنج يضع الجيش يده على مساحة واسعة من ولاية جنوب كردفان ويصبح بإمكانه التحرك وتشكيل تهديد مباشر لمعقل الحركة الشعبية في مدينة كاودا الاستراتيجية، ولمعاقل قوات الدعم السريع في ولاية غرب كردفان وحتى دارفور غرباً.

والتقت القوات القادمة من خارج كادوقلي بقوات الفرقة 14 مشاة داخل المدينة، في خطوة تأتي بعد أسبوع واحد من نجاح الجيش في فك الحصار عن مدينة الدلنج بالولاية ذاتها، والتي تبعد عن العاصمة كادوقلي نحو 132 كيلومتراً. وقد بث جنود من الجيش والقوات المساندة مقاطع فيديو من داخل كادوقلي تظهر استقبال المواطنين لهم، وتوعدوا بالاستمرار في العمليات العسكرية حتى الوصول إلى إقليم دارفور، غربي البلاد.

وفي تصريح مقتضب للصحافيين، اليوم الثلاثاء، قال رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش، الفريق أول عبد الفتاح البرهان: "مبروك فتح الطريق إلى مدينة كادوقلي، ونبارك لأهل المدينة وصول الجيش"، مشدداً على أن القوات المسلحة ستصل إلى أي مكان في السودان.

من جهته، أكد قائد ركن الإمداد بالقوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح الطاهر حماد عبيده أن عمليات القوات المسلحة والقوات النظامية والمساندة في محور جنوب كردفان تكللت بفك طوق الحصار عن كادوقلي، وإنهاء معاناة استمرت لأكثر من عامين. وأوضح عبيده، في تصريح صحافي، أن "مليشيا الدعم السريع فرضت حصاراً جائراً منعت فيه وصول الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية"، معتبراً أن هذا "الانتصار الاستراتيجي" يمثل نقطة انطلاق لتحرير كامل التراب الوطني.

وكانت "الحركة الشعبية ــ شمال" بقيادة عبد العزيز الحلو، المتحالفة مع "الدعم السريع" في جنوب كردفان، قد فرضت حصاراً خانقاً على مدينتي كادوقلي والدلنج منذ نحو عام ونصف، وطالبت الجيش بالانسحاب وتسليمهما. ورد الجيش بحشد قوات ضخمة خلال اليومين الماضيين، توزعت على مناطق متفرقة بالولاية، لقطع طرق إمداد "الدعم السريع" والحركة الشعبية بين ولايتي شمال وجنوب كردفان. وتعد ولاية جنوب كردفان، ذات الطبيعة الجبلية الوعرة، معقلاً تاريخياً للحركة الشعبية التي تقاتل المركز منذ عام 2011. وبينما يسيطر الجيش على العاصمة كادوقلي، تتخذ الحركة من مدينة كاودا (تبعد 96 كيلومتراً عن كادوقلي) مقراً رئيسياً لها.

وتسببت المعارك والقصف المدفعي في نزوح آلاف المواطنين. وحذر المجلس النرويجي للاجئين في بيان، أمس الاثنين، من أن المدنيين في الولاية يواجهون انقطاعاً شبه كامل للإمدادات بعد عام من المجاعة والقصف. ووصف الأمين العام للمجلس يان إيغلاند جنوب كردفان بأنها أصبحت "أخطر جبهة في السودان وأكثرها إهمالاً"، محذراً من "سيناريو كارثي" يواجهه السكان الذين يفرون من القصف والمجاعة.