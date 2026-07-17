الجيش السوداني يعلن استمرار عملياته ضد قوات الدعم السريع بكل الجبهات

- أعلن الجيش السوداني استمرار عملياته العسكرية ضد قوات الدعم السريع، مشيراً إلى تدمير 205 مركبات قتالية و17 شاحنة عتاد عسكري، والاستيلاء على 21 عربة قتالية، وإسقاط 4 طائرات مسيّرة. - تمكن الجيش من تحرير مدينة الكرمك الاستراتيجية في ولاية النيل الأزرق، وتدمير 56 عربة قتالية، والاستيلاء على كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر. - الصراع المسلح بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أبريل 2023 أدى إلى آلاف القتلى والمصابين، مع جهود دولية لفرض هدنة إنسانية.

أعلن الجيش السوداني، اليوم الخميس، أن عملياته العسكرية ضد قوات الدعم السريع التي تخوض معه صراعاً مسلحاً منذ أكثر من ثلاث سنوات ستستمر في جميع الجبهات حتى "تطهير البلاد واستعادة الأمن والاستقرار في ربوع السودان"، مشيراً إلى أن معاركه خلال الأيام الماضية أسفرت عن تدمير 205 مركبات قتالية تابعة للدعم السريع والمليشيات الموالية لها، و17 شاحنة عتاد عسكري، بجانب الاستيلاء على 21 عربة قتالية، وإسقاط 4 طائرات مسيّرة خلال مهاجمتها عدداً من المناطق.

الخسائر التي أعلنها الجيش السوداني في صفوف قوات الدعم السريع

وقال المتحدث باسم الجيش السوداني، العميد عاصم عوض، في بيان صحافي، الخميس، إن العمليات العسكرية التي نفّذها الجيش منذ الأول من يوليو/تموز الجاري حتى الأربعاء، أسفرت عن إلحاق خسائر بقوات الدعم السريع ومرتزقتها، مضيفاً أن المعارك أدت لتدمير واستلام عدد من آلياتها، إلى جانب تحرير عدد من المناطق، وفي مقدمتها مدينة الكرمك الاستراتيجية بولاية النيل الأزرق قرب الحدود مع دولة إثيوبيا.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الأهداف الاستراتيجية التي يسعى الجيش السوداني لتحقيقها من خلال استمرار عملياته؟ ما هي أبرز التحديات التي تواجه قوات الدعم السريع في ظل الخسائر التي لحقت بها؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وأشار المتحدث ذاته إلى أن قواتهم في إقليم دارفور غربي البلاد دمرت 76 عربة قتالية، و17 شاحنة عتاد عسكري، وكبّدت "المليشيا الإرهابية خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد"، ولفت إلى أنه في ولاية جنوب كردفان جرى تدمير 19 عربة قتالية، والقضاء على العشرات من مقاتلي "المليشيا الإرهابية"، بالإضافة إلى تدمير 54 عربة عسكرية قتالية في ولاية شمال كردفان وسقوط عشرات القتلى في صفوف الدعم السريع ومرتزقتها، إلى جانب إسقاط 3 طائرات مسيّرة استراتيجية من طراز FH-95، ومسيّرة أخرى من الطراز نفسه في محور ولاية النيل الأبيض.

وذكر عوض أن قوات الجيش السوداني تمكنت في ولاية النيل الأزرق من تحرير مدينة الكرمك والمناطق المجاورة لها بعد عمليات عسكرية ومعارك عنيفة الأربعاء الماضي، التي أسفرت حسب البيان عن تدمير 56 عربة قتالية، والاستيلاء على 21 عربة أخرى وكمية كبيرة من الأسلحة والذخائر، بالإضافة إلى أجهزة تشويش وأجهزة اتصالات.

في السياق قال مصدر عسكري لـ"العربي الجديد" إن قوات الدعم السريع تحشد قواتها في ولاية غرب دارفور لخوض معارك محتملة ضد الجيش السوداني والقوات الموالية له، بعد تقدمهم في المناطق القريبة من مدينة الجنينة عاصمة الولاية خلال الأيام الماضية، وأضاف المصدر ذاته، شريطة عدم ذكر اسمه، أن قوات الدعم السريع عزّزت قواتها داخل المدينة وخارجها واستدعت عدداً من مجموعاتها المقاتلة من مناطق أخرى، متوقعاً أن تشن هجمات مضادة الأيام المقبلة على المناطق التي يسيطر عليها الجيش والقوات المساندة له في ولايتي شمال دارفور وغربها.

ويخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع صراعاً مسلحاً منذ 15 إبريل/نيسان 2023 خلّف آلاف القتلى والمصابين، وأدى إلى موجات نزوح ولجوء هي الأكبر في العالم حسب الأمم المتحدة، في وقت تقود الولايات المتحدة هذه الأيام تحركات لإجبار طرفي الحرب على القبول بهدنة إنسانية يعقبها وقف دائم لإطلاق النار وعملية سياسية لوضع حد للأزمة في البلاد.