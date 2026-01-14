الجيش السوداني يصد هجوماً لقوات الدعم السريع جنوب كردفان

- تمكن الجيش السوداني من صد هجوم قوات الدعم السريع وحليفتها الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو في منطقة الكويك بجنوب كردفان، مما أسفر عن خسائر كبيرة في صفوف المهاجمين وتدمير عدد من العربات القتالية. - أكد المتحدث باسم الجيش السوداني أن القوات المسلحة مستمرة في تنفيذ مهامها الوطنية لتطهير البلاد من المليشيات الإرهابية، مشيرًا إلى مقتل وإصابة العشرات من عناصر المليشيا في الاشتباكات. - أعلنت القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح تحرير منطقة جرجيرة في شمال دارفور، بعد دحر المليشيا المتمردة والاستيلاء على 20 عربة قتالية وتدمير 15 أخرى.

صد الجيش السوداني هجوما لقوات الدعم السريع وحليفتها الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو في منطقة الكويك بولاية جنوب كردفان، بعد خوض معارك ضارية. ونشر جنود من الفرقة 14 مشاة التابعة للجيش صورا لمركبات محترقة وجثث ملقاة على الأرض قالوا إنها تعود للقوات المهاجمة التي "تكبدت خسائر كبيرة" خلال محاولتها التقدم جنوبا نحو مدينة كادوقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان.

وقال المتحدث باسم الجيش السوداني العميد عاصم عوض في بيان صحافي، اليوم الأربعاء، إن قواته تمكنت بعد اشتباكات حاسمة من تدمير قوات الدعم السريع ومرتزقتها بمنطقة الكويك، جنوب كردفان. وأضاف أن العملية أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر المليشيا، وتدمير عدد كبير من العربات القتالية، مؤكدا أن "القوات المسلحة ماضية بثبات في تنفيذ مهامها الوطنية حتى تطهير البلاد من المليشيا الإرهابية".

وتحاصر الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو في ولاية جنوب كردفان مدينتي الدلنج وكادوقلي مطالبة الجيش بتسليمها والانسحاب، وتبلغ المسافة بين منطقة الكويك التي دارت فيها معارك اليوم ومدينة كادوقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان حوالي 36 كيلومترا.

من جانب آخر، أعلنت القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح الموقعة على سلام مع الحكومة المساندة للجيش، أمس الثلاثاء، تنفيذ عملية عسكرية جديدة في منطقة جرجيرة ومحيطها في ولاية شمال دارفور، أسفرت عن تحرير المنطقة بالكامل والمناطق المجاورة لها. وقال المتحدث باسم القوة المشتركة الرائد متوكل علي، في بيان صحافي، إن القوة المشتركة والجيش تمكنا من دحر "المليشيا المتمردة التي فرت هاربة جنوباً في اتجاه منطقة كلبس بعدما تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد"، مشيرا إلى أن قواته استولت على (20) عربة قتالية بكامل عتادها، وتدمير (15) عربة أخرى، إلى جانب أسر عدد من عناصر قوات الدعم السريع.